Строительные компании Приморья не могут подобраться к малоэтажке

На круглом столе в «ЗР» участники строительного рынка попытались найти ответ на вопрос: можно ли обеспечить приморцев массовым и доступным малоэтажным жильем

Сегодня в Приморье не проходит и недели, чтобы не высказывалось каких-либо инициатив или не озвучивалось каких-то планов относительно массового строительства малоэтажного жилья. Условный лозунг «Даешь жилье многодетным!» стал одним из самых актуальных, в частности для краевых властей.

Наше издание не могло пройти мимо этой темы. Мы предложили обсудить ее за круглым столом с теми, кто сегодня строит малоэтажные дома, помогает строить и кто рассчитывает в них жить. Естественно, нам представлялись интересными именно местные варианты решений, хотелось услышать о том, «подтягиваются» ли к ним земля, финансы, производство стройматериалов, снабжение и пр., а что до сих пор, как говорится, стоит колом.

Досье "ЗР"

Под термином «малоэтажное строительство» большинство экспертов понимают возведение домов высотой до трех этажей. Сегодня в России малоэтажное строительство можно условно разделить на три класса: индивидуальное жилищное строительство, строительство коттеджей и особняков в рамках организованных коттеджных поселков, строительство дуплексов (дом с раздельными квартирами «на двух хозяев») и таунхаусов (многосекционный дом «на нескольких хозяев»). Основные преимущества приобретения недвижимости в комплексах малоэтажной застройки связаны с уходом от негативных условий жизни в современных городах.

Андрей ПУШКАРЕВ,

главный редактор «ЗР»:

- Уважаемые гости. О том, что нам нужно активно развивать малоэтажное строительство, сегодня не говорит только ленивый. Но слова у нас часто тонут в реалиях жизни. Хотелось бы услышать от вас - профессионалов: насколько реально сегодня развернуть в нашем крае массовое строительство малоэтажки? Я, конечно, имею в виду относительно недорогое и в то же время качественное жилье.

Владимир ШЕЯНОВ, председатель совета директоров компании ООО «Владстройкомплекс», полномочный представитель НАМИКС (Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства) по Приморью, зам. председателя Общественного экспертного совета при губернаторе по обеспечению качественным жильем в крае:

- Действительно, президентом РФ всем регионам поставлена задача, в первую очередь перед губернаторами, снять социальную напряженность - решить вопросы с расселением людей из аварийного жилья, строительством малоэтажного и пр. В этой связи вопросы, которые ставит губернатор и которые сегодня всеми обсуждаются, - актуальны. Я считаю, что у нашего региона есть хорошая перспектива строительства и в т.ч. малоэтажного жилья, если государство повернет решение проблемы в нужное русло. В Приморье давно нигде не было массовой малоэтажной застройки, и действительно, в ней есть потребность.

Я знаю строителей, которые проработали проекты по малоэтажке и готовы ее строить таким образом, чтобы себестоимость квадратного метра была адекватна покупке либо участию человека в федеральных программах. Это прежде всего для льготных категорий - учителя, врачи - и под переселение из аварийного и ветхого жилья. Главное, что в предлагаемых проектах определены стоимость и та приемлемая доплата, которая необходима за дополнительные квадратные метры.

Очень много интересных проектов, которые можно применить у нас, есть по другим регионам. Например, в Калужской области. Там разработана интересная программа «Арендное жилье». Для ее реализации создается механизм «государство - застройщик-оператор - жилец-покупатель». Что стоит для среднего бизнеса заключить договоры для хотя бы десяти работников компании, которые не являются льготниками, и выплачивать за такое жилье по 100 тыс. рублей в месяц! Это дополнительные расходы. Но, во-первых, это будет хорошая мотивация - они будут лучше работать и дорожить своим местом, а во-вторых, для них решается проблема обеспечения жилья. В таком проекте возможно участие своими средствами и государства, и застройщика, и банков.

Что же касается участия в этом НАМИКС, то у вице-губернатора Владимира БАЛАНА в свое время прошло предварительное совещание. Я предлагал подписать соглашение с этой организацией - она активно занимается разработкой пилотных проектов малоэтажного строительства, земельным законодательством, находится у истоков многих строительных программ. И хотя предварительно все обсудили, но принять представителей нацагентства и подписать соглашение между ним и регионом пока не получилось.

