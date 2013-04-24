Москвичи заинтересовались переработкой сои в Приморье

ООО "АГРО-Биотех" планирует построить на территории Михайловского района Приморского края завод по глубокой переработке сои мощностью 250 тыс. тонн в год с расширением к 2018 году до 1 млн тонн. На сайте ООО указаны контактные данные в Москве.

Начало работы завода намечено на 2015 год.

В материалах компании говорится, что в 2016-2017 гг. планируется построить II пусковой комплекс по выработке соевого концентрата (SPC), доведя годовую мощность переработки до 500 тыс. тонн.

В 2016-2018 гг. на смежной промышленной площадке планируется построить III пусковой комплекс - комплекс по переработке сои на кормовой соевый шрот мощностью 500 тыс. тонн сои в год.

В 2017-2018 гг. на третьей промышленной площадке предполагается строительство IV пускового комплекса в составе производств "зеленой химии" по переработке излишков побочных продуктов - мелассы и соевого масла - в биоэтанол и биодизель.

На Дальнем Востоке это производство станет первым подобного уровня, всего в России таких заводов восемь.

"Мы провели исследование, и уверены, что приморская соя имеет большой потенциал, в ней наибольшее содержание белка. Более того, создание производства станет основой развития и смежных кластеров. Мы будем заниматься производством соевого концентрата, а отходы можно использовать еще в нескольких направлениях. Лепестки активно применяют в фармацевтике, из жмыха производят корма для животноводства и аквакультуры", - рассказал в ходе совещания в администрации Приморья председатель совета директоров "АГРО-Биотех" Виктор БУДИЛОВ.

По словам вице-губернатора Сергея СИДОРЕНКО, в настоящее время в Приморье производится около 165 тыс. тонн сои в год, тогда как потребность завода оценивается в 250 тыс. тонн.

"В Приморье уже действует программа развития сельского хозяйства, следуя которой к 2018 году мы достигнем необходимых показателей", - добавил вице-губернатор.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.