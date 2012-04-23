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Первые 500 абонентов Примтеплоэнерго уже оплатили коммунальные платежи через Интернет
ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля, ZRPRESS. 500 абонентов предприятия уже воспользовались новой услугой «Веб-оплата», оценив все ее преимущества. Возможность заплатить за тепло, горячее и холодное водоснабжение через сайт КГУП «Примтеплоэнерго» появилась месяц назад.
Чтобы рассчитаться за полученные услуги, теперь не нужно выстаивать очереди. Достаточно зайти на страницу предприятия по адресу www.primtep.ru. Размещенный здесь видеогид поможет «разобраться» с процессом оплаты.
Кроме модуля «Веб-оплата», на сайте есть и «Личный кабинет», где абоненты могут отслеживать состояние своего лицевого счета, наличие задолженности, здесь же ее оплатить и при желании сами сформировать квитанцию за любой расчетный период. Можно распечатать ее и оплатить в ближайшем отделении. Или, наоборот, заявить об отказе от бумажного носителя и получать квитанцию не по почте, а в электронном виде, сообщает пресс-служба КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО».
«Сайт предприятия продолжает развиваться. На днях у его посетителей появится возможность оформлять технические условия через Интернет. Сейчас эта услуга тестируется. В дальнейшем люди смогут оперативно запрашивать техусловия не только на теплоснабжение, но и подключение к горячему и холодному водоснабжению», - говорит Олег Тараренко, начальник управления информационных технологий КГУП «Примтеплоэнерго».
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