Роман ДЕНИСОВ, начальник отдела по работе с партнерами Приморского отделения №8635 Сбербанка России:

- Сегодня есть ряд проектов по строительству жилья, которые мы финансируем. В основном это многоэтажные дома. Но есть яркий пример и по малоэтажному строительству - это комплекс ЖСК «Остров», в котором участвуют государство, Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства и Сбербанк России. Благодаря Фонду РЖС и участию государства цена строительства «квадрата» определена в 41,650 тыс. рублей, что ниже среднерыночной стоимости квадратного метра первичного жилья в городе.

Ольга АНИСИМОВА,

участник проекта ЖСК «Остров»:

- Доход у нашей семьи небольшой, но мы все хорошо взвесили. Особенно чувствуется поддержка этого проекта Фондом РЖС. И то, что «квадрат» по цене 41,650 тыс. рублей, нас устроило. Конечно, участвовать в этом строительстве могут работники, которые добились определенных успехов. А из молодых специалистов и младших научных сотрудников не каждый может это себе позволить.

Когда иждивенческие настроения прошли, выяснилось, что у нас не хватает членов кооператива, хотя желающих вроде бы много. И поэтому было принято решение принимать в кооператив многодетные семьи из Владивостока. Но и в них тоже должны понимать, что для участия в нашем ЖСК должен быть определенный уровень достатка.

- Чем же хорош ЖСК?

- Нам в ДВО РАН в свое время предлагали земельные участки под ИЖС в районе Седанки. Но многие, взявшие их, столкнулись с проблемами дорог, воды, электричества. И люди просто продавали участки или отказывались от них. Сейчас раздаются земли многодетным семьям, и они столкнутся с тем же.

А поддержка Фонда РЖС - это гарантия, что до границы общего участка будут проведены коммуникации - газ, вода, электричество, канализация. И место, выделенное нашему ЖСК, - очень приятное. Недавно смотрели - теплое, хорошее, очень красивое и практически ровное. Единственно, сказываются весна, слякоть, и море рядом показалось каким-то «заболоченным».

Однако моя многодетная приятельница, в семье которой возникло желание построиться в рамках нашего кооператива, столкнулась с такой проблемой: в администрации Владивостока у нее не хотели брать заявление о вступлении в «Остров», сказали: «Ничего не знаем». Пришлось обращаться к членам правления, председателю, в Москву - в Фонд РЖС.

Конечно, многодетных семей, у которых есть возможность строить жилье на условиях устава нашего ЖСК, мало, но они есть.

- Очевидно, что задача сегодня стоит широко - пытаться строить малоэтажку для всех категорий населения. Похоже, что группа компаний «ДАЛТА» делает сегодня ставку именно на такой подход.

Елена ЯКУБОВСКАЯ, заместитель директора по продажам ООО «ДАЛТА-Восток-1»:

- Нашему пилотному проекту строительства нового жилого района «Солнечная долина» вблизи поселка Трудовое - два года. Условия Фонда РЖС по этой земле несколько другие: не такие привлекательные, как у «Острова». Все это время нами, естественно, за участок платится арендная плата, а ЖСК от нее освобожден. У нас очень длительно шло утверждение проекта планировки, и это сказалось на сроках начала строительства.

Здесь тоже все сети должны быть подведены к границам участка за счет средств Фонда, и эти работы сейчас завершаются. Но и размер территории, по которой теперь надо провести внутриквартальные сети, очень большой, а это - дополнительная и существенная статья расходов. И хотя РЖС сначала анонсировал здесь «квадрат» жилья по 30-35 тыс. рублей. Однако наша калькуляция на сегодняшний день показывает, что с учетом всех затрат, включая отделку, мы выходим на цену 55-60 тыс. рублей за 1 кв. м.

- А если попробовать без отделки?

