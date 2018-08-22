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Рост платы граждан за коммунальные услуги в Приморье будет на уровне инфляции

22 Августа 2018, 18:28 | Приморье

Такое решение принял врио губернатора края

В газете «Золотой Рог» № 33 от 21 августа на 3 странице размещена информация о росте платы граждан за коммунальные услуги на территории Приморского края с 1 июля 2018 года. Как сообщили газете в ресурсоснабжающих предприятиях, на момент выхода материала ситуация с тарифами несколько изменилась.

Для Приморского края Правительством Российской Федерации со 2-го полугодия 2018 года размер индекса роста вносимой гражданами платы за коммунальные услуги утвержден в размере 104,4%.

Врио Губернатора Приморского края А.В. Тарасенко принято решение, что фактический рост платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2018 года не должен превысить уровень инфляции 103,8%.

Рост тарифов в Приморском крае является одним из самых низких в стране.

В целях повышения качества и надежности коммунальных услуг, а также возможности сохранения тарифов на доступном уровне, Администрацией Приморского края сформирована программа стратегического развития отраслей коммунального хозяйства, предусматривающая модернизацию и реконструкцию существующих сетей, выполнение мероприятий инвестиционных и производственных программ

Важно отметить, что при установке приборов учета существенно сокращается плата за коммунальные услуги, в том числе за общедомовые нужды.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: тариф  инфляция  коммунальные услуги  отопление  жкх  УК  вода 



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