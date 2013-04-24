Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Москвичи заинтересовались переработкой сои в Приморье
ООО "АГРО-Биотех" планирует построить на территории Михайловского района Приморского края завод по глубокой переработке сои мощностью 250 тыс. тонн в год с расширением к 2018 году до 1 млн тонн. На сайте ООО указаны контактные данные в Москве.
Начало работы завода намечено на 2015 год.
В материалах компании говорится, что в 2016-2017 гг. планируется построить II пусковой комплекс по выработке соевого концентрата (SPC), доведя годовую мощность переработки до 500 тыс. тонн.
В 2016-2018 гг. на смежной промышленной площадке планируется построить III пусковой комплекс - комплекс по переработке сои на кормовой соевый шрот мощностью 500 тыс. тонн сои в год.
В 2017-2018 гг. на третьей промышленной площадке предполагается строительство IV пускового комплекса в составе производств "зеленой химии" по переработке излишков побочных продуктов - мелассы и соевого масла - в биоэтанол и биодизель.
На Дальнем Востоке это производство станет первым подобного уровня, всего в России таких заводов восемь.
"Мы провели исследование, и уверены, что приморская соя имеет большой потенциал, в ней наибольшее содержание белка. Более того, создание производства станет основой развития и смежных кластеров. Мы будем заниматься производством соевого концентрата, а отходы можно использовать еще в нескольких направлениях. Лепестки активно применяют в фармацевтике, из жмыха производят корма для животноводства и аквакультуры", - рассказал в ходе совещания в администрации Приморья председатель совета директоров "АГРО-Биотех" Виктор БУДИЛОВ.
По словам вице-губернатора Сергея СИДОРЕНКО, в настоящее время в Приморье производится около 165 тыс. тонн сои в год, тогда как потребность завода оценивается в 250 тыс. тонн.
"В Приморье уже действует программа развития сельского хозяйства, следуя которой к 2018 году мы достигнем необходимых показателей", - добавил вице-губернатор.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье
- Шелковый путь "Россия - Китай - ЕС" уже работает
- Цены на бензин поднимутся
- Власти готовятся устроить на торговцев цветами предпраздничную облаву
- Дешевое завозное молоко, которое продается в Приморье, оказалось не совсем молоком
- "Черная пятница": скидка без видимой выгоды
- Для экономных жителей Приморья временно завели оранжевые ценники
- Новогодние ставки топливных акцизов серьезно ударят по кошелькам приморцев
- Дальневосточная таможня продвигает свободный таможенный режим
Новости раздела
- В Артеме откроют "аэропорт" для морских деликатесов
- Китай открыл границы для российских курицы и молока
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке продолжается подача тепла в квартиры горожан
- Приморский бренд "В-Лазер" исчезнет с рынка
- Какими критериями нужно руководствоваться, чтобы приобрести прочный линолеум
- Рожденный в ДФО летать не может
- Изменения на строительном рынке Приморского края
- Группа ННК объяснила колебание цен на своих АЗС
- Курортный сбор ударит в Приморье по самым незащищенным и окончательно уничтожит местные здравницы
Комментарии
-
-
-
-
-
-
Псевдоним16:24, 26.04.2013#
Пока они построят, компания Армада(т. е. китайцы), будет владеть уже 100тыс. гектарами пашни, а это 1/3 всех земель. Сейчас у них 50тыс. гектар( пять лет назад было всего три тысячи га). Южные корейцы уже наигрались с нашей землей, теперь продают китайцам, а те всю продукцию везут в кнр сырьем. Примерно 100тыс. га имеет структура владеющая Михайловским Бройлером, и птицефабрикой в Хабаровском крае( они выращивают для себя). Убрать земли под рисом, кукурузой и овощами, останется не больше 50тыс гектар. При нашей средней урожайности, это не более 60тыс. тонн сои. А то, что говорят власти, что еще есть залежь, будем вводить в оборот, то это в основном неудобья, вся более менее нормальная земля возделывается. Так, что пусть строят, потом китайцам продадут. . .
-
Министр Федоров16:35, 26.04.2013#
" В Приморье действует программа развития с/х-ва" . До сих пор ни копейки дотаций селяне не получили, уже завтра месяц май. В Китае дотация на один гектар 4000 юаней, это примерно 20000 рублей, у нас обещают одну тысячу, и ту когда дадут не ясно! Как развиваться до 2018 года не понятно.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- Горячева об Ищенко: Ему рано думать о том, чтобы управлять Приморьем
- В Приморье состоялась церемония закладки килей двух судов для нужд Камчатки
- Негласное "соревнование" между Владивостоком и Хабаровском продолжается
Пипец! Маскали полезли на сою. Птичьего молока мало, так они до сои добрались.