Евгений ОБОЛОЧКОВ, директор ООО «Далта-Восток-1»:

- По договору с РЖС отделка - обязательна. Она может быть выполнена в простом варианте. Тем не менее мы решили заменить линолеум на ламинат. По цене этот материал несколько дороже, но увеличивает привлекательность жилья. Наш проект рассчитан на строительство 600 тыс. кв. метров жилья, которое необходимо реализовать либо по госпрограммам, либо на рынке. А привлекательность на нем наших объектов должна быть создана за счет повышенного качества отделки и улучшенной инфраструктуры внутри микрорайона. Только индивидуальных домов мы должны построить 740. Здесь у потребителя будет выбор - помимо разных типов малоэтажки здесь будут возводиться и многоэтажные дома.

Елена Якубовская:

- Нами было принято решение начинать строительство «Солнечной долины» с индивидуальных жилых домов. Они сегодня хорошо востребованы на рынке. Первые показательные домики скоро начнут собирать специалисты из Южной Кореи. Мы уверены в том, что выбранная нами технология будет выполнена качественно нашими корейскими партнерами. А далее - вопрос: с кем работать и как работать с соблюдением качества? Так, на Сахалине под госпрограммы сегодня настроены целые «поля» трехэтажных домов. Но даже из «ветхого и аварийного» переселяться в них не желают. А кто переезжает, те через год-полтора начинают судиться. Такое качество… Технология хорошая, а исполнение - не очень.

- Выходит, вторичный рынок лучше новостроя?

Владимир ОШЕЙКИН, представитель группы многодетных семей:

- В этом случае - да. Поэтому нам бы хотелось плотно работать с городской и краевой администрациями по «переселению» и пр. программам, потому что это гарантированный сбыт, на который ориентируемся и мы, и инвесторы. Для нас один из главных вопросов: какой процент у вас выкупит государство. Даже по самой минимальной цене! Понятно, что если иметь дело с государством и есть гарантированный сбыт, то можно работать меньшей ценой. В том числе и по проектам малоэтажных домов - до трех этажей, которые отвечают требованиям экономкласса.

Владимир Шеянов:

- Действительно, это проблема. На экспертном совете мы озвучивали вице-губернатору, что надо сделать реестр - сколько и какого нам надо жилья по всем категориям. Застройщики готовы работать с таким реестром, но понимания нет.

Мне очень понравился проект, который Фонд РЖС выставил по Уссурийску в районе Тимирязевки. Я стал победителем этого земельного аукциона. Большой плюс этого проекта в том, что государство выдало бесплатно 36 га земли и берет на себя функции подвода инженерных коммуникаций за свой счет.

На мне, застройщике: обязательство построить жилье эконом-класса - это дома не более 150 кв. метров. Мы определились делать три типа домов - по 90, 120 и 150 кв. метров. Соответственно под них будут участки - по 6, 8 и 10 соток земли. Плюс мы должны построить внутриквартальные сети и дороги. Социальные объекты - детские сады, поликлиника и пр. - будут строиться государством при соинвестировании Уссурийска и субъекта РФ, а мы тоже пойдем на дополнительные затраты - построим спортивные объекты. Построить предприятия бытового обслуживания тоже найдутся желающие бизнесмены. Я этот проект назвал «Уссурийское загорье».

Нам обещают: «Гарантируем, что 30% построенного вами выкупим». Но мы прекрасно понимаем, что если это будет, например, под переселение из «аварийного и ветхого», то даже за площадь в 90 кв. метров семьям надо будет доплачивать - за дополнительные метры по сравнению с имевшимися. А такая категория, как правило, денег не имеет. Я предлагал внести в проект блокированные, блочные, секционные и пр. дома, чтобы были какие-то еще варианты под такие случаи. Но нет - только отдельно стоящие!

Мы рассчитываем на потребителя экономкласса, а не на «элиту».

Елена Якубовская:

- С другой стороны - люди хотят жить в какой-то социальной общности. Картинки их радуют - всем хочется жить «как у них». Но людям нужны магазины, школы и т.п. И мы находимся в очень сложном диалоге с городской администрацией: какие участки под такие объекты она забирает (делается это очень медленно) и в какой момент поставят их в план, чтобы построить. Здесь идет наложение: финансирования под них не хватает, есть и другие организационные вопросы, а люди пожелают идти сюда только вслед за инфраструктурой. Застройщику предлагается: «Вы стройте, а мы когда-нибудь у вас все это выкупим». Но каким образом!? Если эта схема еще не отработана! А так - никто не отказывается помогать. И я надеюсь, что этот диалог все-таки закончится чем-то конструктивным.

