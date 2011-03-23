Племенной скот представят в Уссурийске

Шестая специализированная выставка-ярмарка «Агротехнологии-2011» пройдет в Уссурийске 1-2 апреля. Она даст возможность приморским аграриям выбрать животных, семена, саженцы и сельхозтехнику.

Организатор - департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края совместно с ОАО «Уссурийский Авторемонтный завод». В рамках выставки пройдет круглый стол на тему «Закладка опытов по комплексной защите сельскохозяйственных растений в 2011 году», ярмарка риса. Специалисты дадут мастер-класс по современной методике доения коров.

По информации специалистов, ярмарка позволит показать все самые современные технологии в отрасли, новейшую технику и лучших животных. А самое главное – даст селянам возможность выбора наиболее подходящей для них продукции.