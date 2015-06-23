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В Приморском крае снижаются цены на продукты питания
Приморский край занимает 83-е место в рейтинге Минэкономразвития РФ по ценам на социально значимые продукты питания и 77-е - на остальные продовольственные товары. При этом наилучшим считается 85-е место, наихудшим - первое. Вице-губернатор Приморья Сергей СИДОРЕНКО, комментируя это, подчеркнул, что снижение цен на продукты питания - это тенденция трех последних месяцев. Подробности - в материале деловой газеты «Золотой Рог».
«Мы наблюдаем снижение цен на молочные продукты, мясо, овощи. Всего около 90 процентов наименований товаров стали дешевле», - отметил заместитель главы региона. Сергей Сидоренко также добавил, что в крае для снижения цен на продукты применяется целый комплекс мер.
«Основой является снижение цен производителями. Но и торговые сети, безусловно, борются за покупателя и стремятся к снижению цен, потому что конкуренция в торговой сети достаточно жесткая. Ведь сегодня покупатель в силу не очень высокого достатка голосует своим рублем за те магазины, которые предлагают более комфортные условия по цене и качеству продуктов питания», - подчеркнул вице-губернатор.
По словам директора департамента лицензирования и торговли Елены Коваль, в настоящее время ценовая ситуация в муниципальных образованиях Приморья стабильна. Мероприятия по снижению цен на продукты проводят как крупные торговые сети, так и маленькие магазины.
«По поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, органы местного самоуправления проводят работу по применению практики дифференцированного подхода к ценообразованию. Такую практику применяют во всех муниципальных образованиях края - всего более 800 магазинов. Минимальные торговые надбавки установлены на отдельные виды молокопродуктов, колбас вареных, мяса птицы, рыбы мороженой, растительного масла, сахара, круп, макаронных изделий, картофеля и овощей приморских производителей, яблок», - отметила она.
Как рассказала Елена Коваль, для снижения цен в розничной торговле, исключения излишних посредников звеньев между от производителями и предприятиями розничной торговли, в Приморье разработан Кодекс добросовестных практик. Он предусматривает прямые поставки пищевых продуктов местного производства в предприятия торговли края.
Евгений ИТАРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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