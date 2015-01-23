Во Владивостоке суровая комиссия нашла адекватные магазины

Очередной рейд по предприятиям розничной торговли с целью мониторинга уровня цен на социально значимые продукты питания прошел накануне во Владивостоке. Его провел вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В ходе рейда заместитель главы региона отметил, что в торговых точках нет ажиотажного спроса, прилавки магазинов заполнены как социально значимыми продуктами по приемлемым ценам, так и товарами дорогого ценового сегмента.

«На прилавках представлен широкий ассортимент продуктов, что дает приморцам возможность выбора, в том числе по доступным ценам, а это важно для незащищенных слоев населения. Так, в одном и том же магазине может быть представлена гречка по цене свыше 100 рублей за килограмм, но рядом с дорогой крупой есть товар и в два раза дешевле», - подчеркнул Сергей Сидоренко.

Регулярные рейды позволяют специалистам обладать достоверной и полной информацией о ценовой ситуации в регионе. В состав комиссии входят представители департамента лицензирования и торговли, управления федеральной антимонопольной службы и департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья и Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Предприятиям торговли рекомендации по мерам продовольственной безопасности и импортозамещению были даны краевой комиссией еще в конце 2014 года. В частности, специалисты рекомендовали применять минимальную торговую надбавку на социально значимые товары повседневного спроса.

Отмечено, что в торговых сетях региона стоимость многих социально значимых товаров остается приемлемой, а для покупателей регулярно проводятся акции и действуют скидки.

Например, в гипермаркете «Три кота» на улице Героев – Тихоокеанцев специалисты отметили минимальную торговую надбавку на молочную продукцию, сахар и крупы. Так, килограмм гречневой крупы в магазине стоит 52 рубля, сахара – 70 рублей, пшеничной крупы – 22 рубля, вареной колбасы - 198 рублей, а литр кефира – 69 рублей.

В торговой сети постоянно действуют скидки на товар по дисконтной карте, проводятся промо-акции, что позволяет потребителям купить товар дешевле.

Комиссия также провела мониторинг цен в супермаркете «Фреш 25» на улице Олега Кошевого. Здесь на выбор покупателям также представлены социально значимые товары в широком ассортименте и с минимальной торговой надбавкой. При входе в торговый зал покупателям представлены акционные товары, что помогает им сделать свой выбор.

Комиссия отметила широкий выбор товаров местного производства и их приемлемую стоимость. Например, яйцо Уссурийской птицефабрики здесь продается по 65 рублей за десяток, сахар – по 64 рубля, рис – по 50 рублей за килограмм, хлеб - 18 рублей.

Директор департамента лицензирования и торговли Елена Коваль отметила, что торговые сети «Три кота» и «Фреш-25» в числе предприятий, которые подписали кодекс добросовестных практик, согласно которому обозначают продукты приморских производителей зелеными ценниками.

«Это помогает привлечь внимание покупателей к местным товарам», - сообщила директор департамента Елена Коваль.

По мнению Сергея Сидоренко, выбирая такие товары, приморцы поддерживают экономику края и способствуют сохранению и созданию рабочих мест.

Чаще всего, местные продукты отличаются высоким качеством и приемлемой по сравнению с продуктами, завезенными из других регионов, ценой.

Так, десяток яиц первой категории Уссурийской птицефабрики в настоящее время во всех торговых сетях стоит дешевле на 7-17 рублей, чем завозной из других регионов страны.

Еще одна торговая точка, которую посетила комиссия, – супермаркет «Михайловский». Здесь специалисты отметили относительно невысокую торговую наценку на социально значимые продукты питания – от 10 процентов. Товары в магазине распределены по категориям, и на продукты питания, пользующиеся максимальным спросом, установлена минимальная торговая наценка. После 20:00 для всех покупателей действует скидка на продукцию собственного производства – 20 процентов.

По окончании проверки магазина директор департамента лицензирования и торговли Елена Коваль предложила руководству супермаркетов «Михайловский» присоединиться к кодексу добросовестных практик.

Напомним, в ходе рейдов специалисты проверяют сообщения приморцев об изменении цен в предприятиях торговли, которые поступили по телефону «горячей линии».

В случае обнаружения фактов завышения стоимости их рассматривает краевая комиссия по мониторингу цен на продукты питания, а материалы оперативно направляют в краевое Управление Федеральной антимонопольной службы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.