В Приморье почти каждый день фиксируются подставные ДТП

В Приморском крае уходящий год "отличился" резким скачком страхового мошенничества

Для страхового рынка последних лет каждый год особенный. Отрасль активно развивается, совершенствуются законы, корректируется порядок оказания услуги, появляются новые продукты, адаптированные под меняющиеся потребности и возможности клиентов страховых компаний. Не всегда эти перемены проходят безболезненно для рынка, и в последние годы оценки экспертов в отношении ближайших перспектив были довольно сдержанными.

К тому же рынок покинули многие страховщики, оставив остальным компаниям свои ниши, доли и, соответственно, новые возможности для расширения и развития. Каким был уходящий год для страховой отрасли, совсем скоро расскажут официальные итоги с их строго выверенными показателями и обоснованными оценками. Но пока их нет, страховщики, работающие на дальневосточном рынке, поделились своими неформальными итогами, мнением, основанным на наблюдениях, индивидуальном восприятии событий года. Каким был этот год для страховщиков? Что он оставит в истории отрасли?

Евгений НОВИКОВ, руководитель группы по добровольным видам страхования ПАО СГ Хоска:





- 2017 год для страховой отрасли Дальнего Востока и всей России выдался неоднозначным. В ситуации кризиса, эпицентром которого стало розничное ОСАГО, стратегии компаний фокусируются в разрезе каналов - на корпоративном и партнерском в разрезе продуктов, - на добровольном медицинском страховании, страховании имущества и ответственности.

Конкуренция за клиента, партнера усиливается. Для клиентов есть неоспоримый плюс - тарифы становятся ниже, страховые услуги доступнее. Для партнеров сейчас уникальное время, когда мяч на их стороне, а значит возможно получение более высокого агентского вознаграждения.

Усиливается «конкуренция за рабочее место» в самих компаниях. Непростой период оптимизации затрат, в том числе на фонд оплаты труда, еще не пройден. Многотысячные агентские сети по продаже ОСАГО с развитием ЕОСАГО, системы Е-Гарант и уже рисующегося образа государственного страховщика на рынке ОСАГО становятся, к сожалению, не так необходимы для компаний.

Экстремальная ситуация в розничном страховании, однако, не останавливает инновации. 2017 г. с полной уверенностью можно назвать годом телемедицины. В нашей компании в сегменте ДМС линейка телемедицинских продуктов по своим сборам уже обошла некоторые емкие по премии продукты ДМС. Удаленность Дальнего Востока от медицинских центров Москвы и Санкт-Петербурга делает данные продукты востребованными как у населения, так и у предприятий.

Мы активно развиваем продажу сервисных продуктов: КАСКО дополняется консьерж-сервисами (эвакуация и т.п.), страхование здоровья и имущества физических лиц - дистанционными правовыми консультациями.

Реализация масштабных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке создает новые возможности в корпоративном страховании. Поток грузов, рабочей силы, в том числе иностранной, обновление производственных мощностей действующих предприятий, создание новых производственных кластеров, развитие транспортной инфраструктуры, энергетики и сырьевого сектора значительно расширяет спрос на соответствующие страховые продукты.

В кризис страхователя интересует в первую очередь финансовая устойчивость страховщика, от которой зависит оперативность выплаты страхового возмещения. В нашей компании, к примеру, есть принцип «выплата - вторая продажа». Крайне важно за духом соперничества, присущим страховому сообществу, не забыть, что главное в нашем деле - это репутация.

Корней БИЖДОВ, президент Национального союза агростраховщиков:





- Этот год для рынка агрострахования был непростым: включение расходов на страхование в «единую» субсидию и неготовность, практически в течение всего года, нормативной базы привели к его резкому сокращению, особенно в растениеводстве.

Агрострахование в любой стране - не самый прибыльный бизнес, поэтому основным драйвером развития этого направления является государственная поддержка - это общемировой тренд. В нашей стране пока из 236 страховых компаний только 23 хотят заниматься агрострахованием. Вместе с тем это перспективный сегмент, так как сегодня Россия активно развивает агропромышленный комплекс, страна перестала зависеть от поставок основных видов продовольствия. Более того, она постепенно превращается в экспортера сельскохозяйственной продукции, а потому представляет интерес для инвесторов. Но ведь инвестиции должны быть надежно защищены, в том числе, и с помощью страхования. Поэтому нам надо развивать свою систему страхования, опираясь на мировой опыт и, в первую очередь, на потребности нашего АПК в защите от рисков.

