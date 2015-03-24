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В Приморье порт Козьмино отгрузил 100-миллионную тонну нефти на экспорт

24 Марта 2015, 16:50 | Приморье

АК "Транснефть" 24 марта отгрузила 100-миллионную тонну нефти из порта Козьмино, конечной точки нефтепровода "Восточная Сибирь-Тихий океан" (ВСТО). Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщает корреспондент «Золотого Рога» с места события, юбилейная тонна нефти была отгружена на танкер "Осean Pegasus" с портом приписки Сингапур Старт отгрузки дал президент АК "Транснефть" Николай Токарев. Юбилейная партия нефти отгружена в китайский порт Далянь, куда танкер прибудет уже вечером 28 марта.

Порт Козьмино планирует расширять свои мощности. К 2016 году второй причал порта сможет принимать танкеры дедвейтом до 150 тыс. тонн, что на 30 тыс. тонн больше, чем в 2014 году. Чтобы второй причал сравнялся с первым, будет проведена реконструкция подходной дамбы и дноуглубление в акватории причала.

Нефтепровод ВСТО предназначен для транспортировки нефти на Дальний Восток и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. К 2020 году "Транснефть" планирует нарастить мощность ВСТО-1 до 80 млн тонн в год, ВСТО-2 - до 50 млн.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток. , Козьмино

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Теги: Козьмино  экспорт  ВСТО  Сингапур  порт  нефть  Транснефть  китай 



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