Владимир Шеянов:

- Малоэтажная застройка должна быть именно комплексной, а не хаотичными домами, к которым нет никакой инфраструктуры. И в комплексной застройке должны участвовать все: и представители власти, и строители, и банки.

Такие проекты только начались, и хотелось бы, чтобы власти вникли, включили инфраструктуру для малоэтажки в программы. Конечно, денег не хватает, но если не будет понимания и такие объекты не будут «вписываться» в планы развития территорий, то не появится и желаний строиться там.

Пусть строительство таких объектов будет запланировано хотя бы на 2015-2017 г., но если оно будет прописано, то тогда уже и банки смогут дать деньги строителю под гарантии субъекта РФ, чтобы как-то форсировать эти процессы. А строить одно только жилье вдалеке от города - это не совсем правильно.

Сергей ФЕДОРЕНКО,

директор СРО «Альянс строителей Приморья»:

- Все это - «городки»: и «Остров», и «Солнечная долина», и «Уссурийское загорье». Но малоэтажное строительство не ограничивается городками. Это и индивидуальные участки! Правильно говорите, что далеко от города - тяжело. И мы видим, что дома в городках сегодня продаются с трудом. И разве участок 10 соток на ул. Лесной (район ф. «Заря») хуже, чем в районе пос. Трудовое? Нет - лучше! Он ближе к городу, к его коммуникациям.

Думаю, не следует делать категоричный упор на комплексную малоэтажную застройку. Что касается индивидуального строительства, то по нему сегодня наоборот созданы самые удобные условия. Процедура согласования строительства таких домов сокращена до предела. Разрешение тоже получается очень легко - достаточно иметь свидетельство на участок земли и эскизный проект! Сдача - тоже очень простая. Подключение к дому мощности 15 кВт стоит всего 550 рублей! Если дополнить, что необходимо согласовать по полкуба суточное потребление по воде и по водоотведению, то получается, что индивидуальное строительство намного проще и дешевле. Оно удобно и многодетным семьям, которым сегодня даются отдельные участки, например вдоль дороги на Шамору.

Вы, участники комплексных проектов, не подпадаете под эти правила - только индивидуальные застройщики!

Хорошо, что губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ сегодня работает в этом направлении: решил, что надо давать бесплатно землю под индивидуальное строительство не только многодетным семьям, но и тем, в которых сегодня двое детей. Под это строительство будет выдано много земли, и не обязательно «в городках».

Если ученые ДВО РАН не решались строить на Седанке, то мы - построили и сейчас там живем. Действительно, в этом районе серьезная проблема с водой и канализацией. Подключение канализации на один дом обошлось в миллион рублей, а все остальное нормально: электричество - 100 тыс., скважина - 150 тыс.

Сегодня государство по земле для индивидуальных застройщиков сделало почти все, что можно было сделать. И не это смущает людей, а низкие зарплаты. У людей нет денег даже на такие дешевые условия строительства.

Роман Денисов:

- Если семья получает 70-80 тыс. рублей - это хорошо. Она может строить. Но мы пытаемся помочь людям и с меньшими доходами. Здесь есть различные инструменты - например, учет дохода членов семьи как созаемщиков, отсрочка для молодой семьи по выплате основного долга при рождении ребенка, активное использование материнского капитала и т.д. Есть варианты ипотеки стоимостью 12-15 тыс. рублей в месяц. Есть даже специальный кредит на строительство жилого дома - то есть как раз на цели малоэтажного строительства

Сергей Федоренко:

- Это тоже - за наши деньги, за наши налоги, которые идут на субсидирование граждан. Выясняется, что подавляющее большинство населения ни на какие льготы и субсидии под малоэтажное строительство рассчитывать не может. А поэтому спрос на такое жилье ограничен имеющимися возможностями. Серьезного гарантированного сбыта нет. И здесь инвесторам-застройщикам важно не переборщить с массовостью, чтобы не дойти до банкротства, как это нередко бывало на многоэтажке. Другое дело, если определяется реальная потребность и уже по ней выстраивается планируемая реализация проектов. Тогда действительно становится возможным массовое строительство, и буквально за полгода строители могут наставить столько домиков, сколько надо под реальную потребность.

