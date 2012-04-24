Где в Приморье выделят земли под строительство малоэтажек?

Где в ближайшее время планируется выделять земельные участки под малоэтажную застройку? На каких условиях? Предусмотрено ли там создание инженерной инфраструктуры? Эти вопросы «ЗР» адресовал Департаменту земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.

«В соответствии с Законом Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» департамент осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в государственной собственности и (или) ведении Приморского края, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в административном центре Приморского края, - говорится в официальном ответе Департамента. - Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, осуществляется органами местного самоуправления.

Также сообщаем, что особенности предоставления земельных участков для жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, содержатся в ст. 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Земельные участки для жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в собственность или в аренду без предварительного согласования места размещения объекта.

Продажа земельных участков для жилищного строительства или продажа права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства осуществляется на аукционах, после проведения работ по формированию земельных участков, предусмотренных п. 4 ст. 30 Земельного кодекса Российской Федерации. Предметом торгов (конкурсов, аукционов) может быть сформированный земельный участок с установленными границами или право на заключение договора аренды такого земельного участка.

После проведения работ по формированию земельного участка для жилищного строительства с целью последующей его продажи на аукционе исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные ст. 29 Земельного кодекса РФ, в обязательном порядке заблаговременно публикуют соответствующую информацию в периодическом печатном издании, определяемом соответственно уполномоченным Правительством федеральным органом исполнительной власти, и на официальном сайте субъекта Российской Федерации.

«Золотой Рог».