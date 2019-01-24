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Роботу Светлане нужен номер мобильного телефона Олега Кожемяко

24 Января 2019, 15:31 | Приморье

В Приморском крае открылись первые единые центры оплаты услуг ЖКХ

Группа «РусГидро» в четверг открыла первые в Приморском крае единые расчетно-информационные центры (ЕРИЦ) во Владивостоке и Артеме. Энергетики рассчитывают за три года охватить сетью таких центров весь край. Одним из первых посетителей Центра во Владивостоке стал губернатор Олег КОЖЕМЯКО, который лично проинспектировал новые технологии.

Часть ответов на вопросы главы региона дала робот-консультант Светлана. При этом, она нисколько не смутившись спросила у Олега Кожемяко номер его мобильного телефона - «чтобы ответить на те, вопросы, на которые сейчас не могу ответить».

Центры обслуживают население по принципу «единого окна», предлагая широкий спектр удобных способов оплаты жилищно-коммунальных и других услуг без комиссии, а также дополнительные сервисы по установке и обслуживанию приборов учета, реализации электротехнической продукции.

ЕРИЦ Владивостока будет работать с населением и исполнителями коммунальных услуг – УК, ТСЖ, ЖСК. В ЕРИЦ Артема дополнительно организована зона обслуживания юридических лиц-предприятий городского расчётно-контрольного центра.

Посетители ЕРИЦ могут получить консультации по всем вопросам, связанным с оплатой горячего водоснабжения, тепловой и электрической энергии, а также состоянием лицевого счёта, сверкой начислений и оплат, и передать показания приборов учета. В перспективе ПАО «ДЭК», входящее в группу «РусГидро», оператор программы ЕРИЦ на Дальнем Востоке, планирует осуществлять начисления и принимать платежи и за другие жилищные и коммунальные услуги.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.



Автор: Олег Клименко
Теги: технологии  кожемяко  жкх  оплата  приморье  энергетика  "РусГидро" 



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