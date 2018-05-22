75% наемных работников в России бедняки и нищие

В Приморье ситуация не лучше - «федеральные» компании, работающие здесь, как правило, переводят всю прибыль в Москву

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила в 2017 г. 19,3 млн человек против 19,5 млн человек в 2016 г., сообщает Росстат. Уровень бедности в 2017 г. составил 13,2% против 13,3% в 2016 г.

Как сообщает портал "Вести.Экономика", величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составила в IV квартале 2017 г. 10570 руб. против 11160 руб. в III квартале 2017 г.

По мнению главы КПРФ Геннадия Зюганова, бюджет на 2018 г. приведет к обнищанию еще большего количества россиян. "Это бюджет олигархии, дальнейшей стагнации и углубления нищеты в стране. Мы не можем поддержать такой документ. Он не отвечает ни на один вызов, и он только углубляет раскол в обществе", - заявил Зюганов.

Институт экономики роста им. Столыпина также раскритиковал проект бюджета, предложенный Минфином на 2018-2020 гг. По мнению экспертов института, Минфин занижает доходы и расходы, что приведет к потере 2,3% ВВП, или 2,5 трлн руб., за три года.

По данным Росстата, около 75% наемных работников в России находятся у черты бедности. В основе такой оценки лежит величина прожиточного минимума трудоспособного населения. Прожиточный минимум представляет собой стоимость набора продуктов и услуг, необходимых для выживания человека.

Именно размер заработка, который граничит с уровнем прожиточного минимума, является гранью между бедностью и нищетой. Те граждане, которые зарабатывают на уровне одного-двух прожиточных минимумов, считаются бедняками, которым хватает средств для поддержания себя и одного члена семьи. Граждане, которые зарабатывают меньше прожиточного минимума, относятся к категории нищих.

Исходя из этих показателей 10,7% работников можно отнести к категории нищих, 27,5% - к категории бедных, 37% работников живут выше черты бедности, 12,7% работников имеют стандарт потребления среднего класса.

Такие расчеты приведены для статьи журнала "Вопросы статистики" завсектором статистики труда, занятости и рынка рабочей силы НИИ статистики Росстата Любови Уманец. В статье отмечено, что "в развитом рыночном обществе именно средний класс играет главную роль в формировании уровня потребления нации и росте на этой основе уровня производства".

В Приморье большинство компаний, которые контролируются из центральных офисов в Москве, как правило, всю полученную прибыль переправляют в столицу, где часто выплачивая с нее налоги в столичный же бюджет, не повышая работникам зарплат годами и особо не тратясь на социальную инфраструктуру. Впрочем, это обычная практика для подавляющего большинства московских компаний.

Известен случай, когда недавно достаточно крупная компания в Приморье, получив чистую прибыль за год в пять миллиардов рублей, по решению акционеров (понятно кого), перечислила все деньги до копейки в бюджет материнской компании в столицу. Ни один работник ниже ранга ТОП-менеджера не получил ни рубля в виде премии. Между тем заработная плата на предприятии не повышалась уже более десяти лет (!).

Новые экономические проекты в крае, если им повезло быть реализованными, не то что не дают сколь-либо высоких на общем фоне зарплат, но часто даже предлагают заведомо меньшие, путая Дальний Восток с какой-нибудь подмосковной провинцией. Так, один федеральный агрохолдинг, построив крупный комбинат в регионе, разместил вакансии со средней зарплатой в… 17 тыс. рублей. И это притом что цены в регионе в 2-3 раза превышают московские.