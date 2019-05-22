В Приморье вновь дорожает хлеб

Мука, пока доедет до региона, становится «золотой»

Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО намерен обратиться в правительство РФ с просьбой о субсидировании железнодорожных перевозок муки и зерна для производителей региона.

На конференции «Бизнес у моря» гендиректор ООО «Воздвиженский хлеб» (Уссурийск) Ашот ГЕВОРГЯН, сообщил, что оптовые цены на муку в Приморье выросли с 17 рублей до 23 рублей за 1 кг, в результате чего хлебопеки вынуждены поднимать цены на хлеб.

«Вы мне передайте письменное обращение, я подготовлюсь к встрече с Алексеем Васильевичем ГОРДЕЕВЫМ (вице-премьер РФ), который курирует это направление, и с министром сельского хозяйства. Вопросы компенсации за ж/д перевозки мы рассмотрим по зерновой группе и по муке, с тем, чтобы была поддержка со стороны федерального бюджета. Дайте мне материалы, бухгалтерию процессов», - ответил предпринимателю г-н Кожемяко, присутствовавший на форуме.

С 1 января 2019 года в Приморье был принят закон о субсидировании производства хлеба. Предприятия могут получить до 2,55 тыс. рублей компенсации за каждую тонну произведенной продукции.