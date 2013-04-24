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Москвичи заинтересовались переработкой сои в Приморье

24 Апреля 2013, 17:44 | Приморье

ООО "АГРО-Биотех" планирует построить на территории Михайловского района Приморского края завод по глубокой переработке сои мощностью 250 тыс. тонн в год с расширением к 2018 году до 1 млн тонн.  На сайте ООО указаны контактные данные в Москве.

Начало работы завода намечено на 2015 год.

В материалах компании говорится, что в 2016-2017 гг. планируется построить II пусковой комплекс по выработке соевого концентрата (SPC), доведя годовую мощность переработки до 500 тыс. тонн.

В 2016-2018 гг. на смежной промышленной площадке планируется построить III пусковой комплекс - комплекс по переработке сои на кормовой соевый шрот мощностью 500 тыс. тонн сои в год.

В 2017-2018 гг. на третьей промышленной площадке предполагается строительство IV пускового комплекса в составе производств "зеленой химии" по переработке излишков побочных продуктов - мелассы и соевого масла - в биоэтанол и биодизель.

На Дальнем Востоке это производство станет первым подобного уровня, всего в России таких заводов восемь.

"Мы провели исследование, и уверены, что приморская соя имеет большой потенциал, в ней наибольшее содержание белка. Более того, создание производства станет основой развития и смежных кластеров. Мы будем заниматься производством соевого концентрата, а отходы можно использовать еще в нескольких направлениях. Лепестки активно применяют в фармацевтике, из жмыха производят корма для животноводства и аквакультуры", - рассказал в ходе совещания в администрации Приморья председатель совета директоров "АГРО-Биотех" Виктор БУДИЛОВ.

По словам вице-губернатора Сергея СИДОРЕНКО, в настоящее время в Приморье производится около 165 тыс. тонн сои в год, тогда как потребность завода оценивается в 250 тыс. тонн.

"В Приморье уже действует программа развития сельского хозяйства, следуя которой к 2018 году мы достигнем необходимых показателей", - добавил вице-губернатор.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: миклушевский  соя  завод 



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Комментарии

  • Псевдоним10:06, 26.04.2013#

    Пипец! Маскали полезли на сою. Птичьего молока мало, так они до сои добрались.

  • Справедливый10:22, 26.04.2013#

    Интересно, а откуда они столько сои возьмут? В Приморье её точно не хватает, если местный МЖК дополнительно закупает из амурской области. Дополнительно платить за доставку? Экономически не обоснованное решение.

  • Приморец10:46, 26.04.2013#

    Когда эти маскали подавятся. . . .

  • Поржал11:16, 26.04.2013#

    Ну ежели москали положили глаз на сою, значица все - пипец сое пришел.

  • Псевдоним14:31, 26.04.2013#

    Это точно. Всё уже захапали.

  • Псевдоним16:24, 26.04.2013#

    Пока они построят, компания Армада(т. е. китайцы), будет владеть уже 100тыс. гектарами пашни, а это 1/3 всех земель. Сейчас у них 50тыс. гектар( пять лет назад было всего три тысячи га). Южные корейцы уже наигрались с нашей землей, теперь продают китайцам, а те всю продукцию везут в кнр сырьем. Примерно 100тыс. га имеет структура владеющая Михайловским Бройлером, и птицефабрикой в Хабаровском крае( они выращивают для себя). Убрать земли под рисом, кукурузой и овощами, останется не больше 50тыс гектар. При нашей средней урожайности, это не более 60тыс. тонн сои. А то, что говорят власти, что еще есть залежь, будем вводить в оборот, то это в основном неудобья, вся более менее нормальная земля возделывается. Так, что пусть строят, потом китайцам продадут. . .

  • Министр Федоров16:35, 26.04.2013#

    " В Приморье действует программа развития с/х-ва" . До сих пор ни копейки дотаций селяне не получили, уже завтра месяц май. В Китае дотация на один гектар 4000 юаней, это примерно 20000 рублей, у нас обещают одну тысячу, и ту когда дадут не ясно! Как развиваться до 2018 года не понятно.

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