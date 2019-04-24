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"Аэрофлот" решил, что во всем виноваты сами приморцы
Крупнейший авиаперевозчик страны пытается навести порядок с очередями в собственных кассах
«Аэрофлот» объяснил наличие очередей за льготными билетами на рейсы между городами центральной части России и городами Дальнего Востока тем, что приморцы хотят улететь на отдых семьей, а не по одиночке. Несколько странное объяснение – ведь льготные билеты НЕДОСТУПНЫ самым активным гражданам в возрасте старше 23 лет и моложе 60 лет (для женщин – 55 лет). То есть в случае с семьей речь идет о детях и пенсионерах.
Как сообщала газета «Золотой Рог», в понедельник крупнейший авиаперевозчик страны возобновил продажи авиабилетов по льготным тарифам, но уже к обеду во Владивостоке большая часть дат в июле и августе была закрыта, а как альтернативу кассы предлагали билеты на рейсы «дочки» «Аэрофлота» - авиакомпании «Россия». Похожая ситуация была и в прошлом году.
«В настоящий момент офисы продаж компании переведены на усиленный режим для сокращения времени пребывания клиентов в очереди. Очередь возникает преимущественно из-за того, что клиенты оформляют субсидируемые билеты не на одного пассажира, а сразу на всю семью (4-6 человек), что увеличивает время обслуживания. В обычные дни при обращении одного клиента чаще оформляются билеты не более чем на 1-2 человек, соответственно, время обслуживания существенно ниже», - последовало в среду разъяснение возникшей ситуации пресс-службой ПАО «Аэрофлот» (Дальний Восток).
«Аэрофлот» и его «дочки» также увеличили период, в течение которого пассажиру необходимо выкупить субсидированный билет после бронирования. Теперь этот период составляет 7 дней при условии, что сам перелет состоится не в ближайшую неделю.
«Такая мера принята для удобства клиентов», - поясняет авиакомпания.
В настоящее время городские офисы собственных продаж «Аэрофлота» в Дальневосточном регионе работают по графику без выходных и перерывов на обед. Также оформить билеты можно в кассах авиакомпании, расположенных в аэропортах.
«Обращаем внимание, что авиабилеты по субсидированным тарифам также можно оформить в офисах продаж агентов, где практически нет очередей», - говорится в сообщении.
Доcье газеты «Золотой Рог»
В 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении субсидируются по 90 маршрутам, в программе, которая действует круглогодично, участвуют восемь авиакомпаний. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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