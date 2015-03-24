Первые новострои приморских многодетных семей откровенно не впечатляют

Забота нашего государства о многодетных семьях безгранична. Именно этой безграничной заботой более трех лет назад был продиктован текст закона Приморского края от 8 ноября 2011 года № 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае".

И сразу же, в ноябре того же года, первые граждане, желающие строить себе свой дом, понесли заявления на положенные им по закону участки в местные органы власти и были поставлены в очередь на земельные жеребьевки.

Дома должны были расти как грибы после дождичка в четверг. Однако злобная действительность выставила рогатки. Сам процесс выдачи земель изрядно затянулся, а те сотки, которые с той поры многодетными семьями были получены, можно оценить сегодня всего лишь как "немножко беременные ИЖС". Хотя спецы считают, что "немного беременным" в природе ничего не бывает. Однако…

Пятилетка сбывающихся надежд

В Приморье около 9 тыс. многодетных семей. Из них желающих получить землю под ИЖС несколько меньше, поскольку часть из них уже давно живет "на земле". В целом задача по раздаче земли для нашего чиновничества оказалась неимоверно тяжела. И сегодня можно предположить, что полностью очередь сможет рассосаться только к пятилетию закона - в следующем году.

Минувший год должен был стать в этом деле прорывным. И это при том, что к началу прошлого года участки под ИЖС в крае смогли получить только 47% многодетных семей, которые встали в очередь. Особенно тревожной ситуация была по Владивостоку - всего 7%.

К трехлетию закона, на 1 ноября прошлого года, статистика дала уже более приятные цифры: было подано 7 036 заявлений, в реестр на получение было включено 6 527 граждан, и количество предоставленных земельных участков составляло 3 968. Еще 1 643 участка к тому времени были в стадии формирования. К тому времени всем многодетным семьям выделили землю Анучинский, Дальнереченский, Ольгинский, Пограничный, Спасский и Тернейский муниципальные районы.

К середине февраля этого года во Владивостоке был выдан уже 1401 участок под ИЖС для многодетных семей, а к началу марта всего по краю - 5 199 участков. Это около 74% от общего числа, зарегистрированных в общем по краю реестре к минувшему ноябрю. Еще 2 427 участков в начале марта продолжали формироваться. Учитывая, что к 1 января 2014 года в очереди стояло 4 782 человека, официально всем им земля уже выделена. Однако очередь пополнили новые желающие, и теперь работа продолжается с ними.

По данным департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, во Владивостоке к марту формировалось и готовилось к выдаче 1 096 участков, в Находке - 602 и в Шкотовском районе - 100 и т.д. Вероятно, что все формируемые 2 427 участков в течение года будут вручены, но в очереди опять должно прийти пополнение - из тех, кто не подавал заявления ранее и из тех, у кого в семье появился третий ребенок.

К этому стоит добавить, что началась активная работа и по краевому закону, инициированному губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ, по предоставлению участков земли под ИЖС молодым семьям и семьям с двумя детьми. Начиная с 1 января 2014 года, до марта этого года участки получила уже 301 семья. Еще 5 472 участка для этих категорий граждан на эту дату формировались.

Малоэтажные горизонты многодетных

Допустим, каждая многодетная семья ориентируется на средний дом, который сегодня вводится в крае по малоэтажному новострою - это около 150 кв. метров жилья. Тогда на уже выданных 5199 участках им надо построить около 780 тысяч кв. метров жилья. Это чуть больше годовой программы, которую в минувшем году осилили приморские строители. Но они могли бы строить и больше, притом, что многие компании сегодня сидят без работы. Кстати, эти объемы, если земля была бы выдана хотя бы за год, уже давно можно было бы освоить, если работать в хорошем темпе.

Сроки строительства малоэтажки, которые называют профессионалы, в основном - от нескольких дней до 8-10 месяцев. При их единственном условии, что для такого строительства есть деньги. То есть, в идеале все многодетные семьи, у которых к 1 марта появилась земля для ИЖС, уже к концу года могли бы быть обеспечены желанным для них жильем. Однако не исключено, что некоторые из них будут строить свой дом и по 10-20 лет, если денег у них мало или вовсе нет, а многие просто откажутся от такого решения своего жилищного вопроса.

По оптимистичной оценке к марту, это за три года раздачи земли многодетным в Приморье, на ней возможно построено всего 12-15 домов. Так председатель краевой общественной организации "Совет многодетных родителей" Ирина МЕДВЕДЕВА недавно высказалась, что ей во Владивостоке известно пока только о трех таких домах. То есть, это около 1-2 тыс. кв. метров, выполненных кустарными методами индивидуального строительства. Больше - начатого и в разной стадии строительства. Но в целом - гора родила мышь!

К сожалению, принципы, которые изначально были заложены в распределение земли для многодетных семей, сегодня исключают удобную организацию поточного и недорогого малоэтажного строительства. Например, правильнее было формировать очередь по финансовым возможностям граждан, когда в первую очередь получали бы те, кто имеет средства построить себе дом в ближайшие полгода, потом следующие и т.д. Соответственно рационально можно было бы направлять и бюджетные средства на строительство дорог и инженерных сетей, объектов социальной инфраструктуры. То есть, в первую очередь туда, где люди твердо намерены построить себе жилье в течение ближайшего года. Теперь же получается примерно та же ситуация, что с ТИЗами 80-90-х, когда земли, выделенные им осваивались неравномерно и долго, застраивались разномасштабными и диссонансными друг к другу домами, со скрипом решая общие для товариществ проблемы - дороги, заборы и т.д.

