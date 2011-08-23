Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Суд перед выбором: спасать рис или землю
23 Августа 2011, 02:44 | Приморье
Приморский краевой суд отменил решение Ханкайского районного суда, приостановившего деятельность рисоводческого хозяйства ООО «Владимиро-Петровское». Как сообщает РИА PrimaMedia, дело направлено обратно в Ханкайской суд для нового рассмотрения.
Таким образом, с сегодняшнего дня рисоводы могут приступить к работе и начать обрабатывать свои посевы, чтобы спасти ту часть урожая, которая еще не успела погибнуть. В начале августа директор предприятия Александр КУЗНЕЦОВ говорил, что на полях хозяйства погибла треть урожая – тысяча гектаров посевов риса.
Автор: ИА PrimaMedia.Ru
Теги:
Новости тематики
- Торговая сеть из Приморья выходит на Сахалин
- Дешевый бензин в Приморье все-таки есть
- Новейший российский ледокол все-таки будут строить в Приморье
- В Приморье откроют завод по производству хаси
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
- Ломбарды и ювелиры занялись алхимией
- "Меркурий" очистит рынок Приморья от фальсификата
Новости раздела
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- В ресторанах Владивостока будут подавать таёжную кухню по магической цене
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Торговая сеть из Приморья выходит на Сахалин
- Приморье будет развивать сельское хозяйство в приказном порядке
- Рост платы граждан за коммунальные услуги в Приморье будет на уровне инфляции
- Русская Рыбопромышленная Компания получила квоты под новый завод
- Дешевый бензин в Приморье все-таки есть
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Морское такси не снимается с якоря
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
Loading...