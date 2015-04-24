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Авиакомпания "Аврора" запустила прямой авиарейс из Владивостока в Терней
В Приморье самолеты внутренней авиации начали выполнять полеты по обновленному расписанию. Ряд маршрутов самолетов DHC-6 скорректирован для удобства пассажиров, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, с этой недели авиарейсы по маршруту «Владивосток-Кавалерово-Владивосток» стали ежедневными. Кроме того, введен новый прямой авиарейс «Владивосток-Терней-Владивосток».
Ранее рейс из Владивостока в Терней выполнялся через Кавалерово. На следующий рейс до Владивостока пассажиры не успевали, и многим приходилось ночевать в Кавалерово, чтобы на следующий день попасть в краевой центр. Теперь этот недостаток устранен – пассажиры могут попасть из северного поселка во Владивосток за один день.
В авиакомпании «Аврора», которая выполняет авиаперевозки по Приморью, отметили, что за четеры месяца, прошедших с начала полетов двух приобретенных Администрацией самолетов DHC-6, по краю перевезено более 2,8 тысяч пассажиров.
«За это время был накоплен необходимый опыт, который позволил сформировать более эффективное и удобное расписание полетов с учётом пожеланий пассажиров и возможностей авиакомпании», – подчеркнули в пресс-службе «Авроры».
Кроме того, с этой недели изменилось место регистрации пассажиров на краевые авиарейсы. Теперь при вылете из Владивостока регистрация проводится в терминале «А» международного аэропорта, а не в терминале «В», как это было ранее. Регистрация начинается за 1 час и заканчивается за 15 минут до вылета самолёта.
Напомним, первые рейсы на новых самолетах были выполнены 22 декабря прошлого года.
В настоящее время по поручению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского рассматривается вопрос о расширении географии полетов. В ближайших планах – открытие авиарейсов в Лазо, Преображение, Дальнегорск, Находку и другие населенные пункты. Кроме того, прорабатывается вопрос об открытии рейсов «Кавалерово-Хабаровск».
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