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«Архитектурный образ России» спроектируют молодые приморцы
Проект многоквартирного дома для молодежи, студенческого кампуса, креативной коммуникационной зоны, детского развивающегося центра, малого спортивного комплекса, а также технопарка предложили спроектировать приморским молодым архитекторам в рамках всероссийского конкурса «Архитектурный образ России».
Как рассказали в департаменте градостроительства Приморского края, Всероссийский конкурс инновационных проектов «Архитектурный образ России» будет проводиться во второй раз. Региональный этап, в течение которого молодые архитекторы могут зарегистрировать свою заявку на сайте 2012.образроссии.рф, продлится до 31 мая 2012 года.
Конкурс дает молодым профессионалам из Приморья возможность реализовать свое представление о том, каким должен быть облик современной и будущей России.
Конкурс будет проходить в два этапа. Номинации второго конкурса обусловлены заинтересованностью регионов в проектах, которые могут помочь в улучшении архитектурного облика существующих городов и поселков: это жилые и спортивные объекты, центры молодежного творчества и зоны отдыха.
"Золотой Рог".
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