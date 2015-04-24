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В Приморье цены на продукты сбивают с помощью ярмарок
В первом квартале 2015 года в Приморье прошло 360 продовольственных ярмарок. На социально значимые продукты питания здесь установлены минимальные торговые наценки, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, ярмарки регулярно проводятся в каждом муниципальном образовании края. Жители Приморья могут приобрести здесь продукты питания по ценам ниже розничных.
«Например, во Владивостоке 24 и 25 апреля продолжает свою работу общегородская ярмарка на центральной площади. Здесь в широком ассортименте и по доступным ценам представлена продукция местных сельхозтоваропроизводителей: картофель и овощи, соленья, мед, мясная, молочная продукция, яйца куриные, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалейные товары. Из общего количества участников ярмарки приморские сельхозпроизводители составляют порядка 70 процентов», – сообщили в департаменте.
Большой популярностью на ярмарке пользуется свежемороженая рыба. На эту продукцию здесь установлены минимальные торговые надбавки. Сельдь на ярмарке продается по цене 70 рублей за килограмм, навага – по 60 рублей, кальмар – по цене 80 с применением минимальной торговой надбавки. Жители края могут отличить недорогую рыбу по ярким желтым баннерам и ценникам.
Отметим, по мнению Губернатора края Владимира Миклушевского, продовольственные ярмарки – один из основных принципов снижения цен на продукты в крае.
«Мы стараемся максимально увеличивать количество ярмарок. Ведь это хорошая возможность для приморцев приобретать продукты питания по приемлемым ценам, а для сельхозтоваропроизводителей – реализовать свою продукцию. Продовольственные товары на ярмарках на 20-30 процентов дешевле, чем в рознице. Ведь здесь свою продукцию товаропроизводители продают без посредников», – подчеркнул глава региона.
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. . . . . деловая газета "Золотой Рог" по какой-то другой ярмарке, похоже, гуляла (к вопросу о ценах)