Кавалеровцы предпочитают молочку от "Кавалеровской долины"

Часть средств вложили на покупку модуля кавалеровские предприниматели Сергей КОЗЛОВ (ИП Козлов) и Константин ЛУГОВСКОЙ (1,3 млн рублей), плюс их тогдашний партнер Руслан ОЛАР оформил кредит в Росельхозбанке на 3 млн рублей на 5 лет. Помогла и райадминистрация - и с получением кредита, и выданной в прошлом году субсидией в 421 тыс. рублей на подготовку производства.

Имущественный комплекс, производственные мощности завода ИП Козлов и Константин Луговской арендуют у Руслана Олара по нотариальному соглашению. И проценты по кредиту, взятому в Росельхозбанке (3 млн), платят ИП Козлов и Луговской. Бренд «Кавалеровская долина», под которым продается молочка завода, принадлежит Козлову и Луговскому. А ИП КФХ Олар самостоятельно продает свое молоко, сметану и творог под маркой «Кормилица».

Вначале партнеров было трое - Руслан Олар, Сергей Козлов и Константин Луговской. Но потом начались разногласия, и партнеры решили разъединиться: Олар стал заниматься своей фермой, а Козлов и Луговской - заводом и переработкой молока под маркой «Кавалеровская долина». Площадку под модуль подготовили партнеры. Сделали канализацию, провели освещение, приобрели морозильные камеры, подвели коммуникации. На подготовку площадки Козлов и Луговской потратили немалые средства. Предприниматели купили упаковку для молочной продукции. В состав модуля вошли две емкости длительной пастеризации на 100 и 500 л, упаковщики молока и сметаны, сепаратор, компрессоры. Аналогичный модуль работает в п. Барабаш. Это небольшое производство, рассчитанное на переработку до 1 тонны молока в сутки. Фактически завод в Устиновке перерабатывает пока до 350-400 л молока в сутки. Летом молока было больше, сейчас дело к зиме, молока меньше. Молоко спредприниматели скупают у фермеров нескольких сел района, есть приемные пункты для молока в Богополе и Зеркальном. Приобретают молоко и в Спасском районе.

«Кавалеровская долина» выпускает молоко в литровых бутылках, сметану - в стаканчиках по 250 и 500 г, творог - по полкило весом в термоупаковке. Везде логотип «Кавалеровская долина», все - из цельного, натурального, а не сухого молока. Поэтому кавалеровцы предпочитают эту молочку, вся она расходится, ничего не залеживается на прилавках. Кефир пока завод не выпускает, для кефира подготовили отдельное помещение. И приобрели оборудование для производства кефира, ряженки, варенца, биокефира, «Снежка». Скоро будут приятели выпускать и свою пэт-бутылку: куплен станок для выпуска пэт-бутылок. Средства предприниматели вложили и свои, и заемные.

На молокозаводе работают 9 человек: технолог, шесть рабочих, два водителя. Марка «Кавалеровская долина» прижилась в районе. Распробовали кавалеровское молоко и ольгинцы.

Татьяна КУРОЧКИНА.