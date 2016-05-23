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Приморский рынок жилья менять цены не собирается
Реалии рынка недвижимости таковы, что движение цен вниз под воздействием снижения спроса исчерпано удорожанием строительства нового жилья, а рост цен вверх ограничен покупательной способностью населения. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об изменениях на рынке жилья эксперты рассказали в ходе пресс-конференции «Рынок недвижимости Приморья: вчера, сегодня, завтра», организованной во Владивостоке совместно Администрацией Приморского края, Управлением Росреестра по Приморскому краю, Приморской Торгово-промышленной палатой, Агентством стратегических инициатив в ДФО и Дальневосточной гильдией риэлторов.
Президент-элект Российской Гильдии Риэлторов (РГР), директор ООО "Центр недвижимости "Северная казна" из Екатеринбурга Татьяна ДЕМЕНОК отметила, что в минувшем году по России было зарегистрировано вдвое меньше сделок с объектами жилья, чем в 2014 году, и поэтому в большинстве российских регионов цена «квадрата» снизилась. Она же выразила недоумение, почему в Приморье некоторые объекты «эконом-класса» продаются как жилье более высокого класса. По ее мнению, отсутствие в новострое даже скромной отделки – это и есть признак «эконом-класса».
По данным генерального директора ООО «Городской риэлторский центр» Сергея КОСИКОВА, приморский рынок недвижимости тоже показал сильное сокращение сделок, и сегодня по краю их регистрируется чуть больше, чем в «тучные» годы середины прошлого десятилетия по одному лишь Владивостоку. По его мнению, цены на «квадрат» жилья в Приморье в ближайшее время останутся стабильны, а какое-то увеличение активности возможно ожидать лишь к осени. Он же высказал тревогу за судьбу госпрограммы «Жилье для российской семьи», которая, по его мнению, сворачивается государством, притом, что во Владивостоке эта программа смогла опереться на высокий спрос, в отличие от других крупных городов и регионов.
На пресс-конференции было напомнено, что о существенном прорыве в новом строительстве жилья в крае, который может в какой-то степени изменить уровень цен, можно будет говорить лишь тогда, когда регион достигнет ввода по 1 кв. метру жилья в год на каждого жителя. На это четыре года назад Президент РФ Владимир ПУТИН и нацелил всю страну, как на один из приоритетных проектов развития страны. Кстати, на недавно прошедшем в Москве госсовете по вопросам градостроительства он отметил, что выход на параметры приоритетной нацпрограммы остается важнейшей задачей.
Вице-президент Приморской ТПП, депутат думы г. Владивостока Михаил ВЕСЕЛОВ отметил, что государство было и остается главным игроком на рынке недвижимости, и именно это будет определять объемы и темпы нового строительства. Как пример, он привел одну из таких крупных для Приморья задач. Это необходимость построить в г. Большой Камень микрорайон на 30 тысяч жителей – для судоремонтников и членов их семей. В короткий срок число большекаменцев должно возрасти в полтора раза. По его мнению, в крае надо создавать условия, которые бы привлекали переселяться в Приморье жителей других регионов, напомнив, что в свое время отъезд большого числа людей, занятых на объектах форума АТЭС-2012 г. привел к определенному спаду экономики региона, который так и не преодолен.
О разных нюансах рынка жилья и его перспективах в Приморье рассказали также руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольга КУРИЛОВА, начальник Департамента земельных отношений Приморского края Елена ОСИПОВА, помощник руководителя Управления Росреестра по Приморскому краю Вероника КАПЛЮК и другие.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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