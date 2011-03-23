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На «Солар-5» обратили внимание
По данным одной из ведущих столичных компаний Penny Lane Realty, активно работающей в сегменте элитной недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, рынок энергоэффективных проектов в России только обозначился в последние 1-2 года.
При этом произошел явный перекос, поскольку на реализацию предлагается в таких решениях 95% офисных и многофункциональных зданий, 3% - социальных объектов и лишь 2% - жилых домов.
В числе трех наиболее перспективных жилых проектов, которые могут быть особенно востребованы для строительства элитного жилья, эксперты компании по итогам 2009-2010 гг. назвали работу приморского архитектора Павла КАЗАНЦЕВА «Солар-5». Серьезную конкуренцию ей на отечественном рынке составляют «проекты экодомов Green balance датской компании Rockwood и Ruralzed одноименной английской компании.
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