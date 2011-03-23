Фермерское хозяйство остается в сложной ситуации

Сельское хозяйство Приморского края, несмотря на некоторые успехи, звучавшие в отчетах чиновников, остается в сложной ситуации уже много лет. На поддержку отрасли из краевого бюджета ежегодно выделяются немалые деньги, но проблем на селе не становится меньше.

«Вы можете назвать хоть один удачный проект, реализованный в крае местными сельхозпроизводителями?» - вопрос, заданный на форуме посетителем сайта zrpress.ru, остается пока без ответа. Что же препятствует отрасли в Приморье выйти из сложного положения? Проблемы сельского хозяйства края и пути их решения обсудили в ходе заочного круглого стола, проведенного «ЗР», приморские сельхозпроизводители.

Председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного Собрания Приморского края Сергей СИДОРЕНКО:

- Проанализировав итоги прошедшего года, комитет по продовольственной политике пришел к выводу, что направления господдержки нуждаются в корректировке и увеличении объемов финансирования. В прошлом году рост производства в сельхозпредприятиях составил около 11%, в крестьянско-фермерских хозяйствах – 15%, но в личных подсобных хозяйствах был буквально обвал. Этот сектор сократил производство на 10%, причем по нескольким позициям, в том числе сократилось и поголовье крупного рогатого скота. Проблема эта носит системный характер. Несколько лет тому назад в крае был принят закон о поддержке ЛПХ, но мы считаем, что политика в отношении этого сектора сельхозпроизводства остается ущербной. В то же время экономические проблемы ЛПХ оборачиваются еще и социальными проблемами. В экономику приходят люди, которые прошли воспитание и подготовку в этих хозяйствах, из ЛПХ выходят труженики, готовые работать в сельхозпроизводстве. Наш комитет считает, что поддержка личных подсобных хозяйств должна стать одним из приоритетов в развитии сельского хозяйства. Не вкладывая средства в ЛПХ, мы теряем фундамент.

Еще одним приоритетом должна стать модернизация сельхозпроизводства. Острая потребность в современной сельскохозяйственной технике приводит к тому, что ежегодно предприятия несут потери из-за несвоевременности уборки, по этой же причине сдерживается расширение площадей. По нашим оценкам, в крае необходимо приобретать ежегодно не меньше 120-150 комбайнов в год. Без решения этих вопросов сельское хозяйство Приморья будет стоять на месте.

Заместитель директора ООО «Черниговский продукт» Владимир ХИЖИНСКИЙ:

- Каждый сельхозпроизводитель должен быть сориентирован на рынок и производить продукции столько, сколько необходимо. Но мы не знаем потребности. Вот тут и важна роль государства, от которого мы ждем четко обозначенных потребностей региона, страны. Конечно, краю нужна сельскохозяйственная биржа, где работал бы брокер. Учредителем ее мог бы выступить кто угодно, хоть государство, но она должна быть самостоятельным хозяйствующим субъектом и не заниматься несвойственными ей вопросами, такими, например, как снабжение ресурсами сельхозпроизводителей, поставками техники в лизинг. Для цивилизованных рыночных отношений необходимо появление компаний, которые занимались бы продвижением продуктов сельского хозяйства на рынке. Это должны быть частные компании, не получающие от местной власти никаких преференций. В противном случае все сведется к печально известной практике Госпродагентства.

Генеральный директор ЗАО «Милоградовское1» Сергей РЕДЬКИН:

- То, что произошло с зерном в прошлом году, сказывается сейчас на приморских хозяйствах. Семена возросли в цене по некоторым видам до 70%, комбикорма - на 50%, также возросла стоимость запчастей, электроэнергии, налоги. Сельское хозяйство, чтобы выжить, должно увеличивать объемы производства при сдерживании роста себестоимости продукции. А как это возможно? Нам обещают, как и в прошлом году, поставку топлива по гарантированным ценам. Хотелось бы, чтобы государство обратило внимание и на другие факторы роста себестоимости. Зачем повышать тариф на электроэнергию и налоги для села? Сейчас сельское хозяйство, особенно животноводство, остро нуждается в техническом переоснащении. Принципиально эта проблема в крае стала решаться только в последние три года, но жизнь требует больших вложений. Кроме того, необходимо улучшить генетический потенциал сельскохозяйственных животных, создать племенное ядро, которое позволило бы поднять эффективность производства. Для этого необходимо ввести в регион высокопродуктивный скот в племенные репродукторы, а не раздавать тем, кто хочет, чтобы не повторить судьбу завоза австралийского скота. Недавно вопрос безработицы был поднят президентом. Один из вариантов решения проблемы – это повышение занятости на селе т.к. известно, что один труженик села дает работу 5 работникам города.

Генеральный директор Приморского агропромышленного холдинга Сергей ДЕРКАЧ:

- Я всегда отношусь скептически к вопросу об эффективности собственника в сельском хозяйстве, поскольку природные катаклизмы не выбирают предприятия. Не все зависит от руководителя хозяйства. И без учета этой специфики не может быть эффективной политики государства. Сельскому хозяйству необходим статус «особой отрасли». Главная сейчас проблема в агропроме – доступность ресурсов. Руководитель каждого предприятия решает ее отдельно. Нет общего рецепта и нет реальной помощи. Речь не идет о том, что крестьянину следует дать денег, чтобы он распахал еще больше гектар. Такая помощь – зло. Распахать можно, а куда потом девать выращенную продукцию? Мы продаем зерно за рубеж потому, что не можем переработать его здесь. В итоге сюда завозим мясо.

Крестьяне торгуют сырьем так же, как и нефтяные предприятия. Нет сбыта внутри страны потому, что нет экономики в отрасли. Для ее создания нужна системная поддержка, т.е. должен быть механизм, который стимулировал бы производство. Без этого – все полумеры. Сейчас необходимо развивать мощности по переработке сельхозпродукции, переводить переработку с импорта на местное сырье, чтобы наши производители выходили на рынок с продуктом с высокой добавочной стоимостью. Мы это поняли еще тогда, когда занимались только растениеводством, но уже тогда столкнулись со сложностями в получении кредитов, субсидий. В нашем холдинге есть проект по переработке зерна, построен, наконец, свинокомплекс, завезены высокопродуктивные животные. Для создания замкнутого производственного цикла не хватает еще комбикормового завода и забойного цеха. Мы пытаемся это реализовать, но не чувствуем заинтересованности со стороны государства. Профессионализма не хватает на всех уровнях, где принимаются решения: от департамента сельского хозяйства и продовольствия до банков. К кому сейчас в департаменте сельского хозяйства может обратиться хотя бы за консультацией крестьянин? С тем же самым мы сталкиваемся и в отношении банков.