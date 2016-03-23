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Новые заправки появятся в Приморье
Новые авиазаправочные комплексы для обслуживания воздушных судов малой авиации появятся в Приморье, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Поручение подготовить соответствующие предложения дал краевому предприятию «Пластун Авиа» губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
По словам руководителя «Пластун Авиа» Виталия Юшина, сегодня рассматривается несколько вариантов топливозаправочных комплексов для использования на территории края – стационарные или передвижные.
«Вероятнее всего, представим предложение именно по стационарным комплексам. Считаем целесообразным сделать полноценную заправку в поселке городского типа Светлая в Тернейском районе, чтобы иметь возможность заправлять воздушные суда и максимально загружать борт пассажирами. К тому же расположение там объекта необходимо с учетом проведения лесопатрульных работ. Также прорабатывается вопрос по строительству заправочных комплексов в Дальнегорске, поселках Пластун и Восток», – обозначил Виталий Юшин.
Отметим, в настоящее время авиазаправки уже действуют в Кавалерово, Тернее, Амгу.
Напомним, администрацией Приморья были приобретены два самолета DHC-6 для региональных авиамаршрутов. В результате за год в крае почти восстановлена советская сеть авиамаршрутов.
С момента начала перевозок в декабре 2014 года и по состоянию на 1 марта 2016 года авиакомпания «Аврора» выполнила 1 833 рейса на новых самолетах и перевезла в Приморье почти 25 тысяч пассажиров.
За 2015 год были открыты рейсы по девяти маршрутам, из них пять рейсов из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнегорск и Дальнереченск, три рейса из Тернея в Амгу, Светлую, Единку и один рейс по маршруту Кавалерово – Хабаровск – Кавалерово.
Сегодня в проработке специалистов департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и предприятия «Пластун Авиа» новые маршруты – Преображение, Восток, Лазо, Ольга, Красный Яр, Арсеньев.
Параллельно специалисты работают над созданием и развитием аэродромной инфраструктуры на территории края.
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