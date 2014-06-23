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В Приморье будут разводить рыбу для японцев
Группа «Русагро», принадлежащая семье сенатора Вадима МОШКОВИЧА, решила выйти в новый для себя сегмент бизнеса. Агрохолдинг, специализирующийся на свиноводстве и производстве сахара, планирует заняться искусственным разведением рыбы в садках в Приморском крае, сообщает RBC.
«Русагро» ведет переговоры с правительством Приморского края о реализации агропромышленного проекта в регионе. Если стороны договорятся, Приморский край может стать самым крупным кластером «Русагро», заявил гендиректор головной компании группы Максим БАСОВ на встрече с губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ. Речь идет о многопрофильном проекте, включающем в себя производство кукурузы и сои в регионе, строительство свинокомплексов, мясоперерабатывающего и комбикормового производств, а также «развитие аквакультуры» - искусственное разведение рыбы в садках, которым «Русагро» никогда прежде не занималась.
По словам Басова, группа заинтересована в выходе на Дальний Восток из-за близости крупных рынков сбыта - Китая, Японии и Кореи. Сейчас компания договаривается с местными властями о выделении земельного участка с инфраструктурой под проект.
Детали, в том числе размер инвестиций, Басов не раскрывает. «Ведем переговоры с краем и правительством. Дадим комментарии, если закроем сделки и подпишем инвестиционные соглашения», - сообщил он РБК. По его словам, 200 га - это площадь одной из возможных площадок для комбикормового завода и бойни.
В 2013 году посевная площадь под сельхозкультуры в Приморском крае составила 379 тыс. га. В прошлом году в регионе было собрано 229,3 тыс. т зерна, 150,2 тыс. т сои. В хозяйствах всех категорий края было произведено 53,8 тыс. т мяса. При этом потребности региона в свинине, на которой специализируется «Русагро», сейчас на 75% обеспечивается за счет импортных поставок.
Посевная площадь «Русагро» в 2013 году составила 372,5 тыс. га, группа собрала 701 тыс. т зерна, в том числе 30 тыс. т сои, а также произвела 135 тыс. т свинины.
«Я встречался с японскими коллегами, по мнению которых Приморский край - самая лучшая в мире зона для развития аквакультуры, - цитируется Басов на официальном сайте краевой администрации. - Они готовы создавать технологию производства и инвестировать. Если мы создадим в Ольгинском районе огромное мощное производство, то сможем выйти на премиальный японский рынок». По его словам, часть рыбы «Русагро» планирует продавать и на внутреннем рынке.
Закон об аквакультуре в России был принят только в июле 2013 года, сейчас готовится несколько подзаконных актов к нему. Товарное производство аквакультуры в России в 2013 году составило 155 тыс. т; для сравнения, общий вылов рыбы достиг 4,3 млн т. Еще 200 тыс. т искусственно выращенной рыбы было импортировано в Россию. В соседнем с Приморским краем Китае товарное производство рыбной продукции достигает 40 млн т. В России наиболее перспективными регионами для развития аквакультуры считаются Крым, Краснодарский край и Дальний Восток. Признанные лидеры в этом сегменте рыбного бизнеса - компании «Русское море» и «Русский лосось» - реализуют проекты в Мурманской области и Карелии.
Российская штаб-квартира «Русагро» находится в подмосковном поселке Коммунарка. По итогам 2013 года выручка холдинга выросла на 7%, до 36,49 млрд руб., EBITDA снизилась на 23%, до 6,784 млрд руб. Основными владельцами «Русагро» являются родственники Вадима Мошковича (74,9%), 18,8% находится в свободном обращении, остальное принадлежит менеджменту. Акции головной компании с апреля 2011 года торгуются на Лондонской бирже, капитализация в пятницу - 473 млн долл.
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«Русагро» ведет переговоры с правительством Приморского края. . . " Интересно, откуда взялось правительство-то?