В Приморье жилье ветшает быстрее, чем расселяется

Потребность для переселения из аварийного жилья в Приморском крае за последнее пятилетие выросла примерно на 1 тыс. 150 человек

Жилой фонд стремительно стареет, и значительная часть приморцев в XXI веке вынуждена ютиться в домах, де-факто имеющих статус аварийных. В коллизиях, почему большая часть непригодного для проживания жилья таковым де-юре не является, разбиралась Деловая газета «Золотой Рог».

В настоящее время Приморье завершает реализацию подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае», осуществляемой в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы». С начала 2019 года, взамен прежней региональной подпрограммы, должна выйти на старт новая. Минстрой РФ запускает очередной федеральный проект по расселению граждан из аварийного жилья, входящий в состав нацпроекта «Жилье и городская среда». Он будет осуществляться вплоть до 2024 года.

В целом по стране на переселение из аварийного жилья за шесть лет предполагается направить 507 млрд рублей, в том числе 432 млрд – из федерального бюджета, 68 млрд – из средств регионов и 7 млрд – из внебюджетных источников. Приморью из федерального бюджета обещано более 7 млрд рублей.

























Стареть нельзя

К 2004 году в Приморье суммарная площадь ветхого и аварийного жилья составляла 1 млн 091,06 тыс. кв. метров, и в нем проживали свыше 64,5 тыс. человек. При этом 829,4 тыс. кв. метров такого жилья относилось к муниципальному, что составляло около 3,5% от всего жилищного фонда края. То есть, в целом, ветхий и аварийный фонд тогда был около 4% от имевшегося. При этом распределялось такое жилье по муниципалитетам крайне неравномерно – от 0,2% до 13% и выше. Однако уже в 2010 году общий ветхо-аварийный фонд края был признан в размере 2,2% от всего используемого жилого фонда, то есть почему-то сильно уменьшился.

Государство после определенной борьбы с общей проблемой решило нанести удар по самому проблемному сегменту – аварийному, а ветхое жилье из программ переселения было вычеркнуто. Естественно, на замену аварийного жилья средств требовалось значительно меньше, чем на аварийное и ветхое в целом. В итоге, ветхое жилье стало хорошим «инкубатором» для аварийного.

Осуществляемая по сей день подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае», по данным ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ, к 1 ноября показала следующие результаты. В список, составленный до 1 января 2012 года, было включено 555 аварийных домов общей площадью 137,47 тыс. кв. метров, в которых проживали 7,7 тыс. человек. С 2008-го по 2013-й год было расселено 36,18 тыс. кв. метров, с 2014-го по 2017-й – 130,91 тыс., в 2018 году (на основании отчетов) – 2,53 тыс. Таким образом, осталось расселить, чтобы завершить программу, лишь 3,67 тыс. кв. метров.

Пока шла борьба с аварийным жильем, определенным таковым к 2012 году, по данным того же источника, в крае к 1 октября 2018 года «созрело» 593 новых аварийных многоквартирных дома общей площадью 145,8 тыс. кв. метров, в которых проживает около 8,85 тыс. человек. Поскольку это жилье в программу не попало, то с ним практически ничего не делали, за исключением уборки каких-то рухнувших объектов.

То есть, потребность для переселения из аварийного жилья в крае за последнее пятилетие выросла примерно на 1 тыс. 150 человек, и это свидетельствует, что проблема за период действия завершающейся программы не уменьшилась. Пропавший из внимания власти ветхий фонд, как гидра, продолжал успешно репродуцировать аварийное жилье, ждущее очередного расселения.

Надо отметить, что подобная ситуация характерна и для ряда других регионов России, что признал глава Минстроя РФ Владимир ЯКУШЕВ во время парламентских слушаний в Совете Федерации по проблеме переселения граждан из аварийного жилья. В этой связи ведомство предполагает «уменьшить объем жилого фонда, ежегодно признаваемого аварийным». Министр полагает, что «когда у нас дом переходит в категорию ветхого, мы считаем, что здесь должна быть отдельная программа по работе с этими домами. Мы можем продлить жизненный цикл и проводить капитальный ремонт именно там, где у дома «болит».

По его словам, в настоящее время к аварийным домам формально относят деревянные со степенью износа свыше 60% и каменные – свыше 70%, но это не значит, что этот дом уже совершенно непригоден для жизни. При хорошем капитальном ремонте дом может еще послужить, при этом Минстроем усматривается бюджетная экономия.

К подрядчикам станут строже

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей СТЕПАШИН на совещании 7 ноября в Фокино, посвященном решению приморской проблемы переселения из аварийного жилья, отметил, что край не смог успешно завершить предыдущую программу, по которой люди должны были получить все жилье еще до конца прошлого года, хотя невыполнение программы относительно небольшое. Задержка, по его мнению, произошла по причинам неправильного планирования и ошибочного выбора подрядчиков, и в связи с вопросами к качеству проектов.

