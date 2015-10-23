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Приморью необходима инвентаризация жилого фонда

23 Октября 2015, 09:00 | Приморье

В Приморском крае используются некорректные исходные данные для определения предельной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов (МКД). Как сообщил корреспондент «Золотого Рога» с места события, к такому выводу пришли эксперты рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае в ходе мониторинга ситуации с капитальным ремонтом жилого фонда.

 

По словам руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Натальи ПРОКОФЬЕВОЙ, данные площадей домов и помещений, указанные в электронной базе данных МКД, включенные в краевую программу капремонта, указаны, по большей части, необоснованно. Именно исходя из этих данных определяется стоимость капитального ремонта, представляемая региональным оператором в своих предложениях собственникам помещений в многоквартирных домах для принятия ими решений о проведении капитального ремонта, отметила представитель ОНФ.

 

Выборочный анализ данных, представленных в электронной базе на примере типовых пятиэтажных двухсекционных кирпичных домов, расположенных во Владивостоке, показал расхождение площадей в три-четыре раза. При подобном завышении площадей необоснованные затраты собственников могут составлять до 20%, отметила Наталья Прокофьева.

 

- Недопустимо планировать выполнение капитального ремонта без наличия актуализированной технической документации на многоквартирные дома, - считает Прокофьева. - Как известно, в Приморском крае никакой инвентаризации жилого фонда, предшествующей разработке программы капитального ремонта, не проводилось. До сих пор отсутствует точная информация о количестве многоквартирных домов. Из программы капремонта уже исключено около 700 МКД по целому ряду причин (изменение статуса дома – перевод в нежилой или перестал быть многоквартирным; признание дома аварийным; отсутствие здания по факту и т.д.), но это не означает, что на этом «чистка» перечня МКД завершена. Информация о фактическом износе домов также не актуальна, так как технического обследования (за редким исключением) МКД не проводилось.

 

Как сообщили газете «Золотой Рог» в региональном штабе ОНФ, «фронтовики» будут требовать от губернатора края скорейшего решения вопроса с организацией проведения инвентаризации многоквартирного жилого фонда Приморского края. Мероприятия по ее проведению необходимо включить в государственную программу Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013–2017 гг.», считают общественники.

 

Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: инвентаризация  жилой фон 



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