На «Солар-5» обратили внимание

По данным одной из ведущих столичных компаний Penny Lane Realty, активно работающей в сегменте элитной недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, рынок энергоэффективных проектов в России только обозначился в последние 1-2 года.

При этом произошел явный перекос, поскольку на реализацию предлагается в таких решениях 95% офисных и многофункциональных зданий, 3% - социальных объектов и лишь 2% - жилых домов.

В числе трех наиболее перспективных жилых проектов, которые могут быть особенно востребованы для строительства элитного жилья, эксперты компании по итогам 2009-2010 гг. назвали работу приморского архитектора Павла КАЗАНЦЕВА «Солар-5». Серьезную конкуренцию ей на отечественном рынке составляют «проекты экодомов Green balance датской компании Rockwood и Ruralzed одноименной английской компании.