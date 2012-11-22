"Дальпрессу" - лидеру полиграфии на Дальнем Востоке исполняется 25 лет

Издательско-полиграфический комплекс «Дальпресс» одновременно является и гордостью Владивостока, и безусловным лидером на рынке печатной продукции Дальнего Востока и Сибири. Предприятие стабильно входит в число крупнейших полиграфических предприятий России и является одним из самых модернизированных в отрасли. География его заказчиков давно перешагнула рамки края и охватывает весь Дальневосточный федеральный округ.

История предприятия началась еще в начале 80-х годов, и первоначально полиграфический гигант был ориентирован исключительно на газетное производство - печать краевых и центральных газет. Сегодня комплекс входит в пятерку лучших среди государственных предприятий России. В «Дальпрессе» первыми в Приморье освоили офсетную печать газет на самом современном (для того времени) оборудовании. Затем изменилась технология подготовки газет к печати - ушел в прошлое набор текста на линотипах, и газеты стали верстаться на компьютере.

За последние годы изменился и рынок газетной продукции. Изменились взгляды, интересы и предпочтения людей. Появилось множество газет различной тематики. Сегодня на предприятии печатаются и центральные газеты («Российская газета», «Аргументы и факты», «Московский Комсомолец»), и краевые: «Золотой Рог», «Конкурент», «Дальневосточные Ведомости» и другие, информационные и рекламные, черно-белые и многокрасочные. С 1994 г. ИПК «Дальпресс» выпускает собственный рекламно-информационный еженедельник с одноименным названием. Это издание выходит сегодня самым большим тиражом и объемом и является самым популярным среди рекламодателей.

Крупным типографиям европейской части России гораздо легче развиваться - эти предприятия специализируются и оттачивают свое мастерство на одном из направлений - будь то выпуск книг, печать газет или производство упаковки. На местном рынке, чтобы выжить, надо уметь делать все. На Дальнем Востоке не так много крупных производителей, которые обеспечили бы бесперебойную работу полиграфического предприятия, занятого только выпуском этикетки или упаковки. Нет и крупных издательств, как в прежние времена, с многотысячными тиражами книг.

Поэтому «Дальпрессу» пришлось со временем осваивать различные направления, и сегодня его по праву можно назвать универсальным полиграфическим и издательским комплексом. Основная его стратегия - дифференциация - полнейшее разнообразие полиграфических услуг.

ИПК «Дальпресс» выпускает весь спектр полиграфической продукции и выполняет полный цикл - от допечатной подготовки до послепечатных процессов. Многокрасочная ролевая офсетная печать газетной продукции и листовая офсетная печать книжной, рекламной и календарной продукции со всевозможными видами отделки, высококачественный переплет книжной продукции по международным стандартам, высечка и склейка при изготовлении картонной упаковки, различные виды этикеточной продукции: листовая этикетка, которая печатается традиционным для «Дальпресса» офсетным способом печати, и рулонная этикетка, изготовляемая на участке флексографии, - вот далеко не полный перечень технологических возможностей, которыми оснащено предприятие.

Все, о чем говорилось выше, предполагает, помимо внедрения новых технологий и оборудования, высокий профессионализм работников предприятия. Сложившийся коллектив - это, пожалуй, одно из самых больших достижений «Дальпресса». Сегодня опыт и знания работников «Дальпресса» высоко ценятся в отрасли.

Сформировавшийся стиль работы, накопленные технические и технологические знания делают этот коллектив одним из самых профессиональных на полиграфическом рынке Дальнего Востока. А это один из факторов, благодаря которым продукция «Дальпресса» отличается хорошим качеством.

Одно из последних достижений «Дальпресса» - включение в Федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета», куда входят лучшие российские организации, способствующие социально-экономическому развитию своих регионов, повышению эффективности отрасли, росту бюджетной и социальной эффективности. Модернизация производства и профессиональная подготовка персонала на предприятии всегда были приоритетными задачами для «Дальпресса». А стратегия развития издательско-полиграфического комплекса полностью отвечает амбициозным планам приморской столицы и совпадает с инновационной политикой всего региона.

Евгений СИДОРОВ.