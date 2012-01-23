Поставки гречки из Китая в Приморье выросли в 20 раз

Объем поставок гречневой крупы в Приморье из-за рубежа резко увеличился по итогам 2011 года. На конец декабря 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос более чем в 20 раз.

Все поставленные партии соответствуют российским стандартам качества и безопасности, в том числе и по радиологическим показателям, сообщил РИА PrimaMedia помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Виталий САЛЕНКО.

По информации Приморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Россельхознадзора, в Приморье по итогам 2011 года зафиксирован резкий скачок поставок гречневой крупы из Китая. Поставки осуществляются через порт Владивосток и сухопутные пункты пропуска на государственной границе Гродеково и Турий Рог.

«Золотой Рог».