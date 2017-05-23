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Квоты на вылов краба в прибрежных водах Приморья ушли за десятки миллиардов рублей
Более 23 миллиардов рублей выручило Росрыболовство на аукционе по продаже долей квот на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
На торги были выставлены права на заключение договоров по крабам подзоны Приморье, к югу от мыса Золотой. Итоги аукциона показали, что рыбный бомонд без проблем может вынуть из кармана пару миллиардов рублей, чтобы заполучить вожделенный краб. При этом эксперты считают, что происхождение потраченных капиталов не всегда может быть объяснимо победителями лотов.
Прошедшие аукционы наглядно показали, что страшилки о скрытых рыбных олигархов имеют под собой почву. Главная сенсация торгов это стоимость отдельных лотов. Так еще в первом лоте ООО «Краб Марин» приобрело 33%доли квот камчатского краба за 1 миллиард 772 миллиона рублей. Второй лот выиграло ООО «Приморское» . Его директор Александр КАН считался одним из самых главных претендентов на крабовые лоты, Так как ряд компаний входящих в крабовый холдинг Олега Кана имеют значительные доли квот на бассейне, и эксперты считали что рыбопромышленник будет приобретать основные лоты для консолидации крабового ресурса.
Миллиард 217 миллионов рублей отдали за второй лот (камчатский краб) владельцы компании «Антей». Компания известна тем, что имеет крабовые интересы даже в Аргентине. Причем, не просто интерес к промыслу краба, но и его переработке.
Однако взорвали рыбную отрасль два минтаевых монстра. «НБАМР» и «Русская Рыбопромышленная Компания».РРК перешагнуло отметку в два миллиарда рублей в лотах за краб опилио, в общей сложности компания в лице ОАО «Турниф» взяла 6 лотов отдав 216 миллионов долларов. Сырьевая направленность инвестиций РРК очевидна, и теперь встает вопрос, найдет ли компания средства для реализации проекта береговой переработки (филе белой рыбы». Вопрос не праздный, так как понятно, что прибыль в крабе, гораздо выше, чем в береговой переработке. В общем, пока ожидания решения государственных задач по обеспечению россиян качественной рыбной продукцией не оправдались. А жаль, в начале своей производственной деятельности все ожидали, что развитие этого рыбного монстра совпадет с заданным президентом Владимиром Путиным курсом становления и укрепления российского рыболовства. Обещаний работать на благо России было роздано много. По факту квоты РРК осваивает на морально старых судах, а деньги вкладывает в крабовые квоты. «ТУРНИФ» отдал за 500 тонн краба 2 миллиарда 233 миллиона рублей.
За 2 миллиарда убежал и НБАМР. Эта компания выводя суда их эксплуатации из-за старения, также отдала за 540 тоннн краба опилио два миллиарда 208 миллионов рублей ( 38 миллионов долларов). Компания подконтрольная Сергею Дарькину.
На фоне этого миллиардного фонтана который рыбопромышленники устроили в аукционном зале, ООО «Восход» из поселка Преображения со своим миллиардом 861 миллионов уже никого не удивлял. Как и скромное ООО «Реал Девелопмент» предложившее за лот волосатого краба миллиард 109 миллионов рублей.
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