DNS будет в Питере торговать

Группе, основанной в Приморье, перейдут цифровые магазины петербургской сети «Кей»

Сеть электроники DNS, входящая в топ-10 крупнейших российских ритейлеров, приобретает бизнес санкт-петербургского ритейлера цифровой техники «Кей». Сделка будет закрыта до конца первого квартала 2019 года, со временем магазины будут перестраиваться и переходить под бренд ДНС, сообщил в facebook Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, один из владельцев и основателей приморской сети, выросшей до федеральных масштабов.

Напомним, что это уже вторая громкая сделка с участием приморского бизнеса на этом рынке за последнее время – в конце прошлого года стало известно, что ООО «Компания РБТ» (бренд RBT.ru), крупнейший ритейлер бытовой техники в уральском регионе, выкупила сеть «В-Лазера» по продаже бытовой техники и электроники (БТиЭ), что позволит новому собственнику выйти на рынок Дальнего Востока.

Вывеска RBT.ru уже соседствует с вывеской ритейлера «Фреш-25», ранее выкупившего продуктовый гипермаркет «В-Лазер» во Владивостоке. До этого передел на приморском рынке электронной и бытовой техники был отмечен четыре года назад, когда сеть DNS получила контроль над одним из «пионеров» местного рынка - сетью магазинов «Спектр техники», созданной предпринимателем Олегом ЛЕДОВСКИХ.

С питерским размахом

«Кей» был создан в конце восьмидесятых годов на базе отдела программного обеспечения НИИ Имитационных Технологий выпускниками Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина. Официальная дата рождения «Кей» - 1 декабря 1991 года, когда помимо программ собственной разработки компания стала продавать расходные материалы (картриджи для принтеров и дискеты) в помещении, арендованном у магазина «Техническая книга» в Санкт-Петербурге. В 1992 году под вывеской «Кей» открылся первый компьютерный супермаркет в Санкт-Петербурге. В настоящее время это одноименная сеть, представляющая собой интернет-магазин и сеть из 28 супермаркетов цифровой техники. В Санкт-Петербурге работает 20 магазинов «Кей», еще 8 – в регионах.

По данным газеты «Золотой Рог», головной компанией сети «Кей» является одноименное ООО, владельцами которого на данный момент являются Михаил ИВАЩЕНКО (владеет 74% долей) и Елена ТЕРЕНТЬЕВА (26%). Выручка компании в 2017 году составила 4,501 млрд рублей, чистая прибыль – 11,525 млн рублей.

По факту «Кей» не видела себе места на высококонкурентном рынке - с одной стороны, на бизнес давят крупные федеральные игроки, которые благодаря объемам могут получать более выгодные условия от поставщиков, с другой стороны, трансграничная торговля.

«Петербургская сеть «Кей» передает свои цифровые магазины владивостокской компании ДНС. Условия сделки подразумевают, что для клиентов и сотрудников компании «Кей» изменения пройдут максимально незаметно. ДНС будет поддерживать гарантию на ранее приобретенную технику. Магазины продолжат свою работу. Сделка будет закрыта до конца первого квартала 2019 года. Со временем магазины будут перестраиваться и переходить под бренд ДНС. У компании ДНС уже есть опыт подобных сделок в Санкт-Петербурге. В 2014 году похожая сделка состоялась с сетью «Компьютерный Мир». Компания ДНС надеется оправдать доверие клиентов сети «Кей», сохранить высокую репутацию этого заслуженного бренда на российском компьютерном рынке. Точные условия и суммы сделки стороны не разглашают», - прокомментировал Дмитрий Алексеев.

Досье "Золотого Рога"

Группа DNS (Приморский край) специализируется на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, а также производстве компьютеров. Первый магазин DNS открылся в 1998 году во Владивостоке. В настоящее время компания управляет более чем 1,2 тыс. магазинов в 400 городах РФ. Головной компанией группы является ООО «ДНС Групп», учредителями которого на данный момент выступают 7 физлиц, в том числе гендиректор ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев (48,73%) и Юрий КАРПЦОВ (43,88%). ООО «ДНС Групп» сегодня является учредителем ООО «ДНС Приморье», ООО «ВЛ-Парк», ООО «Авиаполис Янковский», ООО «ДНС Лоджистик», ООО «ДНС Дом», ООО «ДНС Девелопмент», ООО «ДНС Ритейл», а также ряда региональных компаний, на которые заведены магазины DNS за пределами Приморья. По данным портала Data Insight, онлайн-продажи DNS в 2017 году выросли на 61%, достигнув 38,9 млрд рублей. Выручка компании в прошлом году увеличилась на 30,2%, до 197,8 млрд рублей.

«Ну и маленький прогноз: мы еще увидим, как «М.Видео» откажется от бренда «Эльдорадо». Нет никаких логичных оснований, чтобы тащить две торговых марки», - подытожил г-н Алексеев.

DNS увлеклась стройкой

Отметим, что после запуска правительством новых инструментов развития на Дальнем Востоке группа DNS перешла к активной стадии диверсификации бизнеса. «Уверен, что инвестиции, экономика производства – это очень важно, но самая главная наша задача – это все-таки создать условия, чтобы люди хотели жить на Дальнем Востоке. Поэтому остальные наши проекты, направлены прежде всего на то, чтобы изменить само представление о том, как можно жить на Дальнем Востоке, создать комфортные микрорайоны, в которых людям бы просто хотелось жить», - отмечал ранее гендиректор ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев.

Так, группа инвестирует в проект строительства завода по производству ОСП-плит в г. Спасске-Дальнем 500 млн рублей. Проект реализует ООО «ДНС Лес», ставшее резидентом Свободного порта Владивосток.

В конце декабря прошлого года ООО «Домостроительный комбинат Приморье» (Владивосток, входит в группу DNS) ввело в эксплуатацию завод по производству домокомплектов из железобетонных изделий на площадке территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская».

Общий объем вложений в инвестпроект по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) составил около 900 млн рублей.

Продукция нового предприятия в первую очередь будет использоваться для строительства собственной жилой и коммерческой недвижимости. Мощность завода 84 тыс. кубометров изделий в год, объем которых рассчитан на возведение до 100 тыс. кв. метров жилья и коммерческих площадей.

Первым проектом, строящимся из продукции «ДСК Приморье», станет жилой комплекс «Формат» в Надеждинском районе, который также предполагает возведение детского сада и школы.

Еще в 2017 году ООО «ДНС Групп» приступила к реализации проекта по строительству нового микрорайона «Новый Де-Фриз» во Владивостоке. Общая площадь застройки составит 35,7 тыс. квадратных метров. Всего будет создано 373 домовладений на участке площадью 17,6 га.

Еще один микрорайон ООО «Домостроительный комбинат Приморье» построит во Владивостоке в районе завода «Варяг».

«Мы хотели изменить представление о полноценных городских кварталах с высокой застройкой. Новый квартал «Варяг» буде спроектирован и построен в лучших традициях современной урбанистики и территориального планирования. Это комплексный квартал, который развивает социальную инфраструктуру, дает комфортное жилье», - отмечал Дмитрий Алексеев.

На фото: DNS выходит на Невский.