Приморский табурет с гарантией

50% мебели, представленной на рынке Приморского края, не имеет сертификата или декларации о соответствии.

Приморский рынок мебели очень насыщен и демонстрирует устойчивый рост, ежегодно увеличиваясь на 15-20%. Эксперты и вовсе утверждают, что его реальная емкость примерно в 1,5 раза выше официальной. В условиях товарного изобилия нам, потребителям, ориентироваться очень непросто.

О «маяках», потребительской зрелости и о том, почему клиент не всегда прав, рассказывает гость «ЗР» - генеральный директор Центра по сертификации мебели и лесопродукции, эксперт системы сертификации ГОСТ-Р Галина СМИРНОВА.

- Галина Сергеевна, как вы, специалист с профильным образованием и 20-летним опытом работы в сфере сертификации, оцениваете состояние краевого рынка?

- Безусловно, позитивная динамика налицо: качество мебели растет, дизайн радует глаз. Производителю сегодня есть из чего выбирать: то и дело появляются новые технологичные конструкции и материалы, начиная с элементов раздвижных систем и заканчивая обивочными тканями - гобеленами с нанотехнологиями или очень качественными и безопасными синтетическими полотнами под кожу и замшу. На смену импортной рухляди, хлынувшей в момент открытия границ, пришли достойные марки. То есть, покупателю есть из чего выбирать. Другое дело, этот выбор должен быть ответственным: не вся мебель безопасна. То и дело происходят ситуации, когда, например, на фоне испарений формальдегида от фасада кухни у членов семьи развиваются аллергические реакции, бывают и вовсе трагические случаи, подобные тому, когда тумба под телевизор, не выдержав веса, обрушилась на ползающего грудного ребенка. Не случайно вся мебельная продукция, включая торговлю по образцам, подлежит обязательному подтверждению соответствия нормам безопасности.

Обязательная сертификация была введена с началом рыночных реформ как вынужденная мера, призванная остановить вал откровенно опасной продукции, хлынувшей в страну в начале 90-х. За прошедшие годы добросовестные производители и продавцы сформировали службы качества и сертификации, навели порядок в нормативной документации и метрологическом обеспечении производства. Тем не менее, даже по приблизительной оценке, 50% мебели, представленной в Приморье, не сертифицировано, а значит, потребитель не может быть уверен в ее безопасности.

- В чем, кстати, разница между сертификатами и декларациями соответствия нормам безопасности, и насколько эти документы обязательны для производителя или продавца?

- Законом РФ «О техническом регулировании» предусмотрено две формы обязательного подтверждения соответствия: обязательная сертификация и декларирование. Сертификат соответствия выдается органом по сертификации, подписывается экспертом и руководителем и означает, на предприятии есть условия для выпуска безопасной продукции. Ответственность за это несут и орган по сертификации, и изготовитель.

Декларация о соответствии органом по сертификации только регистрируется, а вся ответственность за безопасность продукции лежит на изготовителе или продавце. Подписывая декларацию, руководитель компании гарантирует, что каждая единица продукции безопасна. То есть декларирование не снимает, как думают многие, а, напротив, резко повышает ответственность производителя или импортера за безопасность продукции. Это факт абсолютного признания своей ответственности, вплоть до уголовной, и принятие всех рисков, которые ранее делились с сертификационными органами. Доказательными материалами в обоих случаях являются испытания продукции.

Для любой мебели - импортной и отечественной, серийной и по индивидуальным заказам - предусмотрена обязательная форма - декларация о соответствии. Реализация мебели без разрешительных документов влечет штраф до 300 тыс. рублей.

- Почему производители и продавцы не торопятся декларировать безопасность мебели: это дорого, сложно?

- На самом деле ничего сложного - мы берем один образец из партии и испытываем его на устойчивость, долговечность и прочность. Стоимость услуги - вполне приемлемая. Почему не боятся нарушать закон? Потому что раньше контроль за системой качества был строже, а сейчас благодаря установке «не кошмарить» бизнес недобросовестным продавцам многое сходит с рук. Есть в этом и вина самих покупателей, которые плохо знают свои права и не требуют от продавца нужной информации. Я сама как потребитель сталкиваюсь с этим очень часто. Недавно посетила один из больших мебельных центров, наводненный весьма сомнительной мебелью. В ответ на вопрос, почему она не содержит маркировки, продавцы сослались на указание руководства не давать никакой информации: «не нравится - не покупайте».

- И что в итоге делать потребителю?

- Отстаивать свои права, в т.ч. на получение информации. С 4 октября вступили в силу утвержденные Постановлением Правительства России изменения в Правила продажи отдельных видов товаров, включая мебель. Согласно им, продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя полную и достоверную информацию о товаре и его производителе: наименование предмета мебели, адрес изготовителя или компании, уполномоченной им принимать претензии от покупателей и производить техобслуживание, сертификат либо декларацию соответствия, сведения об основных потребительских свойствах товара, инструкцию по эксплуатации, гарантийный срок и срок службы. Штраф за продажу мебели без маркировки - до 40 тыс. рублей.

