Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье установили минимальные цены на рыбу
Минимальные цены на мороженую рыбу в Приморье установлены на рынках края - килограмм рыбы здесь можно приобрести за 67 рублей. Об этом рассказала директор краевого департамента лицензирования и торговли Елена КОВАЛЬ на очередном заседании штаба по оперативному мониторингу ценовой ситуации на потребительском рынке края. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:
«Дешевле всего мороженую неразделанную рыбу можно купить на рынках края, здесь ее цена составляет от 67 рублей за килограмм. Несколько дороже - от 71 рубля за килограмм - рыба продается в нестационарных торговых объектах. В магазинах локальных сетей и несетевых магазинах рыбу можно приобрести по цене от 73 рублей за килограмм», - отметила Елена Коваль.
Она также сообщила, что специалисты департамента лицензирования и торговли и департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов в начале июня провели мониторинг розничных цен на рыбу мороженую и рыбопродукцию в розничной сети. Для обследования были взяты пять крупных торговых сетей края - «Три Кота», «Фреш 25», «5+», «Реми», «Самбери».
«Торговые надбавки на рыбу и рыбопродукты составляют в среднем от 20 до 45 процентов. Минимальные наценки - порядка 20-22 процентов - отмечены в торговых сетях «Рэми», «Три Кота». На отдельные товарные позиции в сети «Три Кота» установлены надбавки менее 20 процентов. Например, 5,8 процента - на филе минтая, 12,6 процента - на кальмар, 19 процентов - на камбалу и сельдь», - добавила Елена Коваль.
Тем не менее, согласно данным Приморскстата, рыба мороженая неразделанная выросла в цене на 28,5 процента, филе рыбное - на 14 процентов, соленая сельдь - на 19 процентов и консервы рыбные натуральные и с добавлением масла весом 350 граммов - на 10 процентов.
Как рассказала Елена Коваль, поставки рыбы и рыбопродукции на потребительский рынок края осуществляют как рыбодобывающие предприятия - приморские и находящиеся за пределами края, так и оптовые компании. По ее словам, рыбодобывающие предприятия Приморья не имеют собственных сетей по поставкам рыбопродукции напрямую в розницу, так как это подразумевает наличие специализированного транспорта и дополнительный штат сотрудников.
«Схема доставки рыбы от производителя до розничной торговой сети выглядит следующим образом: с рыбодобывающих судов - плавбаз и рыбозаводов - рыба попадает на судно-перегрузчик. Оно доставляет рыбу на материк, после чего рыбопродукция хранится в холодильниках и распределяется по оптовым организациям, причем, оптовое звено может включать от одной до нескольких компаний. Далее оптовики распространяют рыбопродукцию по предприятиям розничной торговли. Таким образом, по всей цепочке движения продукции происходит ее удорожание. Кроме того, рост цен на рыбу связан и с общими кризисными явлениями в экономике страны», - подчеркнула директор департамента.
Заместитель директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергей Наставшев добавил, что рыбацкие предприятия, которые поставляют продукцию на прилавки приморских магазинов, повысили отпускные цены незначительно - в среднем на 5 процентов. Основной рост цена на рыбу складывается в оптовом звене.
Вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко заявил, что необходимо внимательно изучить, как работают оптовые посредники края.
«Рыбак поднял цену максимум на пять процентов, а рыба выросла в цене на 20. В рознице торговые надбавки остались те же. Это говорит о том, что в этом звене происходит недобросовестная и социально не ориентированная работа. Если посредники решили заработать в условиях кризиса, - это неправильно. Мы можем посмотреть по документам, по какой цене они приобретают продукцию от рыбаков, и по какой - поставляют в розницу. Если мы увидим, что их накрутка выросла значительно, то у нас есть предмет для разговора с оптовиками на следующем заседании штаба», - добавил заместитель главы региона.
Сергей Сидоренко также подчеркнул, что рыба - очень важный продукт для приморцев, и необходимо оперативно реагировать на любые изменения цен и вопросы жителей края.
«Приморцы абсолютно справедливо задают вопросы, почему дорожает рыба. Жители нашего края потребляют в полтора раза больше рыбы, чем жители других регионов страны. Рыба для нас - знаковый продукт. И такой рост цен, который мы наблюдаем, недопустим. Поэтому очень важно разобраться в сложившейся ситуации», - заявил вице-губернатор.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Рыбу уводят из Приморья на север
- Рыбаки Приморья выловили более 120 тысяч тонн сельди
- В Приморье готовят масштабный проект по реанимации рыбопромышленной отрасли региона
- Рыбопродукция становится все более недоступной для приморцев
- На втором ВЭФ проведут открытый аукцион по предоставлению рыбоводных участков Дальнего Востока
- "Дальморепродукт" ловит рыбу для Сингапура
- В Приморье установили минимальные цены на рыбу
- В Приморье предприниматели торговали крабом с мышьяком и ртутью
- В России в кризис икра идет на ура
Новости раздела
- В Приморье откроют завод по производству хаси
- Глава Приморья Андрей Тарасенко пригрозил отнять лицензию у застройщика
- Названы города Приморья, в которых серьезно подорожала коммуналка
- Недоступно, но привлекательно
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель
- Раджин поворачивается передом к Приморью
". . . на рынках края, здесь ее цена составляет от 67 рублей за килограмм" Эту рыбу о который Вы тут пишете, за 67 руб. даже коты не жрут! Советую попробовать ее самим, возможно выводы будут диаметрально противоположные выше описанным. Конечное, если Вы не приучены с малолетства к "копальке", изысканному деликатесу чукчей!!!