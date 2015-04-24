На рынке вторичной недвижимости Владивостока продавцы и покупатели затеяли жесткую игру

За последнее десятилетие цена предложения среднестатистического 1 квадратного метра жилья на вторичном рынке Владивостока поднялась более чем в пять раз - с чуть менее 20 тысяч рублей в декабре 2003 года до 101 582 рублей к 1 апреля 2015-го. Последний взлет цены пришелся уже на кризисные месяцы прошлого года - ноябрь и декабрь, пишет газета "Золотой Рог".

На эту динамику соответственно реагировал и рынок нового жилья. Однако догнать по цене вторичку новострой так до сих пор и не смог. Специалисты рынка считают, что средняя цена квадрата во владивостокском новострое находится на отметке более 70 тысяч рублей. Это подтверждает и Приморкрайстат: по итогам статистиков в 1-м квартале этого года квадратный метр жилья приморского новостроя в среднем предлагался по 60 996 рублей, а на вторичном рынке - по 85 520 рублей.

Очень показательной средняя цена предложения была на квадрат в панельном доме. В новострое - 54 082, а на рынке вторичного жилья - 85 656. Разница более 30 тысяч, и она выше декларированной цены квадрата новостроя, который должен появиться в Приморье по федеральной программе «Жилье для российской семьи»! Напомним: департамент градостроительства Приморского края в августе прошлого года сообщал, что в рамках этой программы до 2017 года в регионе должно быть введено более 530 000 квадратных метров жилья по цене не выше 30 тысяч рублей за квадратный метр!

Казалось бы, вторичный рынок должен был «испугаться» и пойти на снижение цен. А он не испугался ни нового жилья, которое вот-вот должно хлынуть потребителю в руки по доступным ценам, ни разразившегося кризиса. Как же ситуацию на этом рынке оценивают специалисты?

Владимир КАПЛИНСКИЙ, президент Дальневосточной гильдии риэлторов, вице-президент Российской гильдии риэлторов:

- Я считаю, что на нашем рынке жилья нет какой-либо конкуренции со стороны новостроя. В крае еще очень далеко до ввода по 1 кв. метру нового жилья на человека в год. Наши застройщики сейчас не начинают новых крупных проектов. Как о большом достижении говорится о начале строительстве поселка «Радужный», но ведь такие проекты - это не панацея. Если говорить об инвестициях в строительство жилья в рамках Большого Владивостока, то такие новые проекты властям города и края надо презентовать на российских и международных площадках. Можно сколько угодно говорить о ТОРах и «свободном порте», но бизнес должен увидеть эффективные для него программы, чтобы пойти в них.

Надо поработать и по цене квадрата жилья. Тюмень и Челябинск сдают в год более 1 млн квадратных метров жилья. И квадратный метр новостроя там предлагается всего по 45 тысяч рублей, а не по 70-90 тысяч!

Александр БОРДЮГ, генеральный директор агентства недвижимости «Титул ДВ», первый президент Дальневосточной гильдии риэлторов:

- Рынок нового жилья во Владивостоке оказался не готов к «кризисному» ажиотажу покупателей. Прежде всего, у него почти не оказалось «свободных квартир», а предлагавшиеся для покупателей оказались малопривлекательны.

Накануне нового года люди очень активно покупали жилье по ценам до 3,5 млн рублей. По таким ценам квартир в новострое практически не было. И в целом сегмент новостроя абсолютно не влиял на общую ситуацию на рынке жилья города. В итоге застройщики в целом остались в проигрыше, потому что покупатель с деньгами свой спрос удовлетворил, и, чтобы появился новый, теперь потребуется какое-то время. Игрокам рынка новостроя придется принимать как должное, что им в ближайшее время надо будет иметь дело с покупателем, у которого денег нет.

И что на сегодня надо считать особой проблемой - цены предложения на вторичном рынке жилья во Владивостоке пока не опускаются.

Сергей КОСИКОВ, генеральный директор ООО «Городской риэлторский центр»:

- Главный итог первого квартала этого года в том, что на рынок жилья вернулась стабильность. Спрос пока оказался достаточно низок, но возвращается ипотека, и на рынок выходят новые покупатели.

Цены реальных сделок все-таки уже вернулись к уровню октября-ноября 2014 года. Но если посмотреть на предложения, то может сложиться ложное впечатление, что рост цен продолжался весь первый квартал. В основном это связано с тем, что собственники многих квартир «держат» цены, все еще ориентируясь на декабрьский ажиотаж.

В нынешней ситуации, когда курс доллара стабилизировался, а проценты по ипотеке все еще высоки, на рынок активно возвращаются банки и декларируют лояльное отношение к своим заемщикам. И поскольку спрос невысок, но стабилен, то можно ожидать, что еще к началу лета цены на вторичном рынке жилья продолжат корректироваться, но к осени «работа рынка» войдет в нормальный режим. При этом программы господдержки ипотеки однозначно сместят спрос в сторону новостроек. Пока же новострой города, к сожалению, переживает стагнацию, привнесенную кризисом.

Светлана НАГОВИЦЫНА, директор агентства «Виктория»:

- Первые три месяца на рынке жилья Владивостока прошли в ожидании каких-то перемен.

И перемены наступили! Они пришли с изменением ключевой ставки Центробанка и с вступлением в силу закона о господдержке новостроя. То есть благодаря господдержке новостроя ставки кредита по жилищной ипотеке в Сбербанке теперь 11,9%, а в банке ВТБ-24 - 11,95%. Это властями сделано специально - чтобы поднять новострой, стимулировать замену жилья. Притом что на вторичку ставка кредита продолжает оставаться от 15% и выше.

Дело в том, что еще до кризиса процентные ставки по ипотеке были совсем другие. А ведь около 70% сделок на рынке Владивостока - это ипотечные сделки. То есть люди в полном объеме денег на покупку квартиры не имели.

Теперь мы наблюдаем хороший рост спроса на новострой. Очень многие хотели бы избавиться от своего вторичного жилья и приобрести новые квартиры. Уже на этом уровне процентные ставки по ипотеке стали привлекательны для потенциальных клиентов компаний, строящих жилье. Под первоначальный взнос в размере 20% они уже могут покупать себе недвижимость в новых домах.

Однако, пожалуй, нельзя сказать, что рынок вторички полностью стабилизировался. Хотя рынок наполнен предложениями - есть что продавать и покупать. И теперь стоимость квадратного метра идет на снижение.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.