Руководивший совещанием врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО отметил, что муниципалитетам нужно лучше организовывать работу в рамках реализации программы, контролировать ее выполнение и спрашивать с подрядчиков, чтобы не было срывов, подобных тому, как в прошлом году в Посьете и Хасане, из-за чего выполнение программы по краю вышло только на 97%.

Чтобы войти в новую программу, надо отчитаться о завершении прежней. Глава региона потребовал от департамента градостроительства обязательно завершить строительство несданных объектов предстоящей весной. По его словам, в новую программу должны попасть все аварийные дома, которые уже признаны таковыми.

Предполагается, что даже исходя из обещанных федеральных средств, цена кв. метра нового жилья взамен аварийного должна составить более 50 тыс. рублей, при том, что строительство будет вестись при определенном софинансировании программы регионом.

По мнению адвоката Дениса ВЛАСОВА из КА «Власов, Штыков и партнеры», выдержать заявленную стоимость квадратного метра нового жилья без потери в качестве возможно при условии участия краевых властей в отношениях между застройщиками и ресурсоснабжающими организациями при выполнении технических условий подключения домов к тепловым, водоснабжающим и электрическим сетям, иначе имеется риск повторения ситуации с «жильем для молодой семьи» в микрорайоне Снеговая Падь.

При этом населению были обещаны повышение контроля над капремонтом жилья и за расходованием средств на эти цели Фондом капремонта МКД Приморского края.

Ветхость не порок

Сейчас новый проект по расселению аварийного жилья еще дорабатывается, и, как стало известно, в нем Минстрой РФ собирается возродить понятие ветхого жилья, определить его критерии, и что с ним предпринимать, чтобы удерживать этот сегмент жилищного фонда в работоспособном состоянии. Регионы и муниципалитеты предполагается обязать вести реестр и ветхого жилья. О нюансах финансирования его «реанимации» разъяснений пока нет.

Сама по себе ветхость дома сегодня вызывает разные оценки специалистов. Некоторые из них считают, что уже все хрущевки можно относить к ветхому фонду. Другие полагают, что хрущевки, если дать им хороший капитальный ремонт, могут служить еще столько же, сколько прослужили.

Само продление эксплуатации ветхого жилья спорно, поскольку иногда старое здание целесообразней снести, чем ремонтировать – ремонт себя уже не оправдает. Как пояснили в администрации Владивостока, именно такой критерий сегодня в первую очередь применяется при переводе жилого объекта в разряд аварийного в городе.

Считается, что во Владивостоке аварийного жилья относительно немного. Первый на очереди в новую программу – предназначенный к расселению барак на ул. Володарского, 25. Его жители смогут получит квартиры в доме на 26 квартир на ул. Глинки, 26, который планируется начать строить в следующем году.

Впрочем, известно, что Минстрой предполагает уточнить и критерии аварийного жилья, разграничивая его с ветхим. Поэтому вполне вероятно, что дом, признанный сегодня аварийным, может перекочевать в разряд ветхих и подлежащих капремонту. То есть, признанная на местном уровне аварийность здания может не пройти переэкзаменовки.

В списке руин не значатся

К сожалению, есть проблема и с тем жильем, которое явно аварийное, и которое уже расселено, но долгое время с признанными руинами ничего не происходит. Это заметно и по центру Владивостока.

Например, 3-этажный каменный дом на ул. Луцкого, 8, напротив Краевого центра занятости, был расселен еще накануне строительства Золотого моста. Крепкое еще здание, которое могло бы еще служить не один год, если не как жилье, то как офисное, сегодня приходит в полную негодность. По соседству с ним на ул. Вс. Сибирцева – двухэтажное здание с еще крепким дореволюционным кирпичным цокольным этажом и полусгоревшим деревянным вторым этажом.

Адвокат Денис Власов отметил, что снос объектов культурного наследия запрещен, возможно поэтому здания расселили еще перед саммитом АТЭС, но не снесли. Восстановление или реконструкция этих объектов требует значительных денежных средств на новый проект, согласования и строительные работы. Вероятно, у обанкротившейся ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», возможности привести объекты в надлежащий вид уже не будет, и остается ждать решения от новых собственников.

Надо отметить, что оба эти здания являются частью наиболее полно сохранившегося исторического квартала Владивостока, к которому проявляют особый интерес туристы, и специалисты по историко-культурному наследию считают, что такие объекты обязательно должны сохраняться и восстанавливаться.

Стоит отметить, что в историческом центре, на той же Орлиной сопке, можно найти еще немало жилых объектов, пребывающих в глубокой ветхости и аварийности. Некоторые из них не представляют особой ценности, другие, наоборот, в какой-то степени создают особую атмосферу отдельного участка городской территории. И надо признать, что даже барак при хорошем к нему отношении и поддержании может долго служить людям, которые в нем живут, и сохранять этим какую-то страничку развития Владивостока.

На фото: Даже в центре Владивостока сегодня немало жилых зданий, которые ждут либо капитального ремонта, либо сноса.

Фото Евгении ПРИЙМАК.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.