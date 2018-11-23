По местным меркам он просто огромен

В Кавалерово открылся первый супермаркет «Радиус». Он по местным меркам просто огромен, в ассортименте – не только продукты, но и промышленные товары. Для кавалеровцев все в диковинку: продавцов нет, есть только кассиры, берешь тележку - и вперед, за товаром, сообщает газета «Золотой Рог».

В день открытия в магазине состоялся розыгрыш призов, детей развлекали аквагримом. Входные двери украсили шарами. Народу было – не протолкнуться. Магазин позиционирует себя как учреждение с самыми низкими ценами в районе. Продуктовые дискаунтеры «Радиус» находятся во Владивостоке, Большом Камне, Черниговке, Спасске, Лучегорске, Дальнереченске, Артеме, Лесозаводске, Уссурийске, Находке, Владивостке и других городах и районах Приморского края, а также в Хабаровске.





Эксперты пугают: нас ждёт резкое подорожание продуктов. Сыграет свою роль сезонный фактор, рост курса доллара и всплеск инфляции. По прогнозам, в рост пойдут хлеб, молоко, яйцо, мясо, овощи фрукты. Однако лидеры рынка находят решение. Вот вам хорошие новости. Магазины «Радиус» торговой сети «Фреш 25», которые начали открываться в Приморье, обеспечат жителей качественными, а главное доступными продуктами питания. Начиная с сентября 2015 года в продолжение программы «Социальная цена», уже получившей признание покупателей, приморская сеть супермаркетов выводит на рынок новый бренд: магазин низких цен «Радиус». Первый магазин открылся в г. Большом Камне 3 сентября.





- Низкая цена – наш приоритет. Особенностью и преимуществом для покупателей сети «Радиус» является минимальная торговая наценка, составляющая 10-15% и обеспечение реализационных цен на весь ассортимент продуктов и товаров народного потребления ниже цен всех известных продуктовых сетей Приморского края. – пояснила генеральный директор Управляющей компании «Фреш 25» Юлия Марченко. – Свою роль играет оптимальный ассортимент. В магазинах «Радиус» будут продаваться только те продукты, которые нужны каждый день любой семье. За счёт высокого оборота товаров и больших объёмов продаж мы добиваемся хороших условий и от поставщиков, что также позволяет продавать в «Радиусе» продукты по низким ценам».







Ассортимент магазинов «Радиус» рассчитан так, что исключает вероятность спонтанных, незапланированных покупок, а соответственно, и лишних трат. В сети магазинов «Радиус» предложат всегда необходимый продукт по низкой цене. Подобный уровень цен касается всех продуктов питания, бытовой химии и домашних принадлежностей, которые можно купить в «Радиусе». Очевидно, что сеть магазинов низких цен «Радиус» станет настоящей находкой для жителей Приморья, которые хотят экономить.

Фото Владимира БУХАРОВА.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.