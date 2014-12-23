Жителей Приморья и гостей ждут зимние забавы

Самый любимый, самый новый и веселый праздник в году - Новый год - приближается!!! И вместе с ним извечные вопросы: как лучше его встретить, где и с кем его лучше провести? А следом Рождество и новогодние каникулы…

Для любителей русской зимы, тайги, мороза и снега мы собрали самые особенные и лучшие предложения:

Базы отдыха на Новый год, новогодние каникулы и Рождество:

Охотхозяйство «Дальпримдар»

Деревянные домики с печным отоплением стоят в самой чаще Уссурийской тайги на границе Партизанского и Анучинского районов. Домики подходят для компаний до 10 чел. Также на территории есть баня, таежная речка, в которой водятся хариус и ленок. Стоимость домика с 31.12 по 04.01: 25 000 руб. С 05.01: 8000 руб. в сутки.

Центр отдыха «Тигровое»

Двухэтажные отапливаемые коттеджи с двух-трехместными номерами находятся в поселке Тигровом Партизанского района. На территории центра есть баня, тюбинговая трасса, каток, прокат. Стоимость путевки с 31.12 по 02.01: 7000 руб. с чел. С 03.01: 1300 руб. с чел. Детям скидки.

База отдыха «Радуга»

Круглогодичная база находится в 40 км. от г. Находки рядом с побережьем Японского моря и пресноводным озером Лебяжьим. Размещение в капитальных корпусах в номерах разной категории. На территории базы: баня, кафе, бильярд, каток, сноупарк, веревочный городок, ледяные горки и творческие мастерские. Стоимость: от 1500 руб. за номер в сутки, новогодний банкет - 4000 руб. с чел. Детям скидки.

Урочище «Большой Липовый»

Двухэтажный коттедж на 10 номеров расположен в распадке Уссурийской тайги, рядом с ключом Большой Липовый. На территории: две сауны, каток, коньки, лыжи, лесной тир и семья лошадей. Стоимость путевки на новогодние каникулы после 04.01: 3600 руб. с чел. в сутки.

Рождество в «Теплом море», тур с 6 по 7 января

Гостиничный комплекс «Теплое море» Приморского края - единственный в своем роде. Особенностью комплекса является бассейн с подогретой океанской водой. Температура воды - 27-29 градусов. В программу помимо посещения комплекса входит визит в женский монастырь Казанской Божией Матери. Стоимость: от 4350 руб. с человека.

Однодневные и двухдневные туры на Новогодние каникулы:

Резиденция деда Мороза, тур на 2 дня-1 ночь

Резиденция приморского Деда Мороза расположилась в Спортивно-развлекательном комплексе города Арсеньева. Дед Мороз и Снегурочка встречают своих гостей, спустившись с гор Снежной и Облачной в сопровождении пятнистого оленя, амурского тигра и дальневосточного леопарда. В программе: конкурсы, мастер-классы, катание на коньках, горных и беговых лыжах. Стоимость: от 4450 руб. с чел. (в зависимости от набора группы), детям до 7 лет скидка 300 руб.

Лыжная база в селе Анисимовка на 1 день

Беговая лыжная трасса проходит по живописным местам, окруженным тремя горами: магический Пидан, его младшая сестра Фалаза и задиристый сосед Воробей. По пути лыжников сопровождают опытный инструктор и Батюшка Мороз. А после прогулки путешественников ждет таежный чай у костра. Стоимость: от 1300 руб. с чел.

Тур «В гости к снежному человеку» на 1 день

В Приморье появился настоящий Снежный Человек! Его следы часто встречаются вблизи таежных поселков и деревень. Местные охотники говорят, что в настоящий момент его логово - в одной из пещер неподалеку от Владивостока. Стоимость: от 1000 руб. с чел.

Тур «Снежные псы хаски» на 1 день

Катание в упряжке из 12 хаски по зимнему лесу подарит незабываемые впечатления. А еще эти умные собаки очень любят фотографироваться с гостями и получать за это угощение. Стоимость: от 1250 руб. с чел.

Туры в парк семейного отдыха

«Штыковские пруды» на 1 день

К услугам гостей беседки, каток, тюбинговые трассы, горнолыжный склон, работают прокат, творческие мастерские, кафе, пиццерия и бани. Стоимость: 900 руб. с чел., детям скидки.

Парк можно посетить отдельным туром или в составе тура «Веселая ферма», где вас ждут германские и бельгийские пони, их друзья и «звезда» фермы - миниатюрная свинка Лизавета! Стоимость: 1250 руб., детям скидки.

Экскурсии по городу Владивостоку

Ночная мистическая экскурсия по городу Владивостоку 3 часа

Это сказочное ночное путешествие по новогоднему городу, где вам расскажут, чем занимались в зимние праздники наши предки и какие духи гуляли по улицам Владивостока. А также какие древние символы хранят в себе новогодняя елка и елочные игрушки. Стоимость: от 650 руб. с чел.

Знакомство с Владивостоком 4 часа

Эта экскурсия разработана специально для гостей столицы Приморского края, а также для тех любопытных жителей Владивостока, которым интересно знать о том месте, где они живут. Стоимость: от 550 руб с чел.

Всю информацию по отдыху в Приморском крае можно получить в Туристско-информационном Центре Приморского края по тел. (423) 240-71-20 и 240-71-21 или по эл. почте: primtravelinfo@mail.ru

Туристско-информационный центр благодарит своих друзей и партнеров за помощь в предоставлении информации.

www.tour.primorsky.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток.