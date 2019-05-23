Качество предлагаемых к продаже гостиниц во Владивостоке не выдерживает критики

С продажей во Владивостоке недостроенных гостиниц "Хаятт" предложение в этом сегменте рынка недвижимости в Приморье заметно просело по качеству. Объектов, которые предлагались бы свыше миллиарда рублей, теперь уже нет. Пятизвездочных комплексов не наблюдается. И по вместимости это относительно небольшие объекты под малый и средний бизнес.

Учитывая нацеленность Приморья на привлечение туристов, ожидается спрос на комфортные небольшие и средние гостиницы и объекты под их устройство. Проблема лишь в том, что местный гостиничный бизнес сильно зависит от сезонности, и вопрос эффективного использования потенциала номерного фонда на сегодня довольно болезнен.

- В сделках с объектами недвижимости есть много факторов, влияющих на цену, - отмечает адвокат Денис ВЛАСОВ из КА «Власов, Штыков и партнеры». - Если до сделки не до конца выяснить риски, в частности – что и в каком состоянии вы покупаете, какие имеются обременения и ограничения по объекту, то это может потенциальному покупателю дорого обойтись. Проверку документов и сопровождение сделки имеет смысл поручить грамотному юристу, который сможет объективно оценить предмет сделки и добросовестность продавца при передаче прав на земельные участки и объекты недвижимости.

На подъезде к аэропорту

Наиболее интересным для желающих заняться гостиничным бизнесом, вероятно, может теперь стать покупка гостиничного комплекса Avia Hotel в районе терминала «Б» Владивостокского аэропорта в Артеме и в пяти минутах езды от терминала «А» (см. фото). При общем фонде помещений в комплексе свыше 5 100 кв. метров, в 7-этажном здании гостиницы расположено 100 номеров, преимущественно двухместных. В комплексе – столовая, вспомогательные и служебные помещения, автопарковка на 50 машино-мест и пр.

Этот гостиничный комплекс имеет постоянные договоры с авиакомпаниями, турфирмами, имеет устойчивых арендаторов, то есть здесь есть постоянный поток клиентов, обеспечивающих доход. Причем договоры предусматривают повышение ставок в зависимости от улучшения обслуживания, и улучшить можно. При территории 65 соток в перспективе возможно расширение этого комплекса, с которого многие приезжие сегодня начинают свое знакомство с Приморьем.

В целом, этот действующий гостиничный комплекс предлагается на продажу вместе с трудолюбивым коллективом и недавно обновленной системой отопления за 182,644 млн рублей, или $2,8 млн.

К сожалению, этот гостиничный комплекс на сегодня морально устарел, и его потенциальные клиенты в будущем, вероятно, будут переманиваться отелями, которые в Артеме будут строиться в игорной зоне в районе бухты Муравьиной.





Гостиница в Уссурийске станет вашей хоть завтра.

Уссурийск и Находка: недорого, но со вкусом

Компактный гостиничный комплекс на 75 номеров в центре Уссурийска в районе ул. Комсомольской можно купить по сравнительно невысокой цене в 60 млн рублей. Как отмечает собственник, в составе этого комплекса – сауна с баней, парикмахерская, кафе и земельный участок 13,5 соток. Судя по характеристикам, этот объект общей площадью помещений 2 250 кв. метров относится к действующим, находится в удовлетворительном состоянии и может быть прибыльным.

Подобный, но несколько меньший, и, как отмечено, реально прибыльный, комплекс в этом же городе, площадью 1 867 кв. метров, на вдвое большем участке, около 26,5 соток, в районе Междуречья на ул. Сергея Ушакова предлагается без торга за 115 млн рублей. В составе этого комплекса – ресторан, гостиница, алкомаркет с богатым ассортиментом и салон красоты. Продавец не исключает возможности продажи помещений по частям.

В Находке в районе железнодорожной станции «Заводская» за 69,390 млн рублей предлагается целое четырехэтажное здание бывшей трикотажной фабрики перчаток «Ритм» с двухэтажной пристройкой и площадью помещений порядка 5 553 кв. метров. Гостиница в нем сегодня занимает только самый верхний этаж, но при желании, вероятно, может расшириться. Помимо нее в комплексе имеются офисный этаж, ресторан и крупный магазин. Территория этого комплекса 66,6 соток.

Владивосток предлагает хостелы

Во Владивостоке интересен объект в многофункциональном центре на ул. Тигровой, 30, где под гостиницу оборудован один из высоких этажей, с которого открываются красивые виды города со Спортивной набережной, с Золотым мостом и пр. Общая площадь помещений в этой гостинице – 680 кв. метров, количество номеров – 21, спальных мест – 64. Продавец отмечает, что по имеющимся договорам с начала мая номерной фонд этой гостиницы полностью загружен. То есть затраты 95 млн рублей на ее покупку со временем должны окупиться, и уж тогда пойдет чистая прибыль.

Эксперты компании ООО «Индустрия-Р» отмечают, что во Владивостоке средняя цена предложения на помещения непроизводственного назначения, которые могут использоваться под гостиничный бизнес, в первом квартале этого года во Владивостоке выросла на 6,74 % и составила около 92,263 тыс. рублей за 1 кв. метр – примерно на 2 тыс. рублей дешевле, чем за помещения под офисы.

В некоторых случаях под гостиницы частично или полностью перестраиваются этажи производственных или административных зданий, расположенных достаточно перспективно для развития гостиничного бизнеса. Как, например, модернизируется сейчас несколько этажей АБК бывшего завода «Стройдеталь» на ул. Героев Тихоокеанцев, 5а.

Известно, что во Владивостоке есть намерения и других инвесторов по строительству и реконструкции отдельных зданий под гостиницы высокого класса.

Достаточно во Владивостоке и предложений помещений под хостелы или капсульные отели. Один из продавцов отмечает, что в цокольном третьем этаже здания на ул. Комарова, 45 возможно развернуть приличный хостел либо иной бизнес. Цена этажа площадью 987 кв. метров составляет 69,090 млн рублей. Однако, хотя этот дом был сдан уже относительно давно, состояние этого этажа до сих пор остается «после строителей». Есть электричество, отопление, вода, канализация, пластиковые окна, охрана, но, чтобы довести помещения до «гостевого» вида, необходимы дополнительные вложения и время.

Выше по этой же улице, в ЖК «Каскад», в цокольном этаже под хостел без отделки предлагается 225 кв. метров помещений за 20,5 млн рублей.

Около 60 млн рублей – цена бывшей казармы площадью около 1 000 кв. метров, построенной еще в царское время на ул. Борисенко, 38. Продавец утверждает, что здесь под хостел или гостиницу можно оборудовать 23-37 номеров. Часть этого здания находится в нормальном состоянии, однако другая требует дорогостоящего ремонта. Объект является памятником истории регионального значения.

За 25,9 млн рублей предлагаются три низких этажа с отдельными входами в ЖК «Сердце океана» на ул. Станюковича. Продавец считает, что общая площадь около 500 кв. метров позволит создать здесь успешный хостел или что-то иное. Судя по отделке, ранее в этих помещениях находились офисы.

Есть на приморском рынке и небольшие объекты, всего по 300-600 кв. метров общей площади, которые строились или достраиваются как коттеджи, но теперь предлагаются под малые гостиницы или же хостелы.

В связи с официальными гонениями на малые гостиницы и хостелы, которые в последние годы неосторожно возникли в жилом фонде и этим нарушают покой жильцов, можно предположить, что в ближайшие несколько лет развитие таких объектов переместится в специализированный фонд.

Фото farpost.ru.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.