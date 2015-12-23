"Примавтодор" сегодня некому заправить

Если отбросить все эмоциональные реплики и суждения, то в сухом остатке получится следующее. По словам Александра Мартынова, сегодня у предприятия нет средств даже на то, чтобы выплатить положенные по закону компенсации 520 сокращаемым сотрудникам. А из-за долгов за топливо в ряде филиалов (126 млн руб.) спецтехника в течение нескольких дней не может приступить к ликвидации последствий снегопада. Полмесяца назад соль и топливо из южной части края были переброшены на северные территории, чтобы не допустить там катастрофы. В результате запасы, например, в Хасанском районе на какое-то время были полностью истощены. Подробнее в материале газеты "Золотой Рог".

По состоянию на 7 декабря кредиторская задолженность предприятия составляет 255 млн руб. Причем основную часть этой суммы (185,9 млн руб.) «Примавтодору» должен краевой департамент транспорта и дорожного хозяйства. Долги муниципальных образований составляют еще 70 млн руб. Кроме того, свыше 8 млн руб. предприятию задолжали подрядчики за выполненные работы при строительстве игорной зоны «Приморье». Финансовая потребность на декабрь 2015 года по содержанию АО «Примавтодор» составляет 482,3 млн руб.

Кроме того, до конца текущего года предприятие должно выплатить почти 1 млрд руб. в счет ранее взятого кредита в Банке Москвы, для чего потребуется перекредитование. Но если контракты на общую сумму порядка 5 млрд руб. не будут заключены в ближайшие месяц-полтора, то предприятие не сможет перекредитоваться и после Нового года велика вероятность появления судебных исков о банкротстве «Примавтодора», сообщил Мартынов, выступая перед краевыми депутатами в октябре. Сейчас предприятие участвует в семи аукционах на общую сумму в 5,67 млрд руб., итоги которых должны быть подведены до конца декабря.

Как следует из анализа финансово-хозяйственной деятельности АО «Примавтодор», пиковые показатели выручки и прибыли были достигнуты в 2011 году и с тех пор неуклонно снижаются, равно как и объемы выполненных «Примавтодором» работ. Так, выручка предприятия снизилась с 5,57 млрд руб. в 2011 году до 3,79 млрд руб. в 2014-м. При этом прогнозируется сохранение этой тенденции и по итогам 2015 года (снижение на 20%), а планируемые к заключению контракты на выполнение работ в 2016 году составят всего 3,11 млрд руб.

Между тем укрупнение филиалов «Примавтодора», как и предполагал ряд депутатов, уже принесло свои негативные последствия. Финансово-хозяйственную ситуацию в крупнейшем дорожном предприятии края оценили главы Дальнереченска, Красноармейского и Лазовского районов, которые в своих мнениях были единодушны: столь провальной работы по очистке дорог между населенными пунктами не было никогда. Так, после снегопадов в конце ноября – начале декабря в течение нескольких дней фактически отрезанными от мира были такие крупные населенные пункты, как Терней, Восток, Преображение. Глава Красноармейского района Наталья ГРИЦЕНКО рассказала о том, как после последнего снегопада техника «Примавтодора», не дойдя 40 км до поселка Востока, развернулась и ушла «спасать» дорожную ситуацию в районе Дальнереченска. Впервые за много лет не почищена от снега даже центральная улица райцентра – села Новопокровка.

- Вы говорили, что реорганизация не ухудшит ситуацию в районах. Если не хватает денег, ставьте вопрос перед администрацией, перед губернатором! Или лучше депутатам скинуться? – отреагировал на объяснения председатель комитета Александр КОСТЕНКО.

Выслушав «крик души» из приморской глубинки, члены комитета посоветовали гендиректору «Примавтодора» наладить, наконец, диалог с главами муниципалитетов. Правда, к совету господин Мартынов отнесся своеобразно: сначала сослался на нехватку топлива и попенял на долг в несколько миллионов, а вместо ответа по существу на вопросы главы Красноармейского района, уходя, швырнул ей лист со списком муниципалитетов-должников…

Добавим, что вопросы со стороны парламентариев вызвала и передача выигранных «Примавтодором» лотов на дорожные работы субподрядным организациям. По мнению Мартынова, субподрядные организации привлекаются лишь в тех случаях, когда «Примавтодору» невыгодно проводить работы самостоятельно. Привлечение субподрядчиков связано не с проведенными на предприятии сокращениями, утверждает гендиректор АО, а победа в заведомо невыгодных аукционах требуется для накопления объема заказов, который важен для предоставляющего кредиты банка. Тем не менее детально изучить ситуацию с договорами субподряда 2014-2015 годов депутаты намерены в феврале будущего года.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.