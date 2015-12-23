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"Восточный порт" получил буксир производства голландской Damen

23 Декабря 2015, 17:15 | Приморье

Закладка киля буксира «Урал» состоялась в ноябре 2014 года на верфи голландской Damen Shipyards Group в Китае, а осенью 2015 года буксир был спущен на воду.  Как сообщает деловая газета "Золотой рог", после прохождения всех необходимых испытаний 14 декабря судно вышло из порта Шанхай и 19 декабря прибыло в порт приписки Восточный.

Мощность нового судна составляет почти 5,4 тыс. л.с. С его введением в работу портофлот стивидорной компании сможет проводить больше на две швартовные операции в сутки.

В настоящее время АО «Восточный порт» оперирует флотом, состоящим из трех буксиров-кантовщиков, азимутального буксира и рейдового катера.

В обязанности портового флота входит оказание услуг по буксировке и выполнению швартовных операций с судами, снабжение судов, доставка пассажиров на рейд, таможенное оформление судов и выполнение всевозможных спасательных операций.

Портофлот осуществляет швартовные операции как для нужд АО «Восточный порт», так и для сторонних организаций. Буксиры работают не только в бухте Врангеля, но и в бухтах Находка и Козьмино.

Справка "ЗР":  В настоящее время экспортный уголь составляет 99,8% грузооборота АО «Восточный порт». Среди получателей  Япония, Южная Корея, Китай, Тайвань и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для увеличения пропускной способности стивидор в 2012 году начал строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса. Ввод в эксплуатацию запланирован на январь 2017 года.

Игорь МИХАЙЛОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: буксир  Восточный порт  шанхай  damen 



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