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В Приморье прилетел третий самолет DHC-6
Авиакомпания «Аврора» пополнила авиапарк третьим самолетом для местных перевозок DHC-6 Twin Otter 400, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Новое воздушное судно с бортовым номером RA-67285 под управлением пилотов авиакомпании 19 января 2017 года выполнило посадку в аэропорту Владивостока, завершив многодневный перегоночный полет из Швейцарии.
В рамках программы развития региональных авиаперевозок в ДФО, в сотрудничестве с администрацией Приморского края, «Аврора» выполняет в Приморье девять регулярных внутрикраевых рейсов на 19-местных самолетах DHC-6: из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Преображение, Дальнереченск, Дальнегорск, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку.
Увеличение парка самолетов DHC-6 позволит «Авроре» существенно расширить географию полетов и увеличить частоту рейсов. Так, начиная с февраля, в планах авиакомпании открыть новые региональные рейсы в Хабаровск из Дальнереченска и Кавалерово. В Приморском крае частота полетов по маршруту Владивосток — Кавалерово будет увеличена до 10 рейсов в неделю; рейсы Владивосток — Дальнегорск и Владивосток — Терней станут ежедневными; количество рейсов Владивосток — Дальнереченск и Терней — Светлая — увеличится до 4 раз в неделю.
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