Елена Якубовская:

- При реализации крупных проектов по комплексной застройке территорий вкладываются собственные деньги инвесторов, и они стараются оценить перспективы по сбыту. Хорошо, когда на начало проекта возможно предоставить гарантийные письма, приказы, подписать госконтракты. Это увеличивает инвестиционную привлекательность проекта. Что касается рынка земельных участков частников (многодетных семей), который формируется уже сейчас, на экспертном совете при губернаторе было сказано: «Кто занимается застройкой жилых домов, вы говорите, что делаете это дешево, привлекательно, но люди с земельными участками должны об этом как-то узнать, чтобы могла работать схема «у вас есть земельный участок, а у нас - строительное предложение».

- Но сегодня слаб и рынок земельных участков…

Владимир Ошейкин:

- Скоро он станет большим. Если губернатор говорит, что выдадут землю, то, получив ее, многие люди не потянут строительство и она зависнет.

Сергей Федоренко:

- Ничего! Будет «под паром». Такое в истории Приморья уже было. Владимир АРСЕНЬЕВ писал, что когда 100-150 лет назад переселенцам выдали землю, то половина - продали и уехали.

Елена Якубовская:

- Давайте смотреть на рынок оптимистично. Даже 50% - это тоже рынок. Они есть и готовы строить. Пусть и индивидуально, хотя это сегодня не решение вопроса.

Сергей БЕЛАВИН, региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка:

- В последние три года количество желающих оформить ипотеку на загородную недвижимость неизменно растет. Связано это прежде всего с тем, что наши люди стали мобильнее и уже не боятся преодолевать расстояния в поисках более экологически чистого района или комфортного микроклимата. Поэтому Росбанком была разработана специальная кредитная программа «Загородная недвижимость» - для помощи в приобретении земельного участка, загородного дома или таунхауса. Это предложение отличается доступным первоначальным взносом, низкой процентной ставкой, гибким подходом к оценке залогового имущества и быстрым принятием решения по заявке. Главным критерием в выборе объекта залога является его принадлежность к землям поселений и возможность круглогодичного подъезда. Жестких требований к заемщикам по этой программе банк не предъявляет: это могут быть и клиенты, работающие по найму, и собственники бизнеса, и индивидуальные предприниматели.

Как известно, цены на участки постоянно растут, а это значит, что покупка загородной недвижимости по-прежнему остается надежным и выгодным вложением средств даже с учетом ипотеки.

- А какая у нас в крае сегодня доля малоэтажки в строительстве жилья?

Сергей Федоренко:

- Реально - около 120 тыс. кв. метров.

Антон ТИТОВ, генеральный директор ЗАО «ДомоЦентр»:

- Сегодня ввод малоэтажки в стране уже превышает ввод многоэтажки. А сколько построили ее за минувший год мы все - строительные компании края? 5-10 тыс. «квадратов»?! И кто же построил оставшиеся 110 тыс.? Сами люди!!! Для них сейчас самый дешевый путь - это самим выступать в роли прораба. Нашли 500 тыс. и - поехали: возводятся какие-то стены. При этом есть ощущение, что они получат этот дом. Хотя статистика не относит их к тем, кто «может себе позволить» такое строительство.

Мы можем говорить, что у людей нет денег, но дома возводятся! А мы все вместе взятые сегодня нисколько не влияем на этот рынок. Действительно, для индивидуальных застройщиков созданы все условия.

Как же повлиять на этот рынок? Что мешает его завоевывать? Ответов может быть много. Можно говорить, что виновато государство, которое ничего не выделяет, что у нас на Дальнем Востоке нет заводов по производству домокомплектов, нет рекламы, нужного маркетинга и т.д. И оказывается, что человеку, который хочет построить себе дом, пока не к кому пойти! Хотя спрос на малоэтажку - ошеломляющий. Свой дом сегодня хочет имеет каждый, и каждый второй, у кого есть какая-то квартира, хотел бы поменять ее на дом.