Сама идея агрострахования с господдержкой во всем мире и в России нацелена на то, чтобы стимулировать аграриев самим защищать свои риски для того, чтобы не разориться, и сохранить многомиллиардные инвестиции в АПК на случай природных катастроф и агроклиматических колебаний. Проблему с единой субсидией НСА рассматривает как тактическую задачу, и мы должны ее решить вместе с органами власти. Но есть и стратегическая задача: это две ветви - аграрии и страховщики, которые должны идти навстречу друг другу. Страховщики должны предлагать больше страховых программ для конкретных хозяйств в конкретном регионе. Для этого надо вносить изменения в закон, которые практически уже согласованы, и, надеюсь, в весеннюю сессию 2018 года будут приняты. Аграриев нужно стимулировать идти в агрострахование, показывать преимущества. Менять систему, постепенно и поэтапно изменяя нормативную базу, чтобы увеличивать как спрос аграриев, так и предложение страховщиков. Этот путь уже пройден странами с развитым агропроизводством. По сути, этот путь предстоит пройти и России.

Татьяна МЕЖУЕВА, директор Дальневосточного регионального центра СПАО «Ингосстрах»:





Хотелось бы в первую очередь отметить, что 2017 год стал для «Ингосстраха» юбилейным и проходил под девизом стратегического обновления. Новая стратегия развития получила название «Ингосстрах 7.0 - Страхование в седьмом поколении». В своем развитии мы делаем ставку на объединение самых современных технологий и нашего многолетнего опыта на рынке страхования. На сегодняшний день «Ингосстрах» находится в авангарде цифровой модернизации - технологии внедряются в ядро страховой системы, что позволяет нам улучшать скоринговые программы оценки, сокращать время рассмотрения страховых случаев, осуществлять коммуникацию и обмен информацией между офисами в режиме онлайн, а также анализировать большие массивы данных для четкой оценки рисков.

Рынок страхования как в целом по России, так и в Дальневосточном регионе, находится в переходном состоянии - продолжается процесс консолидации и очистки страхового рынка, происходят структурные изменения как в розничном, так и в корпоративном страховании.

В розничном бизнесе, безусловно, наибольшую тревогу вызывает сегмент ОСАГО. Дальневосточный регион входит в число наиболее убыточных в России, ситуацию усугубляют недобросовестные автоюристы, наносящие компаниям многомиллионный ущерб. При этом введение натуральной формы возмещения не оказало значительного влияния на развитие ОСАГО в регионе. Во многом это объясняется сложностью применения новых правил по ремонту автомобилей новыми запчастями, так как средний возраст автомобиля в регионе составляет 15-20 лет.

Несмотря на сложную ситуацию в регионе, связанную с природными катаклизмами, востребованность страхования имущества физических лиц все еще остается на низком уровне. Мы стремимся исправлять данную ситуацию, предлагая удобные «коробочные» решения по приемлемым ценам и проводя разъяснительную работу с населением. Мы надеемся, что с повышением уровня страховой культуры продукты добровольного страхования (и не только имущества) будут пользоваться большим спросом.

За прошедший год мы укрепили позиции в морском страховании, а также заключили ряд крупных договоров страхования имущества (например - с Магаданским морским портом). В целом, как и на федеральном уровне, положение корпоративного страхования в регионе зависит от макроэкономических показателей. Мы рассчитываем на развитие бизнес-климата и улучшение экономической ситуации в регионе, в том числе за счет развития ТОРов (территория опережающего развития), что окажет положительное влияние на развитие нашего корпоративного бизнеса.

Сергей БУНАКОВ, директор филиала АО Региональная страховая компания «Стерх» в г. Владивостоке:





- АО РСК «Стерх» вышло на рынок Приморья только в 2016 году. Уходящий год для нас явился временем становления и укрепления компании на территории Владивостока, Находки и других населенных пунктов Приморского края. Бренд «Стерха» стал узнаваем не только приморскими автомобилистами, но и корпоративными клиентами, банковскими заемщиками, спортсменами, владельцами коттеджей и дач.

В текущем году мы открыли представительства в Находке и Петропавловске-Камчатском. Поэтому на новый 2018 год планы у нас не менее амбициозные, чем в уходящем году. Продолжим наращивать страховой портфель, осваивать новые ниши страхового рынка, предлагать нашим клиентам современные рыночные продукты.

Что касается рынка страхования в целом, и Приморского края в частности, то уходящий год «отличился» резким скачком страхового мошенничества. Практически каждый день фиксируются подставные ДТП. А отличия в том, что раньше любители легкой наживы просто ставили на дороге битые машины и вызывали ДПС, то теперь они реально бьют автомобили в целях получения максимальных страховых выплат. Ладно бы бились между собой, так они часто специально въезжают в зазевавшихся водителей. Поэтому призываю автомобилистов быть бдительными на дорогах, поменьше скользких дорог и «писем счастья».

Елена АБАШЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.