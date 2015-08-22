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Приморцы за семь месяцев 2015 года оставили в магазинах 180 миллиардов рублей

22 Августа 2015, 09:45 | Приморье

Оборот розничной торговли в январе-июле 2015 года составил 179.9 млрд. рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Приморскстат. Население края израсходовало на приобретение товаров на 23.7 млрд. рублей больше, чем за соответствующий период 2014 года. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли уменьшился на 1.8%.

Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка) сформировано 92% оборота розничной торговли, доля розничных рынков и ярмарок составила 8%.

В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно занимает более половины – 53.2%. За январь-июль 2015 года реализовано непродовольственных товаров на 95.6 млрд. рублей (95.1% к январю-июлю 2014), пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – на 84.3 млрд. рублей (102.3%).

Объем оборота общественного питания, сообщает деловая газета "Золотой Рог", составил 8.8 млрд. рублей (к январю-июлю 2014 – 100.2%).

Фото РБК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: инфляция  итоги  статистика  розница  рубль 



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Комментарии

  • root10:46, 22.08.2015#

    Не из за того что стали больше есть, а из-за того что цены выросли в два раза!

  • elvieanandal16:33, 24.08.2015#

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