На наш взгляд, на рынок можно повлиять только увеличив скорость строительства. Это основной момент. И компаниям каким-то образом надо объединиться.

Полгода назад было объявлено, что в Надеждинском районе будет развернут технопарк по малоэтажному строительству. Первые шаги есть. В своей нише мы пытаемся предоставить рынку домокомплекты пяти быстровозводимых домиков. В нашем понимании «быстро» - это когда дом должен быть возведен «под ключ» за месяц. Мы пытаемся уложиться, чтобы «квадрат» дома из клееного бруса при этом обходился в 35 тыс. рублей с отделкой при стоимости коробки в 1,5 млн.

Если мы сегодня дадим рынку домокомплект, который сравнится по цене со шлакоблоком и пр., то ответ на вопрос «будем ли влиять» - лежит на поверхности. Это повлечет все остальное: на малоэтажное строительство зайдут компании, которые будут комплексно решать вопросы строительства сетей и септиков на десятки-сотни домов. И говорить, что сегодня нет этого рынка сбыта, нельзя. Строятся же эти 110 тыс. «квадратов» без нашего участия! Просто надо лучше работать в этом рынке.

- Наверное, и сами дома внешне должны быть привлекательными. Почему, например, в «Острове» нельзя выбрать проект, какой хочется?!

Ольга Анисимова:

- Дело в том, что у нас жилье экономкласса, и фонд РЖС контролирует весь процесс от создания кооператива до получения собственниками ключей. Государство через РЖС оставляет за собой полный контроль и имеет право влиять на то, что строится ЖСК, какого качества и в каком объеме. Но Фонд выступает гарантом того, что это жилье будет построено качественно.

Те проекты, которые были представлены нам на выбор, действительно на сайте выглядят блекло, невзрачно. Сначала они даже вызвали у нас шок. Но мы раскрасили эти «картинки», и получилось очень ничего. Мы поработали с той проектной документацией, которая уже есть, и, на наш взгляд интересны два краснодарских проекта, предлагающие коробки из монолитного железобетона, которые выдерживают землетрясения в 8 баллов.

Что касается каркасных технологий, то наша семья по такой цене покупать такой дом не готова. И не хочется, чтобы на нас экспериментировали и обучались неумелые строители.

Евгений Оболочков:

- Наших людей пока не переубедить. Они привыкли, чтобы дом был крепостью. И это быстро не преодолеть. Потребуется одно-два поколения.

Владимир Шеянов:

- У Фонда в отношении нас нет требований по выбору технологии, но требования по площадям дома, техническим параметрам мы должны выполнять. Конечно, правильно сказано - «скорость», «цена», «качество». К сожалению, все это, по-моему, позволяют только канадские технологии. Но менталитет «отталкивает» наших людей от них, хотя уже вся Европа около двадцати лет строит только по канадским технологиям - это и каркасная металлическая система с заполнителями, и каркасно-щитовая из дерева, и СИП-панели.

У нас нет этой базы. Приморский лес сегодня везется куда угодно, а для себя ничего нет - ни переработки, ни сушки, ни фанеры, ни ориентированно-стружечных плит. Все это везем откуда угодно, а было бы все свое - строили бы дешевле.

Под наш проект мы к июлю в пос. Раздольное запустим свой завод, начиная от производства СИП-панелей и заканчивая деревообработкой и сушкой дерева.

Но вкусы наших людей - пугают. Они привыкли, что их дом должен быть каменным, непробиваемым из пушки. А это - другие затраты! Проблема - люди сегодня не знают, что есть хорошего в малоэтажке. Пока не пойдет массовое строительство и народ не пощупает, не увидит, что ему предлагается хорошее жилье, это непонимание будет сохраняться.

Я сегодня иду даже на то, чтоб один из типов домов в нашем проекте облицовывать кирпичом (пусть даже в полкирпича), чтобы повысить привлекательность. И мы не должны забывать, что сегодня большое внимание уделяется понятию «зеленое строительство», которое определяет жизненный цикл построенного дома, учитывая его экологичность, экономичность в обслуживании и многое другое.

