В Приморье бензин стоит намного дороже, чем в США

Стоимость бензина в России в I квартале 2017 года превысила цены на топливо в Соединенных Штатах, разница заметна при измерении количества горючего топлива в галлонах (3,785 л), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Агентство Bloomberg отмечает, что по состоянию на 19 марта галлон бензина в США стоит $2,57, а в России — $2,58. Если говорить о ценах на литр бензина, то она в США и РФ будет одинаковой —$0,68 (38 рублей), сообщает «Федеральное агентство новостей».

Специалисты Bloomberg провели исследование по 61 стране, цены на бензин в I квартале 2017 года повысились на 1,4% почти везде.

Между тем, ситуация с ценой на топливо на Дальнем Востоке и в Приморье, в частности, выглядит еще более удручающе. Далеко не секрет, что виной тому является специфика далекого региона, в котором просто невозможно производить хоть что-то хотя бы по среднероссийским ценам.

Индекс топливных цен «Петрол Плюс» (Приморский край, данные на 23 апреля, рублей за литр):

АИ-92 38,85

АИ-95 39,95

АИ-98 42,90

ДТ 38,90

Путем нехитрых вычислений, с учетом действующего курса доллара, определяем, что сегодня стоимость, к примеру, бензина АИ-95 в Приморье стоит $2,678 за галлон. Средняя цена по России, напомним - $2,58, а в США – $2,57.