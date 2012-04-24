В Приморье открыт сезон выгодного страхования

Практически каждый день мы узнаем из СМИ, что люди теряют свое жилье из-за взрывов бытового газа, пожаров. От соседей и знакомых часто слышим, что их затопили соседи, и испорчено не только ценное имущество, нажитое за долгие годы, но и отношения с соседями. Едва ли не худший сценарий – это когда Вы сами оказались в числе пострадавших или по вашей вине, например, залило соседей.

Является ли страхование квартиры действительно эффективным выходом из ситуации, об этом мы спросили начальника отдела страхования имущества физических лиц Приморского Филиала компании РОСГОССТРАХ Татьяну ЛАГУТИНУ.

- Действительно, страхование жилья поможет решить целый ряд проблем. Угрозы для квартиры и находящегося в ней имущества могут быть самыми разнообразными: кражи, пожар, повреждение водой и стихийные бедствия, - рассказывает Татьяна Лагутина. - На первом этапе главное определиться с тем, что именно и от чего вы хотите защитить. А дальше помощь в выборе программы и правильном оформлении полиса вам окажут наши специалисты.

- А что именно можно застраховать?

- При страховании можно выбрать отдельные риски, но специалисты рекомендуют заключать комплексный договор, так как, согласитесь, будет просто обидно, если вы застрахуете квартиру от затопления, а в итоге она пострадает от пожара. Так же стоит включить в договор страхование гражданской ответственности перед третьими лицами, на случай, если, например, вы затопите соседей.

Застраховать можно несущие конструкции, перекрытия, внутреннюю отделку квартиры, инженерное оборудование, домашнее имущество, то есть практически все - от стен квартиры до норковой шубы.

- В народе бытует расхожее мнение, что страхование недвижимости - это дорого.

- Расходы на полис страхования имущества может позволить себе любая среднестатистическая семья. Средняя стоимость полиса страхования квартиры составит от 0,3 до 1% от стоимости недвижимости в год в зависимости от выбранных условий страхования, - поясняет Татьяна. - Это однозначно дешевле, чем ремонт квартиры своей или соседей после произошедшего страхового случая. Заплатить за полис можно в рассрочку с разбивкой на несколько платежей, и в этом случае расходы на страхование будут практически неощутимы.

Кроме того, с 1 апреля по 31 мая мы проводим акцию «Сезон выгодного страхования», в рамках которой любой клиент может воспользоваться весенним предложением компании РОСГОССТРАХ, застраховать квартиру по специальной цене. А те, кто решил застраховать свою квартиру впервые, в рамках акции могут рассчитывать на персональную скидку.

Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».