Любой дом можно построить по-разному. Например, в нем можно поставить дешевую систему отопления, и затем жильцу придется «очень» платить, а можно поставить чуть подороже… Например, в Находке нам показывали дом, отопление которого зимой обходится всего в тысячу рублей…

Иван НИКОЛАЕВ, зам. директора компании «Водный мир»:

- Мы, в частности, занимаемся солнечным отоплением. Некоторые считают, что это дорого и неэффективно. Но если сегодня нашим клиентом становится бабушка, торгующая на рынке молоком, то это уже доступно. Кроме того, сейчас для людей появились интересные решения по солнечному отоплению в сочетании с работой теплонасосов.

Елена Якубовская:

- В Канаде после строительства будущим жильцам дома выдается большой «талмуд», в котором расписано, как он устроен и как следует его обслуживать.

Антон ПАНЬКИН,

зам. генерального директора

ЗАО «ДомоЦентр»:

- В 1998 году мы поставили несколько деревянно-каркасных домов, но затем все резко подорожало. С 2004 г. мы перешли на клееный брус. А теперь строим еще и по технологии «Фахверк». Наш дом, который можно поставить с отделкой от 35 тыс., сегодня устроит любого. На Де-Фризе мы создаем свою инфраструктуру. Будет магазин-склад. Мы нацелены на обслуживание строительного потока. Организуем школу мастеров и бригадиров. А станут они лучше понимать свое дело - пойдет качество.

Сергей Федоренко:

- У нас сегодня мало хороших специалистов. Потеряна система обучения - негде учиться.

Антон Титов:

- Каждая российская компания теперь работает по своим строительным стандартам. В США в каждом штате свои строительные стандарты.

Чтобы работать там прорабом по канадской технологии, требуется иметь опыт работы с ней более десяти лет – таковы стандарты качества. А у нашего потребителя главные претензии к этой технологии – это неправильная укладка утеплителя…

По технологии клееный брус все гораздо проще - достаточно выполнить шефмонтаж первого венца, а далее элементарная работа по нивелиру. И при этом – выигрыш в сроках! Коробка собирается за 4 дня, а качество заводское.

Владимир Шеянов:

- В США и кредит под 3% годовых, и земля - без проблем, и сети подводят. Но меня ваш «квадрат» устроил бы по цене 25 тыс. Комплекты, которые вы начинаете выпускать, еще можно успеть включить в региональный сборник по строительству и материалам - на его подготовку губернатор дал месяц.

Участники «круглого стола» отметили также недостатки местной оконно-стекольной продукции, которая не имеет в своем ассортименте аналогов даже хабаровской, где имеется блок на 20% теплобережливее самого лучшего приморского, необходимость внедрять для малоэтажки современные водогрейные электро- и газовые котлы, карбоновую арматуру, которая гарантирует «вечное качество». Было отмечено, что для отопления любого типа индивидуального дома желателен камин: стоит он около 100 тыс., зато удобен для любого дома и не менее 10 часов держит в помещении тепло. Была упомянута интересная скандинавская технология малоэтажного домостроения, которая позволяет в зависимости от семейной необходимости пристраивать новые помещения - это отдельно стоящие дома с перепадами кровель.

Интересный обмен мнениями состоялся по «борьбе» индивидуальных и типовых решений при выборе потребителями вариантов малоэтажного строительства для себя. Выяснилось, что в Приморье пока что все еще сильны симпатии потребителей в пользу нестандартных, оригинальных проектов. Но в каталогах индивидуальных проектов малоэтажки сегодня есть практически все, что может устроить любого привереду, и эксклюзивность любого индивидуального проекта может вызывать сомнение. В любом случае прагматизм, стремление к экономии, предложения строительных компаний и пр. - все это ведет к постепенной победе типовых проектов. Хотя слишком богатые приморцы, конечно, не сдадутся року, и их малоэтажное строительство бесконечно долго будет опираться на их архитектурные причуды и капризы.

Подготовил Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.