В Свободном порту Владивосток нашли большой пустырь

В Хасанском районе коммерческая компания не исполнила предписание Россельхознадзора об устранении зарастания сорной растительностью крупного участка сельхозназначения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Так, в ходе проверки исполнения предписания об устранении зарастания многолетней сорной растительностью и кустарником сельхозучастка, расположенного в окрестностях поселка Зарубино Хасанского района, на который распространяется экономический режим Свободного порта Владивосток, инспекторами теруправления Россельхознадзора выявлено, что каких-либо мер по приведению заросших земель в пригодное для их эксплуатации состояние землепользователем предпринято не было. Владельцем заброшенных земель является одна из фирм, зарегистрированная в Хасанском районе. Срок исполнения предписания истек еще в начале ноября 2016 г.

Крупный участок земель сельскохозяйственного назначения площадью 57 гектаров, на котором должна была выращиваться сельскохозяйственная продукция, продолжает находиться в заброшенном состоянии. Инспекторы Россельхознадзора не обнаружили ни признаков обработки почвы, ни сенокошения. Площадь участка покрыта сухостоем и древесно-кустарниковой растительностью, высота которой, местами превышает человеческий рост.

На составление протокола об административном правонарушении представитель общества с ограниченной ответственностью не явился, несмотря на то, что директор общества получил уведомление лично.

По факту игнорирования хасанской компанией предписания по устранению нарушений норм землепользования, последней грозит административный штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей, выносить который должен уже мировой суд.

В последнее время это уже второй случай обнаружения простаивания без дела крупного участка сельскохозяйственного назначения на территории Хасанского района. В предыдущий раз было обнаружено простаивание (зарастание) 1,4 тысячи гектаров.