Приморскому краю могут выделить деньги на поиски нефти

Планы по федеральному финансированию объектов в Приморском крае на будущий год оцениваются как хорошие. Ожидается продолжение федерального финансирования поисковых работ на двух вольфрамовых объектах - рудопроявлении «Кордонное» Скрытого рудного узла с целью оценки масштабов и промышленной значимости выявленных запасов, а также на рудопроявлении «Рубежное» с целью расширения минерально-сырьевой базы «Лермонтовского ГОКа». Федеральные средства получит и участок рудного золота «Колумбинский», где, по прогнозным оценкам категории Р2, не исключено наличие 70 т золота.

Но самое знаменательное - это то, что Приморье может получить федеральные деньги на поиски нефти. Предварительная сумма оценивается в 120 млн рублей. По оценкам экспертов, финансирование этих работ подстегнула прокладка по территории Приморского края нефтепровода.

Завершим с перевыполнением

Завершающийся в Приморском крае геологический сезон-2011 можно считать успешным, считает руководитель управления по недрам по Приморскому краю (Приморнедра) Михаил ПОПОВ. Приморский край получил из федерального бюджета на исследования твердых полезных ископаемых больше денег, чем в прошлом году, и одновременно увеличил доход от лицензирования.

По итогам трех кварталов этого года общий объем финансирования геологоразведочных работ (ГРР) за счет средств федерального бюджета составил 70,184 млн рублей. Федеральные деньги пошли на два вольфрамовых и одно золотое месторождение. В частности, за счет федерального финансирования начаты работы по расширению перспектив месторождения рудного золота «Глухое». Уже в ближайший месяц месторождение может попасть на аукцион, цель проведения которого - привлечь на его доразведку внебюджетные деньги.

Вырос в этом году и объем финансирования ГРР за счет собственных средств предприятий, по итогам года он может составить 559,8 млн рублей, что почти в 3,4 раза превысит объем финансирования за 2010 год. Средства предприятий использовались на исследование 15 объектов, в числе которых каменный уголь - один объект; цветные металлы - 7 (свинец и цинк - 5, вольфрам - 2); благородные металлы - 7 объектов (золото - 6, серебро - 1).

По данным Приморнедр, основной объем ГРР на территории Приморского края выполнялся крупными горнодобывающими предприятиями, производящими добычу угля, свинца, цинка, серебра и вольфрама. Геологоразведочные работы в 2011 году за счет собственных средств проводили: ОАО ГМК «Дальполиметалл» на полиметаллических месторождениях Дальнегорской группы, ОАО «Приморский ГОК» на месторождениях вольфрама «Восток-2» и «Скрытое», ООО «Малиновская ЗРК», ООО «Дальневосточная ГРК» и ООО «Восточный берег» на золоторудных месторождениях «Малиновское», «Первомайское» и «Криничное», ООО «Дальневосточное золото» на участке «Пасечный» и ЗАО ПГРК «Восток» на Таежном месторождении серебряных руд.

Результаты геологоразведочных работ были отмечены на недавнем совещании в Роснедрах. Положительную оценку получили работы «Приморского ГОКа» на месторождении «Скрытое» и участке «Кордонное», где ГРР проводились за счет федеральных средств. В обоих случаях получен прирост запасов и ресурсов вольфрама.

- Последние 5 лет мы проводили работы на вольфрам за счет федерального бюджета и получили хорошие результаты на объектах «Кордонный» и «Рубежный», - комментирует эти итоги Михаил Попов. - По вольфраму в России такие результаты получены только в Приморье. За счет доразведки месторождения «Скрытое» «Приморский ГОК» получил хороший прирост запасов, обеспечил себя рудой лет на 40 и сможет снабжать вольфрамом всю Россию. Кстати, «Приморский ГОК» выполнил геологоразведку в короткие сроки и после подсчета запасов начнет проектировать новое предприятие. Как планируется, оно должно заработать к моменту выбывания запасов на действующем месторождении «Восток-2».

Из негативных результатов уходящего года отмечено невыполнение лицензионных условий на полиметаллическом месторождении «Фасольном», принадлежащем ООО «Золотой камень». Кстати, предприятие создано с участием китайского капитала. Планируемый объем финансирования ГРР на 2011 год - 80 млн рублей - этим предприятием не выполнен. Затраты компании за 9 месяцев составили всего 4 млн рублей. Фактически она существует номинально и так и не приступила к выполнению лицензионных условий, что дает основание для постановки вопроса о досрочном изъятии лицензии, хотя «Фасольное» считается одним из перспективных месторождений, так как расположено недалеко от инфраструктурных объектов в Ольгинском районе. Рядом находятся «Быковское» и «Щербаковское» месторождения, что в перспективе, по оценкам специалистов, позволит развернуть здесь предприятие, сопоставимое по масштабам с «Приморским ГОКом». Кроме того, «Фасольное» практически готово к освоению, так как еще в советское время усилиями ПГРК «Восток» неподалеку были построены корпуса будущей фабрики.

- Для стимулирования работы тех компаний, что набирают лицензионный портфель, а потом физически ничего не делают, в Роснедра принято решение одинаково оценивать все пункты лицензионного соглашения, все считать решающими, - комментирует ситуацию с «Фасольным» Михаил Попов. - Невыполнение любого из них является основанием для отзыва лицензии.

Лицензий могло быть и больше

Оценивая предварительные итоги лицензирования в 2011 году, руководитель Приморнедр отметил, что общие доходы федерального бюджета от выдачи лицензий на недра в Приморском крае составят около 100 млн рублей.

- Эти результаты могли бы быть более впечатляющими, если бы состоялись все запланированные аукционы, - отмечает Михаил Попов. - Причина в высоких стартовых ценах на сложные для освоения месторождения, расположенные в труднодоступных районах. Из-за этого не было пролицензировано одно из ключевых для Центрально-Приморского рудного узла месторождение «Зимнее» с комплексными серебро-олово-полиметаллическими рудами. В целом проблема этого района заключается в отсутствии транспортной и энергетической инфраструктуры, затраты на которую могут многократно превысить освоение месторождений. Так что здесь свое слово должно сказать государство в форме декларируемого на самых высоких уровнях государственно-частного партнерства. Следует отметить, что объекты недропользования являются инвестиционными проектами, для реализации которых должны привлекаться значительные внебюджетные средства и квалифицированные кадры. И если при реализации нового проекта, как правило, нет проблем с приобретением горного оборудования, техники и технологий, то острый кадровый дефицит ощущают практически все компании минерально-сырьевого комплекса.