В Приморье определили победителей смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2011»

Лауреатами краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2011 года» стали 29 приморских предприятий. Они представили на суд жюри продовольственные и промышленные товары, услуги, продукцию производственно-технического назначения.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, оценки «лучший» удостоились 48 наименований местной продукции.

Смотр-конкурс «Лучший товар Приморья 2011 года» - это региональный этап всероссийской программы «100 лучших товаров России». В этом году семь предприятий из числа лауреатов отправятся защищать честь Приморского края на программу «100 лучших товаров России». Они представят 19 наименований продукции разных видов. Кроме того, четыре компании будут заявлены на участие и в отдельных номинациях таких как «Лидер качества», «Гордость Отечества», «Вкус качества» и «Новинка года».

Напомним, что основная цель конкурса - выявление и активное продвижение на потребительский рынок Приморья высококачественных товаров и услуг, информирование о них жителей края. Победители конкурса смогут использовать знак «Лучший товар Приморья» на упаковке своего товара в течение двух лет.