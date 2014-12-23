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Жителей Приморья и гостей ждут зимние забавы
Самый любимый, самый новый и веселый праздник в году - Новый год - приближается!!! И вместе с ним извечные вопросы: как лучше его встретить, где и с кем его лучше провести? А следом Рождество и новогодние каникулы…
Для любителей русской зимы, тайги, мороза и снега мы собрали самые особенные и лучшие предложения:
Базы отдыха на Новый год, новогодние каникулы и Рождество:
Охотхозяйство «Дальпримдар»
Деревянные домики с печным отоплением стоят в самой чаще Уссурийской тайги на границе Партизанского и Анучинского районов. Домики подходят для компаний до 10 чел. Также на территории есть баня, таежная речка, в которой водятся хариус и ленок. Стоимость домика с 31.12 по 04.01: 25 000 руб. С 05.01: 8000 руб. в сутки.
Центр отдыха «Тигровое»
Двухэтажные отапливаемые коттеджи с двух-трехместными номерами находятся в поселке Тигровом Партизанского района. На территории центра есть баня, тюбинговая трасса, каток, прокат. Стоимость путевки с 31.12 по 02.01: 7000 руб. с чел. С 03.01: 1300 руб. с чел. Детям скидки.
База отдыха «Радуга»
Круглогодичная база находится в 40 км. от г. Находки рядом с побережьем Японского моря и пресноводным озером Лебяжьим. Размещение в капитальных корпусах в номерах разной категории. На территории базы: баня, кафе, бильярд, каток, сноупарк, веревочный городок, ледяные горки и творческие мастерские. Стоимость: от 1500 руб. за номер в сутки, новогодний банкет - 4000 руб. с чел. Детям скидки.
Урочище «Большой Липовый»
Двухэтажный коттедж на 10 номеров расположен в распадке Уссурийской тайги, рядом с ключом Большой Липовый. На территории: две сауны, каток, коньки, лыжи, лесной тир и семья лошадей. Стоимость путевки на новогодние каникулы после 04.01: 3600 руб. с чел. в сутки.
Рождество в «Теплом море», тур с 6 по 7 января
Гостиничный комплекс «Теплое море» Приморского края - единственный в своем роде. Особенностью комплекса является бассейн с подогретой океанской водой. Температура воды - 27-29 градусов. В программу помимо посещения комплекса входит визит в женский монастырь Казанской Божией Матери. Стоимость: от 4350 руб. с человека.
Однодневные и двухдневные туры на Новогодние каникулы:
Резиденция деда Мороза, тур на 2 дня-1 ночь
Резиденция приморского Деда Мороза расположилась в Спортивно-развлекательном комплексе города Арсеньева. Дед Мороз и Снегурочка встречают своих гостей, спустившись с гор Снежной и Облачной в сопровождении пятнистого оленя, амурского тигра и дальневосточного леопарда. В программе: конкурсы, мастер-классы, катание на коньках, горных и беговых лыжах. Стоимость: от 4450 руб. с чел. (в зависимости от набора группы), детям до 7 лет скидка 300 руб.
Лыжная база в селе Анисимовка на 1 день
Беговая лыжная трасса проходит по живописным местам, окруженным тремя горами: магический Пидан, его младшая сестра Фалаза и задиристый сосед Воробей. По пути лыжников сопровождают опытный инструктор и Батюшка Мороз. А после прогулки путешественников ждет таежный чай у костра. Стоимость: от 1300 руб. с чел.
Тур «В гости к снежному человеку» на 1 день
В Приморье появился настоящий Снежный Человек! Его следы часто встречаются вблизи таежных поселков и деревень. Местные охотники говорят, что в настоящий момент его логово - в одной из пещер неподалеку от Владивостока. Стоимость: от 1000 руб. с чел.
Тур «Снежные псы хаски» на 1 день
Катание в упряжке из 12 хаски по зимнему лесу подарит незабываемые впечатления. А еще эти умные собаки очень любят фотографироваться с гостями и получать за это угощение. Стоимость: от 1250 руб. с чел.
Туры в парк семейного отдыха
«Штыковские пруды» на 1 день
К услугам гостей беседки, каток, тюбинговые трассы, горнолыжный склон, работают прокат, творческие мастерские, кафе, пиццерия и бани. Стоимость: 900 руб. с чел., детям скидки.
Парк можно посетить отдельным туром или в составе тура «Веселая ферма», где вас ждут германские и бельгийские пони, их друзья и «звезда» фермы - миниатюрная свинка Лизавета! Стоимость: 1250 руб., детям скидки.
Экскурсии по городу Владивостоку
Ночная мистическая экскурсия по городу Владивостоку 3 часа
Это сказочное ночное путешествие по новогоднему городу, где вам расскажут, чем занимались в зимние праздники наши предки и какие духи гуляли по улицам Владивостока. А также какие древние символы хранят в себе новогодняя елка и елочные игрушки. Стоимость: от 650 руб. с чел.
Знакомство с Владивостоком 4 часа
Эта экскурсия разработана специально для гостей столицы Приморского края, а также для тех любопытных жителей Владивостока, которым интересно знать о том месте, где они живут. Стоимость: от 550 руб с чел.
Всю информацию по отдыху в Приморском крае можно получить в Туристско-информационном Центре Приморского края по тел. (423) 240-71-20 и 240-71-21 или по эл. почте: primtravelinfo@mail.ru
Туристско-информационный центр благодарит своих друзей и партнеров за помощь в предоставлении информации.
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Подскажите пожалуйста, куда во Владивостоке можно поехать кататься на беговых лыжах без автомобиля (чтоб можно было добраться на автобусе или электричке и взять беговые лыжи на прокат)Заранее спасибо