Чуда не происходит

Спрашивается, чем же сейчас на своих землях занимаются многодетные граждане, вроде бы уже получившие их под ИЖС? Об этом можно судить по форумам, на которых они обсуждают свои проблемы.

Оказывается, что прежде всего, они занимаются регистрацией прав. Формально выигранный по жеребьевке участок уже выдан, но признавать эту выдачу состоявшейся без передачи земли в собственность граждан рано - это лукавство. Многие не спешат с регистрацией участков по тем причинам, что они достались у черта на куличках, и без подъездных дорог, без инженерных коммуникаций. И начинать строить там дом пока что нет никакого смысла. Лишь треть выделенных участков на сегодня обеспечены подъездами, примерно каждый седьмой имеет возможность подключения к электросети и лишь каждый тринадцатый - к водопроводу. По ряду территорий в течение 2015 года положение предполагается поправить. Однако, еще один год для ИЖС на этих землях будет потерян. Причем нет никаких гарантий, что смешных бюджетных средств, выделенных на эти цели, окажется достаточно, чтобы эту проблему решить раз и надолго.

Сдерживает и темная ситуация по социальным объектам. Если их не будет к переезду, то с детьми там жить окажется невозможно - ну, не навозишься их по школам и детсадам. А еще нужно время на работу.

Кто-то уже прикинул, в какие деньги его семье будут обходиться поездки на работу. Оказывается, для некоторых как раз в размере зарплаты, которую на этой работе можно заработать. С иной стороны, трудно представить, как удачно, например, удастся преодолевать летом "шаморскую трассу", на которой машины нередко часами стоят в непробиваемых пробках. Ну, а в пешей доступности привычной работы нет, и вряд ли будет.

Еще крупнее не повезти может тем, кто получит участок на полуострове Песчаном (есть такая перспектива), который сегодня просто не имеет регулярного сообщения с городом. Тот, кто сейчас решится там жить, окажется просто "заживо похороненным", поскольку ни он стране со своей уймой детей окажется ничем не нужен, ни страна ему.

Резюмируем так: большинство выделенных многодетным семьям участков, и которые еще намечается выделить, если мягко сказать, пока исключительно непривлекательны для начала строительства.

Активность в регистрации своих участков проявляют правильные люди, которые считают, что не надо переносить на завтра то, что можно сделать сегодня и еще те, кто задался целью побыстрее, пока есть такая возможность, выгодно продать свой кусок земли и не заморочиваться строительством с непредсказуемым результатом. Например, 14 соток в районе Весенней под ИЖС предлагается купить за 4,2 млн Если этой семье повезет, и она продаст этот участок за 3,2 млн рублей, то на вырученные деньги ей можно поучаствовать в программе "Доступное жилье для россиян". На вырученную сумму предположительно можно будет приобрести 100 "квадратов" в новой городской многоэтажке.

Очень многие, вне зависимости от регистрации прав, сегодня занимаются выбором подходящего проекта и "моделированием будущего образа жизни" своей семьи. Размышления по этому поводу, эскизы с техническими характеристиками нравящихся проектов - это, пожалуй, самый мощный пласт информации на тему "ИЖС многодетных". Закономерность такова: что красиво и функционально, то дорого, а что бросово и типично, то дешево. Многие задаются мечтой - построить умный экономичный дом, чтобы он требовал самых мизерных расходов на свое содержание. Другие полагают, что надо обязательно завести кур и свиней для народного семейного стола, другие - аквариумных рыбок, чтобы заниматься этим непыльным бизнесом, или - построить небольшую мастерскую, разбить сад, обязательно завести злобную псину и пр. Думают о непроходимых заборах, бассейнах, гаражах.

Притом, что у этих людей было, как минимум, три года, чтобы определиться с проектом и будущим образом жизни, оказалось, что большинство из них все еще витает в неопределенности.

Есть категория людей, которые просто не представляют, как можно построить дом на том месте, которое им выделили, - крутой склон без подъездов, скала, болотина или же участок с разными ограничениями по строительству.

Некоторых тревожит "порубочный билет" и круглая сумма, которую придется выложить за каждый пенек. И, упаси бог, если на участке окажутся краснокнижные деревья или кустарники. И ведь не потребуешь от государства: "Убирай свои кусты и деревья с моего участка!"

Относительно меньше обсуждается закупка строительных материалов и поиск подрядчиков. Главный акцент при этом - на дешевизну. Так, одна из форумчанок с радостью сообщает народу, что уже подкупила силикатных блоков, из которых собирается построить дом своей мечты. А ее "осаживают", что, ой, не умно она поступила! Лучше бы заплатила за эти 100 кубов стенового материала еще небольшие 200 тыс. рублей, зато взяла бы качественный южнокорейский или наш блок, а у этого-то прочности всего на 35 гарантированных циклов заморозки, и, если внешние стены не защитить от суровой приморской погоды каким-нибудь защитным "пирогом", то через несколько сезонов они посыпятся!

Тема нехватки денег деликатно обходится. Люди к этому подходят прагматично - на начало есть, а там видно будет. На "денежную манну" или дешевые кредиты никто особо не рассчитывает. Ведь это жилье для многодетных, а не "Хаятты".

Построенные дома, которыми уже похвалились несколько человек, пока отличаются сельской скромностью и даже незавершенностью. Они из тех же силикатных блоков или SIP панелей. Жить уже можно, но без соседей и из-за незавершенности дела, неуютно. Хорошо лишь, что места в построенном доме значительно больше, чем в типовой городской квартире, да воздух чище.

Хотелось бы закончить этот материал на приятной ноте. К 2075 году все приморские многодетные семьи будут жить в прекрасных индивидуальных домах, а бездетные - истекать по этому поводу тягучей слюной зависти.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.