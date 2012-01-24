Тарифы на услуги отопления в Приморье успешно формируют протестный электорат

Альтернативщиками в Дальнегорске называют тех, кто желает отапливать свои квартиры исключительно электроприборами. Данное еще осенью поручение первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА прекратить преследовать жителей города, не желающих пользоваться услугами КГУП «Примтеплоэнерго», компания не выполняет. С 26 января жители Дальнегорска готовы были начать бессрочную голодовку в знак протеста против таких действий. Заявка о проведении голодовки с участием 50 человек уже подана.

Как пояснила член инициативной группы протестантов Оксана ЗЛОТНИКОВА, голодовку планировалось провести в двух точках города – на центральной площади, а также в офисе КПРФ. Повод к протесту дало КГУП, которое нарушило заключенную 24 ноября с альтернативщиками договоренность по указанию вице-премьера Игоря Шувалова. Тогда, после его вмешательства Примтеплоэнерго забрало из суда иски на самовольщиков, самостоятельно, без разрешений отрезавшихся от центрального отопления, приостановило судебное производство в отношении уже осужденных альтернативщиков (таких дел было около 1000!). Городская администрация после вмешательства Шувалова вплоть до нового года выдавала разрешения на переустройство квартир. Но Дальнегорский филиал Примтеплоэнерго уже 8 декабря, выдав всего 57 соглашений, отказал, сославшись на устное распоряжение гендиректора Александра ПАТРИНА. Затем компания выставила счета за тепло (за неоказанные услуги) около 400 альтернативщикам, отрезавшимся от системы в период с 2007 по 2010 годы и не получившим в свое время разрешения горадминистрации на альтернативное отопление. Но вот прошли выборы в Госдуму, и тепловики снова начали атаку.

- У кого слабые нервы - сдались,- рассказывает Оксана Злотникова.- Около 100 человек снова восстановили в квартирах батареи и погасили задолженность перед Примтеплоэнерго. Но принципиальных оказалось 269 горожан. А всего в Дальнегорске – около 4000 альтернативщиков, но большинство из них в свое время получило необходимые разрешения.

Участники голодовки решили выдвинуть не только экономические требования, но и политические – за отставку губернатора Дарькина, в свое время создавшего КГУП «Примтеплоэнерго». Протестанты также пригрозили, что намерены обратиться к участникам форума АТЭС-2012, чтобы они получили реальное представление о действиях монополистов вроде Примтеплоэнерго».

16 января 150 человек провели собрание по поводу предстоящей голодовки. Тогда члену инициативной группы Нине МАКАРОВОЙ позвонила Светлана ШВАБАУЭР – заместитель директора по сбыту дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» и заверила, что с 17 января Примтеплоэнерго возобновит выдачу соглашений с альтернативщиками. Компания слово сдержала, подтвердила Оксана Злотникова. Но у горожан уже нет уверенности, что слово это навсегда.

Накануне в Дальнегорске состоялась встреча первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО и гендиректора Примтеплоэнерго Александра Патрина с жителями города. Ее итогом и стал приказ прекратить начисление платежей 273 альтернативщикам с момента выдачи им разрешений из мэрии города. Перерасчет обещают произвести по итогам января. Поэтому альтернативщики намерены объявленную забастовку перенести на три недели.

К слову, они еще 7 января направили в Государственную Думу письмо с требованием внести изменения в жилищное законодательства, чтобы прописать свое право на альтернативные услуги в законе.

Между тем споры о системе отопления проходят на фоне свалок бытового мусора в городских дворах Дальнегорска.

Причиной стало то, что сразу два специализированных автомобиля-мусоровоза предприятия «Добрый двор» вышли из строя. Поскольку «Добрый двор» обслуживает более половины многоквартирных домов, сбой в работе стал сразу заметен, а контейнерные площадки оказались буквально заваленными бытовыми отходами. Некоторые управляющие компании и ТСЖ попытались самостоятельно справиться с проблемой - начали вывозить мусор сами, привлекли другую компанию. Руководитель «Доброго двора» привлечен к административной ответственности.

Муниципальные власти и руководство предприятия договорились, что контейнерные площадки будут очищены от мусора в течение недели. К этому же сроку обещано восстановить график вывоза бытового мусора.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог»..