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Дожили: китайцы скупают в Приморье мобильные телефоны, косметику, одежду, кроссовки…

24 Января 2015, 17:06 | Приморье

По данным интернет-турагентства "Сечэн" Россия вышла на первое место в рейтинге стран с наибольшей шопинговой привлекательностью для китайских туристов, поскольку цены на покупку товаров в России упали минимум на 30 процентов.

По сообщению сайта газеты "Янчэн ваньбао", в турагентствах административного центра экономически развитой южно-китайской провинции Гуандун Гуанчжоу отметили, что списки на туристические туры в Россию в январе давно заполнены. Сейчас турагентства принимают заявки на февраль и подчеркивают,  что по сравнению с летом, зимние туры в Россию позволяют китайским туристам сэкономить оплату на туры на 4 тыс юаней /650 долларов США. Жители Гуанчжоу, которые никогда в жизни не видели мороза, в свою очередь отметили, что готовы ехать в Россию сразу двумя целями: на экскурсию и на шопинг. В список товаров, которые они собираются покупать в России, входит косметика, мобильные телефоны, спортивная обувь известных марок и янтарь

Тем временем Приморье выступило с инициативой снизить число туристов в группе при безвизовых поездках в КНР с 5 до 3 человек. Инициатива департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края. Была по поддержана на совещании по развитию игорной зоны «Приморье». .Как отметил генеральный директор «Первой игровой компании Востока» Джон ВАНГ, Администрации Приморья необходимо содействовать в максимальном упрощении визовых формальностей для гостей казино. Владимир Миклушевский согласился с инвестором и подчеркнул, что ряд предложений уже направлен в Правительство России, Ростуризм и другие федеральные органы.

Однако, эксперты считают, что в условиях изменения обменного курса между КНР и Россией это вряд ли будет способствовать увеличению потока туристов с российской стороны. Пока этому не помогает даже невысокая стоимость турпутевок в Суйфэньхэ.

По данным приморских турфирм, средняя цена путевки в приграничный Китай составляет около 3,5 тысяч рублей: трехдневная поездка в Суйфэньхэ на одного человека обойдется максимум в 6-7 тысяч рублей, минимальная (двухдневная) – в 1200 рублей. То есть цены, предлагаемые турфирмами, остались прежними. Но в самом Китае для туристов все подорожало вместе с обменным курсом в два раза.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: китай  кроссовки  косметика  туризм  приморье  одежда  мобильные телефоны 



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Комментарии

  • Р вЂ™Р ВµРЎвЂљР ВµРЎР‚Р 14:34, 25.01.2015#

    Замечательно это называется оживление рынка.

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