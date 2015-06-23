В Приморье установили минимальные цены на рыбу

Минимальные цены на мороженую рыбу в Приморье установлены на рынках края - килограмм рыбы здесь можно приобрести за 67 рублей. Об этом рассказала директор краевого департамента лицензирования и торговли Елена КОВАЛЬ на очередном заседании штаба по оперативному мониторингу ценовой ситуации на потребительском рынке края. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

«Дешевле всего мороженую неразделанную рыбу можно купить на рынках края, здесь ее цена составляет от 67 рублей за килограмм. Несколько дороже - от 71 рубля за килограмм - рыба продается в нестационарных торговых объектах. В магазинах локальных сетей и несетевых магазинах рыбу можно приобрести по цене от 73 рублей за килограмм», - отметила Елена Коваль.

Она также сообщила, что специалисты департамента лицензирования и торговли и департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов в начале июня провели мониторинг розничных цен на рыбу мороженую и рыбопродукцию в розничной сети. Для обследования были взяты пять крупных торговых сетей края - «Три Кота», «Фреш 25», «5+», «Реми», «Самбери».

«Торговые надбавки на рыбу и рыбопродукты составляют в среднем от 20 до 45 процентов. Минимальные наценки - порядка 20-22 процентов - отмечены в торговых сетях «Рэми», «Три Кота». На отдельные товарные позиции в сети «Три Кота» установлены надбавки менее 20 процентов. Например, 5,8 процента - на филе минтая, 12,6 процента - на кальмар, 19 процентов - на камбалу и сельдь», - добавила Елена Коваль.

Тем не менее, согласно данным Приморскстата, рыба мороженая неразделанная выросла в цене на 28,5 процента, филе рыбное - на 14 процентов, соленая сельдь - на 19 процентов и консервы рыбные натуральные и с добавлением масла весом 350 граммов - на 10 процентов.

Как рассказала Елена Коваль, поставки рыбы и рыбопродукции на потребительский рынок края осуществляют как рыбодобывающие предприятия - приморские и находящиеся за пределами края, так и оптовые компании. По ее словам, рыбодобывающие предприятия Приморья не имеют собственных сетей по поставкам рыбопродукции напрямую в розницу, так как это подразумевает наличие специализированного транспорта и дополнительный штат сотрудников.

«Схема доставки рыбы от производителя до розничной торговой сети выглядит следующим образом: с рыбодобывающих судов - плавбаз и рыбозаводов - рыба попадает на судно-перегрузчик. Оно доставляет рыбу на материк, после чего рыбопродукция хранится в холодильниках и распределяется по оптовым организациям, причем, оптовое звено может включать от одной до нескольких компаний. Далее оптовики распространяют рыбопродукцию по предприятиям розничной торговли. Таким образом, по всей цепочке движения продукции происходит ее удорожание. Кроме того, рост цен на рыбу связан и с общими кризисными явлениями в экономике страны», - подчеркнула директор департамента.

Заместитель директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергей Наставшев добавил, что рыбацкие предприятия, которые поставляют продукцию на прилавки приморских магазинов, повысили отпускные цены незначительно - в среднем на 5 процентов. Основной рост цена на рыбу складывается в оптовом звене.

Вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко заявил, что необходимо внимательно изучить, как работают оптовые посредники края.

«Рыбак поднял цену максимум на пять процентов, а рыба выросла в цене на 20. В рознице торговые надбавки остались те же. Это говорит о том, что в этом звене происходит недобросовестная и социально не ориентированная работа. Если посредники решили заработать в условиях кризиса, - это неправильно. Мы можем посмотреть по документам, по какой цене они приобретают продукцию от рыбаков, и по какой - поставляют в розницу. Если мы увидим, что их накрутка выросла значительно, то у нас есть предмет для разговора с оптовиками на следующем заседании штаба», - добавил заместитель главы региона.

Сергей Сидоренко также подчеркнул, что рыба - очень важный продукт для приморцев, и необходимо оперативно реагировать на любые изменения цен и вопросы жителей края.

«Приморцы абсолютно справедливо задают вопросы, почему дорожает рыба. Жители нашего края потребляют в полтора раза больше рыбы, чем жители других регионов страны. Рыба для нас - знаковый продукт. И такой рост цен, который мы наблюдаем, недопустим. Поэтому очень важно разобраться в сложившейся ситуации», - заявил вице-губернатор.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.