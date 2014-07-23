Первый танкер, построенный в Приморье, спустят на воду в августе

Два судна ледового класса дедвейтом 3 100 тонн строятся на Находкинском судоремонтном заводе в Приморье. Один из них под названием «Сахалин» уже готовится к спуску на воду.

Как сообщили в пресс-службе администрации Находкинского городского округа, ранее на Дальнем Востоке не было опыта строительства кораблей подобных характеристик. Танкер «Сахалин» был заложен в 2012 году по заказу госкорпорации «Роснефть». Он предназначен для работы в ледовой обстановке с повышенным классом экологической безопасности и автоматизации, полностью соответствует новым международным требованиям для перевозки нефтепродуктов.

Планируется, что 8 августа этого года танкер будет спущен на воду для завершения работ. Передача заказчику «Сахалина» намечена на начало 2015 года.

Для строительства первого находкинского танкера руководство судоремонтного завода искало недостающих специалистов во всех регионах страны. Рабочие проходили обучение в Польше и Китае, консультантами выступали корабелы Южной Кореи.

Сегодня на Находкинском судоремонтном заводе трудятся около 1 300 человек. Их квалификация позволила предприятию заложить еще один танкер, аналогичный «Сахалину» – «Приморье».

Также руководство завода рассматривает варианты строительства судов для нужд Министерства обороны РФ и рыбодобывающих предприятий.

Справочно:

Основные характеристики танкера «Сахалин»

- длина - 88,9 метра, ширина – 13,45 метра, высота борта – 7,9 метра, осадка – 5,41 метра;

- экипаж – 15 человек;

- дедвейт – 3 100 тонн;

- дальность плавания – 4 тысячи миль, скорость – 13 узлов;

- назначение – прием, перевозка и одновременная выдача до 4 сортов нефтепродуктов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.