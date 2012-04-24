«Архитектурный образ России» спроектируют молодые приморцы

Проект многоквартирного дома для молодежи, студенческого кампуса, креативной коммуникационной зоны, детского развивающегося центра, малого спортивного комплекса, а также технопарка предложили спроектировать приморским молодым архитекторам в рамках всероссийского конкурса «Архитектурный образ России».

Как рассказали в департаменте градостроительства Приморского края, Всероссийский конкурс инновационных проектов «Архитектурный образ России» будет проводиться во второй раз. Региональный этап, в течение которого молодые архитекторы могут зарегистрировать свою заявку на сайте 2012.образроссии.рф, продлится до 31 мая 2012 года.

Конкурс дает молодым профессионалам из Приморья возможность реализовать свое представление о том, каким должен быть облик современной и будущей России.

Конкурс будет проходить в два этапа. Номинации второго конкурса обусловлены заинтересованностью регионов в проектах, которые могут помочь в улучшении архитектурного облика существующих городов и поселков: это жилые и спортивные объекты, центры молодежного творчества и зоны отдыха.

"Золотой Рог".