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Гелий для Кореи
Находкинская гелиевая станция в августе примет очередную партию гелия из Оренбурга, предназначенную на экспорт в Корею.
На станции, которая будет обслуживать контейнеры с гелием, завершается монтаж технологического оборудования. По словам директора Максима ШАРАБАРОВА, это позволит в дальнейшем принимать сжиженный гелий и разделять его в Находке на марки, от высокосортного до бытового с последующей поставкой на экспорт или внутренним потребителям. Экспортные поставки предназначены в первую очередь на рынки Южной Кореи и Китая. На Дальнем Востоке есть потенциал и для внутреннего потребления гелия - это будущий космодром «Восточный» и судостроительные заводы.
До ввода в эксплуатацию якутских газовых месторождений, в первую очередь Чаяндинского - его пуск запланирован на 2016 год, гелий в Находку поставляется из Оренбурга автоцистернами. Дальность перевозки и ограничивает экспортный потенциал гелия в страны АТР, так как газ хранится в емкостях не более 20 суток, после чего начинает испаряться, отмечает директор гелиевой станции.
Напомним, первый контейнер с гелием прибыл в порт Восточный 25 января 2011 г. До сих пор все контейнеры с гелием шли от берегов США до Европы. А на территории от Урала до Тихого океана поставок никогда не осуществлялось. Компания ООО «Криор» стала первой, и за год ожидается около 10 поставок. Гелиевая станция в Находке, предназначенная для приема и обслуживания контейнеров со сжиженным газом, будет введена в эксплуатацию до 2012 года. По словам руководителя «Криора», в этом году станция должна принять 10 контейнеров, а в дальнейшем экспорт гелия составит 1,2-1,5 тыс. контейнеров в год. Предполагается, что при благоприятных обстоятельствах Россия сможет занять долю в 50-60% рынка жидкого гелия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, или около 40% в мире, считают в ООО «Криор».
Однако, по словам директора станции Максима Шарабарова, уже в следующем году гелиевая станция станет производить большие объемы жидкого и газообразного кислорода и азота. С этой целью ведется монтаж современного американского оборудования. Высокая потребность в этих газах ожидается со стороны завода «Звезда» и будущего нефтеперерабатывающего завода.
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