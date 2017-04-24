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В Приморье бензин стоит намного дороже, чем в США

24 Апреля 2017, 09:08 | Приморье

Стоимость бензина в России в I квартале 2017 года превысила цены на топливо в Соединенных Штатах, разница заметна при измерении количества горючего топлива в галлонах (3,785 л), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Агентство Bloomberg отмечает, что по состоянию на 19 марта галлон бензина в США стоит $2,57, а в России — $2,58. Если говорить о ценах на литр бензина, то она в США и РФ будет одинаковой —$0,68 (38 рублей), сообщает «Федеральное агентство новостей».

Специалисты Bloomberg провели исследование по 61 стране, цены на бензин в I квартале 2017 года повысились на 1,4% почти везде.

Между тем, ситуация с ценой на топливо на Дальнем Востоке и в Приморье, в частности, выглядит еще более удручающе. Далеко не секрет, что виной тому является специфика далекого региона, в котором просто невозможно производить хоть что-то хотя бы по среднероссийским ценам.

Индекс топливных цен «Петрол Плюс» (Приморский край, данные на 23 апреля, рублей за литр):

АИ-92   38,85

АИ-95   39,95

АИ-98   42,90

ДТ          38,90

Путем нехитрых вычислений, с учетом действующего курса доллара, определяем, что сегодня стоимость, к примеру, бензина АИ-95 в Приморье стоит $2,678 за галлон. Средняя цена по России, напомним - $2,58, а в США – $2,57.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: топливо  цена  индекс  бензин  АЗС  галлон 



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Комментарии

  • Псевдоним09:32, 24.04.2017#

    ZRPRESS. RUДЕЛОВОЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКАиздается c 1996 г. Мне все-таки интересно, деловое-ли это издание?

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