Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморью необходима инвентаризация жилого фонда
В Приморском крае используются некорректные исходные данные для определения предельной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов (МКД). Как сообщил корреспондент «Золотого Рога» с места события, к такому выводу пришли эксперты рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае в ходе мониторинга ситуации с капитальным ремонтом жилого фонда.
По словам руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Натальи ПРОКОФЬЕВОЙ, данные площадей домов и помещений, указанные в электронной базе данных МКД, включенные в краевую программу капремонта, указаны, по большей части, необоснованно. Именно исходя из этих данных определяется стоимость капитального ремонта, представляемая региональным оператором в своих предложениях собственникам помещений в многоквартирных домах для принятия ими решений о проведении капитального ремонта, отметила представитель ОНФ.
Выборочный анализ данных, представленных в электронной базе на примере типовых пятиэтажных двухсекционных кирпичных домов, расположенных во Владивостоке, показал расхождение площадей в три-четыре раза. При подобном завышении площадей необоснованные затраты собственников могут составлять до 20%, отметила Наталья Прокофьева.
- Недопустимо планировать выполнение капитального ремонта без наличия актуализированной технической документации на многоквартирные дома, - считает Прокофьева. - Как известно, в Приморском крае никакой инвентаризации жилого фонда, предшествующей разработке программы капитального ремонта, не проводилось. До сих пор отсутствует точная информация о количестве многоквартирных домов. Из программы капремонта уже исключено около 700 МКД по целому ряду причин (изменение статуса дома – перевод в нежилой или перестал быть многоквартирным; признание дома аварийным; отсутствие здания по факту и т.д.), но это не означает, что на этом «чистка» перечня МКД завершена. Информация о фактическом износе домов также не актуальна, так как технического обследования (за редким исключением) МКД не проводилось.
Как сообщили газете «Золотой Рог» в региональном штабе ОНФ, «фронтовики» будут требовать от губернатора края скорейшего решения вопроса с организацией проведения инвентаризации многоквартирного жилого фонда Приморского края. Мероприятия по ее проведению необходимо включить в государственную программу Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013–2017 гг.», считают общественники.
Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Строительные компании игнорируют запросы 70% населения Приморья
- Куда двигаться строителям Приморья дальше
- Приморцы стали все чаще выбирать отдельные дома и коттеджи
- В Свободном порту Владивосток нашли большой пустырь
- Еще четыре долгостроя сдадут в Приморье в этом году
- Приморцы могут оспорить кадастровую оценку
- Аренда в торговых центрах Владивостока дешевеет на глазах
- Стало известно, кто из приморцев может рассчитывать на ипотеку
- Приморский рынок жилья менять цены не собирается
Новости раздела
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье
- Рыбу уводят из Приморья на север
- Шелковый путь "Россия - Китай - ЕС" уже работает
- 75% наемных работников в России бедняки и нищие
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"