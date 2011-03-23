Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Фермерское хозяйство остается в сложной ситуации
Сельское хозяйство Приморского края, несмотря на некоторые успехи, звучавшие в отчетах чиновников, остается в сложной ситуации уже много лет. На поддержку отрасли из краевого бюджета ежегодно выделяются немалые деньги, но проблем на селе не становится меньше.
«Вы можете назвать хоть один удачный проект, реализованный в крае местными сельхозпроизводителями?» - вопрос, заданный на форуме посетителем сайта zrpress.ru, остается пока без ответа. Что же препятствует отрасли в Приморье выйти из сложного положения? Проблемы сельского хозяйства края и пути их решения обсудили в ходе заочного круглого стола, проведенного «ЗР», приморские сельхозпроизводители.
Председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного Собрания Приморского края Сергей СИДОРЕНКО:
- Проанализировав итоги прошедшего года, комитет по продовольственной политике пришел к выводу, что направления господдержки нуждаются в корректировке и увеличении объемов финансирования. В прошлом году рост производства в сельхозпредприятиях составил около 11%, в крестьянско-фермерских хозяйствах – 15%, но в личных подсобных хозяйствах был буквально обвал. Этот сектор сократил производство на 10%, причем по нескольким позициям, в том числе сократилось и поголовье крупного рогатого скота. Проблема эта носит системный характер. Несколько лет тому назад в крае был принят закон о поддержке ЛПХ, но мы считаем, что политика в отношении этого сектора сельхозпроизводства остается ущербной. В то же время экономические проблемы ЛПХ оборачиваются еще и социальными проблемами. В экономику приходят люди, которые прошли воспитание и подготовку в этих хозяйствах, из ЛПХ выходят труженики, готовые работать в сельхозпроизводстве. Наш комитет считает, что поддержка личных подсобных хозяйств должна стать одним из приоритетов в развитии сельского хозяйства. Не вкладывая средства в ЛПХ, мы теряем фундамент.
Еще одним приоритетом должна стать модернизация сельхозпроизводства. Острая потребность в современной сельскохозяйственной технике приводит к тому, что ежегодно предприятия несут потери из-за несвоевременности уборки, по этой же причине сдерживается расширение площадей. По нашим оценкам, в крае необходимо приобретать ежегодно не меньше 120-150 комбайнов в год. Без решения этих вопросов сельское хозяйство Приморья будет стоять на месте.
Заместитель директора ООО «Черниговский продукт» Владимир ХИЖИНСКИЙ:
- Каждый сельхозпроизводитель должен быть сориентирован на рынок и производить продукции столько, сколько необходимо. Но мы не знаем потребности. Вот тут и важна роль государства, от которого мы ждем четко обозначенных потребностей региона, страны. Конечно, краю нужна сельскохозяйственная биржа, где работал бы брокер. Учредителем ее мог бы выступить кто угодно, хоть государство, но она должна быть самостоятельным хозяйствующим субъектом и не заниматься несвойственными ей вопросами, такими, например, как снабжение ресурсами сельхозпроизводителей, поставками техники в лизинг. Для цивилизованных рыночных отношений необходимо появление компаний, которые занимались бы продвижением продуктов сельского хозяйства на рынке. Это должны быть частные компании, не получающие от местной власти никаких преференций. В противном случае все сведется к печально известной практике Госпродагентства.
Генеральный директор ЗАО «Милоградовское1» Сергей РЕДЬКИН:
- То, что произошло с зерном в прошлом году, сказывается сейчас на приморских хозяйствах. Семена возросли в цене по некоторым видам до 70%, комбикорма - на 50%, также возросла стоимость запчастей, электроэнергии, налоги. Сельское хозяйство, чтобы выжить, должно увеличивать объемы производства при сдерживании роста себестоимости продукции. А как это возможно? Нам обещают, как и в прошлом году, поставку топлива по гарантированным ценам. Хотелось бы, чтобы государство обратило внимание и на другие факторы роста себестоимости. Зачем повышать тариф на электроэнергию и налоги для села? Сейчас сельское хозяйство, особенно животноводство, остро нуждается в техническом переоснащении. Принципиально эта проблема в крае стала решаться только в последние три года, но жизнь требует больших вложений. Кроме того, необходимо улучшить генетический потенциал сельскохозяйственных животных, создать племенное ядро, которое позволило бы поднять эффективность производства. Для этого необходимо ввести в регион высокопродуктивный скот в племенные репродукторы, а не раздавать тем, кто хочет, чтобы не повторить судьбу завоза австралийского скота. Недавно вопрос безработицы был поднят президентом. Один из вариантов решения проблемы – это повышение занятости на селе т.к. известно, что один труженик села дает работу 5 работникам города.
Генеральный директор Приморского агропромышленного холдинга Сергей ДЕРКАЧ:
- Я всегда отношусь скептически к вопросу об эффективности собственника в сельском хозяйстве, поскольку природные катаклизмы не выбирают предприятия. Не все зависит от руководителя хозяйства. И без учета этой специфики не может быть эффективной политики государства. Сельскому хозяйству необходим статус «особой отрасли». Главная сейчас проблема в агропроме – доступность ресурсов. Руководитель каждого предприятия решает ее отдельно. Нет общего рецепта и нет реальной помощи. Речь не идет о том, что крестьянину следует дать денег, чтобы он распахал еще больше гектар. Такая помощь – зло. Распахать можно, а куда потом девать выращенную продукцию? Мы продаем зерно за рубеж потому, что не можем переработать его здесь. В итоге сюда завозим мясо.
Крестьяне торгуют сырьем так же, как и нефтяные предприятия. Нет сбыта внутри страны потому, что нет экономики в отрасли. Для ее создания нужна системная поддержка, т.е. должен быть механизм, который стимулировал бы производство. Без этого – все полумеры. Сейчас необходимо развивать мощности по переработке сельхозпродукции, переводить переработку с импорта на местное сырье, чтобы наши производители выходили на рынок с продуктом с высокой добавочной стоимостью. Мы это поняли еще тогда, когда занимались только растениеводством, но уже тогда столкнулись со сложностями в получении кредитов, субсидий. В нашем холдинге есть проект по переработке зерна, построен, наконец, свинокомплекс, завезены высокопродуктивные животные. Для создания замкнутого производственного цикла не хватает еще комбикормового завода и забойного цеха. Мы пытаемся это реализовать, но не чувствуем заинтересованности со стороны государства. Профессионализма не хватает на всех уровнях, где принимаются решения: от департамента сельского хозяйства и продовольствия до банков. К кому сейчас в департаменте сельского хозяйства может обратиться хотя бы за консультацией крестьянин? С тем же самым мы сталкиваемся и в отношении банков.
Новости тематики
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
- Ломбарды и ювелиры занялись алхимией
- "Меркурий" очистит рынок Приморья от фальсификата
- Приморцам рассказали, где дешевле покупать продукты
- В салонах связи "Билайн" за 1 рубль можно совершить платеж по кредиту
- С ноября вступит в силу новая методика кадастровой оценки недвижимости
- СУЭК наращивает добычу угля и экспорт в АТР
Новости раздела
- Названы города Приморья, в которых серьезно подорожала коммуналка
- Недоступно, но привлекательно
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин