Суд перед выбором: спасать рис или землю

Приморский краевой суд отменил решение Ханкайского районного суда, приостановившего деятельность рисоводческого хозяйства ООО «Владимиро-Петровское». Как сообщает РИА PrimaMedia, дело направлено обратно в Ханкайской суд для нового рассмотрения.

Таким образом, с сегодняшнего дня рисоводы могут приступить к работе и начать обрабатывать свои посевы, чтобы спасти ту часть урожая, которая еще не успела погибнуть. В начале августа директор предприятия Александр КУЗНЕЦОВ говорил, что на полях хозяйства погибла треть урожая – тысяча гектаров посевов риса.