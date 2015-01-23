Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке суровая комиссия нашла адекватные магазины
Очередной рейд по предприятиям розничной торговли с целью мониторинга уровня цен на социально значимые продукты питания прошел накануне во Владивостоке. Его провел вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
В ходе рейда заместитель главы региона отметил, что в торговых точках нет ажиотажного спроса, прилавки магазинов заполнены как социально значимыми продуктами по приемлемым ценам, так и товарами дорогого ценового сегмента.
«На прилавках представлен широкий ассортимент продуктов, что дает приморцам возможность выбора, в том числе по доступным ценам, а это важно для незащищенных слоев населения. Так, в одном и том же магазине может быть представлена гречка по цене свыше 100 рублей за килограмм, но рядом с дорогой крупой есть товар и в два раза дешевле», - подчеркнул Сергей Сидоренко.
Регулярные рейды позволяют специалистам обладать достоверной и полной информацией о ценовой ситуации в регионе. В состав комиссии входят представители департамента лицензирования и торговли, управления федеральной антимонопольной службы и департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья и Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Предприятиям торговли рекомендации по мерам продовольственной безопасности и импортозамещению были даны краевой комиссией еще в конце 2014 года. В частности, специалисты рекомендовали применять минимальную торговую надбавку на социально значимые товары повседневного спроса.
Отмечено, что в торговых сетях региона стоимость многих социально значимых товаров остается приемлемой, а для покупателей регулярно проводятся акции и действуют скидки.
Например, в гипермаркете «Три кота» на улице Героев – Тихоокеанцев специалисты отметили минимальную торговую надбавку на молочную продукцию, сахар и крупы. Так, килограмм гречневой крупы в магазине стоит 52 рубля, сахара – 70 рублей, пшеничной крупы – 22 рубля, вареной колбасы - 198 рублей, а литр кефира – 69 рублей.
В торговой сети постоянно действуют скидки на товар по дисконтной карте, проводятся промо-акции, что позволяет потребителям купить товар дешевле.
Комиссия также провела мониторинг цен в супермаркете «Фреш 25» на улице Олега Кошевого. Здесь на выбор покупателям также представлены социально значимые товары в широком ассортименте и с минимальной торговой надбавкой. При входе в торговый зал покупателям представлены акционные товары, что помогает им сделать свой выбор.
Комиссия отметила широкий выбор товаров местного производства и их приемлемую стоимость. Например, яйцо Уссурийской птицефабрики здесь продается по 65 рублей за десяток, сахар – по 64 рубля, рис – по 50 рублей за килограмм, хлеб - 18 рублей.
Директор департамента лицензирования и торговли Елена Коваль отметила, что торговые сети «Три кота» и «Фреш-25» в числе предприятий, которые подписали кодекс добросовестных практик, согласно которому обозначают продукты приморских производителей зелеными ценниками.
«Это помогает привлечь внимание покупателей к местным товарам», - сообщила директор департамента Елена Коваль.
По мнению Сергея Сидоренко, выбирая такие товары, приморцы поддерживают экономику края и способствуют сохранению и созданию рабочих мест.
Чаще всего, местные продукты отличаются высоким качеством и приемлемой по сравнению с продуктами, завезенными из других регионов, ценой.
Так, десяток яиц первой категории Уссурийской птицефабрики в настоящее время во всех торговых сетях стоит дешевле на 7-17 рублей, чем завозной из других регионов страны.
Еще одна торговая точка, которую посетила комиссия, – супермаркет «Михайловский». Здесь специалисты отметили относительно невысокую торговую наценку на социально значимые продукты питания – от 10 процентов. Товары в магазине распределены по категориям, и на продукты питания, пользующиеся максимальным спросом, установлена минимальная торговая наценка. После 20:00 для всех покупателей действует скидка на продукцию собственного производства – 20 процентов.
По окончании проверки магазина директор департамента лицензирования и торговли Елена Коваль предложила руководству супермаркетов «Михайловский» присоединиться к кодексу добросовестных практик.
Напомним, в ходе рейдов специалисты проверяют сообщения приморцев об изменении цен в предприятиях торговли, которые поступили по телефону «горячей линии».
В случае обнаружения фактов завышения стоимости их рассматривает краевая комиссия по мониторингу цен на продукты питания, а материалы оперативно направляют в краевое Управление Федеральной антимонопольной службы.
Новости тематики
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье
- Шелковый путь "Россия - Китай - ЕС" уже работает
- Цены на бензин поднимутся
- Власти готовятся устроить на торговцев цветами предпраздничную облаву
- Дешевое завозное молоко, которое продается в Приморье, оказалось не совсем молоком
- "Черная пятница": скидка без видимой выгоды
- Для экономных жителей Приморья временно завели оранжевые ценники
- Новогодние ставки топливных акцизов серьезно ударят по кошелькам приморцев
- Дальневосточная таможня продвигает свободный таможенный режим
Новости раздела
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- В ресторанах Владивостока будут подавать таёжную кухню по магической цене
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Торговая сеть из Приморья выходит на Сахалин
- Приморье будет развивать сельское хозяйство в приказном порядке
- Рост платы граждан за коммунальные услуги в Приморье будет на уровне инфляции
- Русская Рыбопромышленная Компания получила квоты под новый завод
- Дешевый бензин в Приморье все-таки есть
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Морское такси не снимается с якоря
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!