Для чего это нужно покупателю? Для того, чтобы оградить себя от любых возможных проблем. Так, если купленный диван вышел из строя во время гарантийного срока по причине производственного брака, а магазин, в котором он приобретался, канул в лету, ответственность за это несет представитель фабрики или импортер. В инструкции по эксплуатации должны четко обозначаться правила использования мебели с учетом ее функционального назначения. Мы смеемся над американцами, прописывающими порой очевидную нелепицу. На самом же деле, это показатель ответственного отношения производителя и потребительской зрелости. Во всем мире принято спать на кроватях, а на диванах - сидеть. ГОСТ тоже четко разграничивает категории мебели: для сидения, для длительного нахождения в положении лежа и т.д. И если вам нужен диван для сна, то это должен быть диван-кровать с определенным механизмом раздвижения. Изготовитель не предупредил вас о том, что тумбу надо ставить в стороне от батареи, а кухонный фасад защищать от прямого попадания солнечных лучей, значит, за то, что тумба рассохлась, а половина фасада кухни выцвела, отвечает он.

То есть покупатель первым делом должен попросить декларацию (или сертификат) соответствия безопасности продукции, затем убедиться в наличии маркировки, включающей все указанные ранее пункты и подтверждающей декларацию. В противном случае нет информации - нет покупки.

- Получается, декларация в не меньшей степени нужна и изготовителю?

- Конечно, в том числе и для того, чтобы избежать потребительского рэкета. Мы советуем своим клиентам обязательно доводить до потребителя всю информацию, иначе, по существующим законам, проигрышным будет любой суд. Случай из практики: к нам обратилась клиентка за экспертизой стенки. По идее, эта мебельная композиция должна была стоять в одну линейку, но хозяйка расставила ее по комнате на свое усмотрение, а потом пожаловалась на неустойчивость и хлипкость конструкции. В итоге она выиграла суд и вернула деньги. А если бы изготовитель прописал, что данная стенка может использоваться лишь в определенном положении, результат был бы другим.

Другой момент. Сегодня можно заказать мебель по своим размерам, с учетом собственных представлений о красоте и функциональности. Но лозунг «Любой каприз за ваши деньги» не применим к мебели. И примеров, подтверждающих, что клиент не всегда прав, масса. Недавно делали экспертизу современной красивой стенки, у которой провисла верхняя, свободно висящая полка длиной 1,85 метра. Но ведь это было предсказуемо! Потребитель вполне мог этого не знать, но дизайнер обязан был предупредить, о том, что длина такой полки может быть не более метра. Другая клиентка вернула в салон разонравившуюся дорогую кухню по причине отсутствия маркировки. Еще один покупатель вернул диван с расшатавшимся подлокотником: «А нигде не написано, что на него нельзя вставать».

- То есть у потребительского рэкета руки развязаны?

- Они развязаны только в отношении тех продавцов и производителей, что не соблюдают правила маркировки, не прописывают инструкции по эксплуатации и не декларируют безопасность товара.

- А вы в этом противостоянии продавца и покупателя на чьей стороне?

- Мы за то, чтобы рынок был цивилизованным, и готовы помогать и тем, и другим. По пятницам в нашем центре проходят консультации для потребителей. Также регулярно проводим семинары для производителей: рассказываем, какие поломки наиболее часто выявляются при испытаниях мебели, с какими претензиями обращаются потребители, учим правилам написания маркировки и инструкций.

- Есть такое мнение, что и качество, и объективность работы сертификационных компаний тоже снижается?

- Согласна, и причина - недобросовестная конкуренция на рынке. Появилось большое количество «фирмочек», не утруждающих себя собственно работой по определению безопасности товара, а откровенно и на широкую ногу развернувших торговлю сертификатами и декларациями - мгновенно, по низким ценам, без каких-либо протоколов испытаний. Только во Владивостоке более 30 компаний предлагают сегодня сертификаты на все - от табуретки до тяжелой техники, - а ведь на каждый вид деятельности должен быть эксперт. В штате же многих фирм вообще экспертов нет, есть только менеджеры по продажам. Призвать к порядку этих «продавцов деклараций» невозможно, да и бессмысленно: по закону ответственность за декларацию лежит на том, кто ее подписал и поставил в печать (другое дело, что не все клиенты таких компаний осознают всю меру собственной ответственности!). При этом жертвами подобных структур становятся и вполне добросовестные производители, которые в стремлении получить документы быстро и без испытаний получают на руки декларации, оформленные с грубейшими ошибками в терминологии, кодировании и т.п.

- По каким критериям советуете выбирать компанию для сертификации?

- Во-первых, в ее штате должны быть компетентные эксперты, которые могут правильно идентифицировать продукцию и грамотно заполнить декларацию, а не только менеджеры по продажам. Во-вторых, наличие лаборатории, которая будет оформлять протоколы испытаний, обязательные при регистрации декларации о соответствии на мебель. Мы, допустим, располагаем специальным помещением, где на площади 300 кв. м установлены 10 стендов для тестирования мебели на различные параметры.

- Не за горами Всемирный день качества…

- И это не только наш профессиональный праздник. Этот день должен отмечаться и потребителями, и производителями (они ведь тоже оказываются по другую сторону прилавка). Я преподаю в ДВФУ и в начале семестра обычно предлагаю студентам написать небольшое эссе о том, что такое в их понимании «качество». Собираю эти работы. А в конце учебного года вновь задаю этот вопрос, получая уже совсем другие - зрелые - ответы. Хочется пожелать всем нам потребительской зрелости, и тогда ситуация на мебельном рынке поменяется сама собой. В обоюдную пользу и покупателя, и продавца.

Татьяна СУШЕНЦОВА, газета "Золотой Рог".