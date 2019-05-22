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В Приморье вновь дорожает хлеб

22 Мая 2019, 13:42 | Приморье

Мука, пока доедет до региона, становится «золотой»

Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО намерен обратиться в правительство РФ с просьбой о субсидировании железнодорожных перевозок муки и зерна для производителей региона.

На конференции «Бизнес у моря» гендиректор ООО «Воздвиженский хлеб» (Уссурийск) Ашот ГЕВОРГЯН, сообщил, что оптовые цены на муку в Приморье выросли с 17 рублей до 23 рублей за 1 кг, в результате чего хлебопеки вынуждены поднимать цены на хлеб.

«Вы мне передайте письменное обращение, я подготовлюсь к встрече с Алексеем Васильевичем ГОРДЕЕВЫМ (вице-премьер РФ), который курирует это направление, и с министром сельского хозяйства. Вопросы компенсации за ж/д перевозки мы рассмотрим по зерновой группе и по муке, с тем, чтобы была поддержка со стороны федерального бюджета. Дайте мне материалы, бухгалтерию процессов», - ответил предпринимателю г-н Кожемяко, присутствовавший на форуме.

С 1 января 2019 года в Приморье был принят закон о субсидировании производства хлеба. Предприятия могут получить до 2,55 тыс. рублей компенсации за каждую тонну произведенной продукции.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: с убсидии  хлеб  мука  железная дорога  бизнес  Олег Кожемяко 



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